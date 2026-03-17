कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादीचाच अध्यक्ष; पडद्याआड काय घडलं?
जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून राष्ट्रवादीच्या शिल्पा खोत आणि भाजपाच्या तानाजी पाटील यांची निवड झाली आहे. पडद्यामागं काय घडलं, वाचा सविस्तर.
Published : March 17, 2026 at 9:10 PM IST
कोल्हापूर- दीर्घकाळ गाजत असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाच्या निवडीचा तिढा सुटून अखेर बिनविरोध निर्णय झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिल्पा शशिकांत खोत यांची अध्यक्षपदी तर भाजपाच्या तानाजी पाटील यांची उपाध्यक्षपदी निवड झाली.
महिनाभर सुरू असणारा तिढा हा विमानतळावरील विशेष बैठकीत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सोडवण्यात आला. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी दुपारी झालेल्या विशेष सभेत बिनविरोध निवडीची घोषणा करण्यात आली. निवडीनंतर नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद अध्यक्ष शिल्पा खोत यांनी मंत्री मुश्रीफ आणि त्यांच्यावर विश्वास दाखवणाऱ्या सर्वांचे आभार मानले आहेत. तर नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तानाजी पाटील यांनी पारदर्शक काम करत भविष्यात जिल्हा परिषदेकडून विविध योजना राबवण्यात येणार असल्याचं सांगितलं.
सुरुवातीपासूनच मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादीच मोठा भाऊ त्यामुळे अध्यक्ष पद राष्ट्रवादीलाच मिळणार, अशी ठाम भूमिका व्यक्त केली होती. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीनंतर एक विजयी उमेदवारांचा मेळावा घेऊन त्यामध्ये सत्ता वाटपाचा फॉर्म्यूलादेखील राष्ट्रवादीकडून जाहीर करण्यात आला होता. त्यानंतर महायुतीच्या मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार धनंजय महाडिक अशा नेत्यांनी असा कोणताही अधिकृत फॉर्म्यूला ठरला नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर हळूहळू जनसुराज्य पक्ष आणि भाजपा आपली एकत्रित भूमिका मांडत होते. ही भूमिका मांडताना भाजपालाच अध्यक्षपद मिळणार अशा चर्चा सुरू होत्या. मात्र, दरम्यानच्या काळात मंत्री मुश्रीफ यांनी महापालिका निवडणुकीत वेगळा लढणारा जनसुराज्य पक्ष आणि भाजपा एकच आत्मा कसा? असा सवाल उपस्थित केला होता.
बैठकीनंतर ठरला निर्णय- या कोंडीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कोल्हापूर दौऱ्यानं तोडगा निघाला. रविवारी (15 मार्च) आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांचा मुलगा आणि आमदार राहुल आवाडे यांची मुलगी, नवनियुक्त जिल्हा परिषद सदस्या सानिका आवाडे यांच्या लग्नसोहळ्यात मुख्यमंत्री फडणवीस, मंत्री मुश्रीफ आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह इतर सर्व प्रमुख नेत्यांनी एकत्र बैठक घेऊन चर्चा केली. त्यावेळी राष्ट्रवादीला अध्यक्ष पद देण्याचा शब्द देण्यात आला होता. मात्र त्यानंतरही निवडीबाबतचे घमासान जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीच्या आदल्या रात्रीपर्यंत पाहायला मिळत होते. जिल्हा परिषदेत निवडून आलेल्या सर्व सदस्यांना आदल्या रात्री पन्हाळगडावर ठेवण्यात आले होते. मध्यरात्री निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले.
विशेष सभेत बिनविरोध निवड प्रक्रिया- 68 सदस्यांच्या जिल्हा परिषदेत महायुतीचे संख्याबळ 51 आहे. सकाळी 10 ते 12 वाजेपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत होती. राष्ट्रवादीकडून शिल्पा खोत (सेनापती कापशी), भाजपाकडून तानाजी पाटील (गडमुडशिंगी) यांनी अर्ज दिले होते. तर विरोधी काँग्रेस आघाडीकडून अध्यक्षपदासाठी रसिका अमर पाटील (शिंगणापूर) आणि उपाध्यक्षपदासाठी संभाजी पाटणकर (असळज) यांनी अर्ज सादर केले होते. दुपारी 2 वाजता जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या नेतृत्वाखाली सभा सुरू झाली. राष्ट्रवादी सदस्य संग्रामसिंह कुपेकर यांनी बिनविरोध निवडीसाठी आवाहन केलं. आमदार सतेज पाटील यांच्या गटानं मैत्रीधर्म पाळत दोन्ही उमेदवारांचे अर्ज मागे घेतले. त्यामुळे निवड बिनविरोध झाली.
जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस, उपजिल्हाधिकारी संपत खिलारी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या निवडीनंतर खोत आणि पाटील यांचा सत्कार करण्यात आला. यानंतर बोलताना अध्यक्ष शिल्पा खोत यांनी म्हटलं, "माझ्यावर विश्वास ठेवल्याबद्दल मंत्री हसन मुश्री त्याचबरोबर महायुतीतील सर्व नेत्यांचे मी आभार मानते. पदाला न्याय देऊन योग्य रीतीनं भविष्यकाळात काम करेन." तर उपाध्यक्ष तानाजी पाटील यांनी निवड बिनविरोध केल्याबद्दल विरोधी पक्षाचे आभार मानले आहेत. त्यांनी सांगितले की, "आम्हाला सुरुवातीला सहकार्य दिल्याबद्दल सर्व प्रमुख नेत्यांचे आभार मानतो. येत्या काळात नक्कीच नवनवीन योजना राबवून कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचा कारभार पारदर्शक ठेवू."
सव्वा वर्षाचा कालावधी, विकासाच्या वाटचालीला सुरुवात- सव्वा वर्षाच्या कार्यकाळासाठी ही नियुक्ती आहे. पुढील कालावधीत पदे बदलण्याची शक्यता आहे. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या उपस्थितीत विमानतळावर झालेल्या बैठकीत हे ठरले आहे. त्यामुळे 5 वर्षांत 4 अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष आणि 20 सभापती निवडले जाणार आहेत. हा निर्णय महायुतीच्या एकजुटीचे संकेत देत आहे. स्थानिक राजकारणातील कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत झालेला हा बिनविरोध निर्णय आदर्शवत ठरला आहे.