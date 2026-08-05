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'सुनेत्रा पवार या गुंगी गुडीया नाही, तर इंदिरा गांधींसारख्या . . .'; संजय काकडेंचा शरद पवार, राहुल गांधींवर निशाणा

काँग्रेसनं उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा 'गुंगी गुडिया' असा उल्लेख केल्यामुळं राज्यातील राजकारण तापलं आहे. यावरुन आता संजय काकडे यांनी शरद पवार, राहुल गांधींना पत्र लिहिलं.

Sanjay Kakade On Sharad Pawar
संपादित छायाचित्र (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 5, 2026 at 3:37 PM IST

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पुणे : महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या सोशल माध्यमांवरून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा 'गुंगी गुडिया' असा उल्लेख केल्यामुळं राज्यातील राजकारण तापलं. या वादात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आक्रमक झाला असून, काँग्रेसच्या या विधानावर तीव्र निषेध नोंदवला जात आहे. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते संजय काकडे यांनी "काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना पत्र पाठवून इथं दोन दिवसात जर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्र्यांनी आपलं वक्तव्य मागं न घेतल्यास आम्ही जशास तसं उत्तर देऊ," असा इशारा दिला आहे. "आगामी काळात सुनेत्रा वहिनी राज्यात इंदिरा गांधींसारख्या प्रभावी होणारच आहेत," असा विश्वास यावेळी त्यांनी व्यक्त केला. पुण्यात आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते संजय काकडे यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती, यावेळी त्यांनी याबाबत आपली भूमिका मांडली.

Sanjay Kakade On Sharad Pawar
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते संजय काकडे (ETV Bharat Reporter)

सुनेत्रा पवार या इंदिरा गांधीसारख्या प्रभावी : इंदिरा गांधी जेव्हा राजकारणात आल्यानंतर परिपक्व झाल्या होत्या. सुनेत्रा पवार या दादांच्या अपघाती निधनानंतर राजकारणात आल्या आहेत. त्या अजूनही दुःखातून बाहेर पडलेल्या नाहीत. मात्र आगामी काळात सुनेत्रा पवार या इंदिरा गांधीसारख्या प्रभावी होणारच आहेत. मात्र काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांनी जे काही वक्तव्य केलं आहे, ते माणुसकीला काळीमा फासणारं आहे. महिलांच्या बाबतीत त्यांनी केलेलं हे चुकीचं वक्तव्य आहे. शरद पवार यांनी आजपर्यंत महिलांच्या प्रश्नांच्या संदर्भात भूमिका घेतली आहे, ती पहाता आता देखील त्यांनी याबाबत ठाम भूमिका घ्यावी, असं देखील यावेळी संजय काकडे यांनी सांगितलं.

शरद पवार यांनी भूमिका घ्यावी : यावेळी संजय काकडे म्हणाले की, "दोन दिवसांपूर्वी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याबाबत वक्तव्य केलं, त्याबाबत राज्यभर पडसाद उमटले. यासंदर्भात मी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि शरदचंद्र पवावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना मी पत्र लिहिलं आहे. त्यांनी प्रदेशाध्यक्षांना माफी मागण्यासाठी सांगावं, तसेच शरद पवार यांनी आपली सून म्हणून भूमिका घ्यावी. महिला सन्मानाच्या विषयात काँग्रेससोबत राहण्याचा शरद पवार यांनी गांभीर्यानं विचार करावा," असं मी पत्रात नमूद केलं आहे. "येत्या दोन दिवसात प्रदेश काँग्रेसकडून याबाबत भूमिका मांडली गेली नाही, तर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष तसेच माजी मुख्यमंत्री या दोघांनाही आम्ही जशास तसं उत्तर देऊ," असंही यावेळी संजय काकडे म्हणाले.

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NCP LEADER SANJAY KAKADE LETTER
GUNGI GUDIYA REMARKS
सुनेत्रा पवार या गुंगी गुडीया नाहीत
शरद पवार
SANJAY KAKADE ON SHARAD PAWAR

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