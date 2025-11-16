ETV Bharat / state

योगेश क्षीरसागर राष्ट्रवादी सोडून हाती घेणार कमळ; अजित पवारांचा उल्लेख करत राजीनाम्याचं सांगितलं कारण

बीडमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते योगेश क्षीरसागर यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली आहे. आता योगेश क्षीरसागर भाजपाचं कमळ हाती घेणार आहेत.

Yogesh Kshirsagar NCP
डॉ. योगेश क्षीरसागर (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 16, 2025 at 2:17 PM IST

बीड : बीड नगरपालिका निवडणूकीच्या तोंडावर बीड जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सुरू असलेल्या अंतर्गत बंडाळीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाचे नेते योगेश क्षीरसागर यांनी राजीनामा दिला आहे. बीड शहरात योगेश क्षीरसागर यांना बाजूला ठेवून राष्ट्रवादीनं नगरपालिका निवडणुकीची सूत्रं 'शिवछत्र'कडं दिली होती. या पार्श्वभूमीवर क्षीरसागर यांनी राजीनामा दिला. योगेश क्षीरसागर यांनी आपल्या फेसबुकवर हा राजीनामा प्रसिद्ध केला.

पक्षात माझ्या विरोधकांकडून सूत्र हालत होती : "काल मी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. मी केलेल्या कामाची दखल घेतली नाही. यामुळं मी राजीनामा दिला. विधानसभेला माझा पराभव झाल्यानंतर पक्षातीलच लोक खेळी करू लागले. याबाबतची पक्षश्रेष्ठींना मी वेळोवेळी माहिती दिली होती. परंतु त्याची दखल घेतली नाही. पुढील दिशा आणि निर्णय लवकरच आम्ही जाहीर करू. विधानसभेची तयारी आम्ही दोन वर्षांपासून करत होतो. बीडची उमेदवारी देताना विधानसभेला विलंब करण्यात आला. परंतु पक्षाचे अनेकजण माझ्यासोबत नव्हते. निवडणूक जवळ आल्यावर मला विचारणा होत नाही. पार्टीचं धोरण काय आहे? हे कळत नव्हतं. पक्षातील माझ्या विरोधकांकडून हे सूत्र हालत होतं. मागील 30-35 वर्षे बीड नगरपालिकेचा निकाल आपण राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाजूनं लावला आहे. येत्या काळात आम्ही निर्णय घेतल्यानंतर बीडची जनता नक्कीच आमच्यासोबत राहील. मुंडे घराण्याचे आणि आमचे राजकारणापलीकडचे संबंध आहेत. त्यामुळं यामध्ये त्यांचा काही हस्तक्षेप नव्हता. बीडमध्ये घडी विस्कटण्याचं काम कोणी केलं, याचं उत्तर जिल्हाध्यक्ष देऊ शकतील," असं योगेश क्षीरसागर म्हणाले.

बीडमध्ये राष्ट्रवादीला मोठा धक्का (Dr. Yogesh Kshirsagar FB)

बीडची जनता त्यांना लांब ठेवेल : "राष्ट्रावादीत पक्षातील लोकांसोबत मतभेद असल्यानं माझ्यामध्ये अस्वस्थता होती. गेल्या तीन वर्षात घडलेल्या घडामोडींमुळं बीडमधला सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या सलोखा बिघडला आहे. काही लोक एकमेकांमध्ये दुरावा असावा यासाठी प्रयत्न करतात. मी वारंवार अजित पवार यांच्या कानावर या गोष्टी घातल्या आहेत. पण त्याची दखल घेतली जात नव्हती. पक्षात माझ्याविरोधात कट कारस्थान चालू राहू देणं, असा प्रकार सुरू होता. दोन दिवसात आमची भूमिका स्पष्ट होईल. सर्व जागेवर आमचे उमेदवार दिसणार आहेत. चांगल्या फरकानं निवडून येऊ. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नेता म्हणून मदत करण्याऐवजी पाय ओढण्याचं काम सुरू आहे. लवकरच सगळं काही चित्र स्पष्ट होईल. जरी वेळ कमी असला तरी जनतेचा आमच्यावर विश्वास आहे. जे लोक बॅन वरचे फोटो बदलतात. आम्हाला ब्लॅकमेल करतात. त्या लोकांना बीडची जनता लांब ठेवेल," असं योगेश क्षीरसागर म्हणाले.

