दिल्ली ते देवगिरी! राष्ट्रवादीत नाराजीचा भडका, सुनेत्रा पवारांसमोर शक्तिपरीक्षा, सर्व आमदारांची आज पुन्हा बैठक
राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील (अजित पवार) अंतर्गत नाराजी चव्हाट्यावर आली असून, नियुक्त्या आणि निर्णयप्रक्रियेवरून प्रफुल्ल पटेल व छगन भुजबळांसह 6 ज्येष्ठ नेत्यांनी दिल्लीत अमित शाहांची भेट घेतली.
Published : November 3, 2026 at 3:51 PM IST
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील (अजित पवार) अंतर्गत नाराजीचा विषय आता चव्हाट्यावर आला आहे. दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निवासस्थानी सहा ज्येष्ठ नेत्यांनी घेतलेली भेट, त्यानंतर 'देवगिरी' निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत उघडपणे मांडलेली नाराजी आणि आज पुन्हा होणारी सर्व आमदारांची बैठक यामुळे राष्ट्रवादीतील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर पक्षाची सूत्रे सांभाळणाऱ्या सुनेत्रा पवार यांच्यासमोर पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांना एकत्र ठेवण्याचं मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे.
प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ, दिलीप वळसे-पाटील आणि धनंजय मुंडे या सहा नेत्यांनी दिल्लीत अमित शाह यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. या भेटीला सुनेत्रा पवार आणि खासदार पार्थ पवार उपस्थित नव्हते, त्यामुळे या भेटीमागील राजकीय कारणांची चर्चा सुरू झाली. पक्षातील नियुक्त्या, निर्णयप्रक्रिया आणि पार्थ पवार यांच्या कार्यपद्धतीबाबत ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये नाराजी असल्याचं या भेटीनंतर समोर आले आहे.
नियुक्त्यांवरून ज्येष्ठांचा आक्षेप
पक्षातील महत्त्वाच्या संघटनात्मक नियुक्त्या करताना ज्येष्ठ नेत्यांना विश्वासात घेतलं जात नाही, अशी तक्रार दिल्लीत करण्यात आली. राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि मुंबई अध्यक्ष यांसारख्या पदांवरील नियुक्त्यांची माहिती माध्यमांमधून मिळत असल्यानं पक्षातील अधिकारांचे विकेंद्रीकरण, ज्येष्ठांचा सन्मान आणि संघटनात्मक समन्वय आदी मुद्द्यांबाबत पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच निर्णयप्रक्रियेत आपल्याला योग्य स्थान मिळत नसल्याची भावनाही नेत्यांनी व्यक्त केली.
देवगिरीवर नाराजीचा पाढा
दिल्लीतून परतल्यानंतर नेत्यांची देवगिरी निवासस्थानी सोमवारी कोअर कमिटीची बैठक झाली. सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत ज्येष्ठ नेत्यांनी आपली खदखद व्यक्त केली. पार्थ पवार यावेळी सर्व नेत्यांच्या निशाण्यावर होते. दरम्यान, पक्षातील निर्णय घेताना सर्वांना विश्वासात घ्यावं, नियुक्त्यांबाबत चर्चा व्हावी आणि अनुभवी नेत्यांना डावलले जाऊ नये, अशी भूमिका मांडण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर आज पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी काँग्रेस कोअर कमिटीची बैठक होत असून, या बैठकीत नक्की काय घडणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
भुजबळांची भूमिका चर्चेत
मंत्री छगन भुजबळ यांनी यापूर्वीही पक्षातील नियुक्त्या आणि निर्णयप्रक्रियेबाबत आपली नाराजी व्यक्त केली होती. आता पुन्हा एकदा महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती माध्यमांतून मिळत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांना विश्वासात घेण्याची गरज असल्याचं ते म्हणाले.
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