पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचं वर्चस्व; 13 पैकी 10 पंचायत समित्यांवर राष्ट्रवादीचे सभापती

पुणे जिल्ह्यात पंचायत समितींमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचं वर्चस्व स्पष्ट दिसत आहे. 13 पैकी 10 पंचायत समित्यांवर राष्ट्रवादीचे सभापती निवड झालेत.

पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचं वर्चस्व
पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचं वर्चस्व (ETV Bharat)
Published : March 9, 2026 at 6:52 PM IST

बारामती (पुणे) - पुणे जिल्ह्यातील 13 तालुक्यांतील पंचायत समिती सभापती आणि उपसभापती निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले असून सभापती पदांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसनं मोठी बाजी मारत 13 पैकी तब्बल 10 पंचायत समित्यांवर सभापतीपद पटकावलं आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण राजकारणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचं वर्चस्व कायम असल्याचं पुन्हा स्पष्ट झालं आहे.
जिल्ह्यातील इतर तीन पंचायत समित्यांमध्ये वेगवेगळ्या पक्षांचे सभापती निवडून आले आहेत. जुन्नर पंचायत समितीत शिवसेना (शिंदे), खेड पंचायत समितीत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), तर दौंड पंचायत समितीत भाजपाचा सभापती निवडून आला आहे.

13 पैकी 10 पंचायत समित्यांवर राष्ट्रवादीचे सभापती
13 पैकी 10 पंचायत समित्यांवर राष्ट्रवादीचे सभापती (ETV Bharat)


तालुकानिहाय सभापती आणि उपसभापती
जुन्नर – सभापती : शैलेन्द्र कमल वाघू (शिवसेना-शिंदे), उपसभापती : डोले अमित अनंता (शिवसेना-उद्धव)
आंबेगाव – सभापती : कैलास (बुवा) भीमाजी काळे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), उपसभापती : ज्योती प्रवीण पारधी (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
शिरूर – सभापती : घाडगे स्वाती विठ्ठल (राष्ट्रवादी काँग्रेस), उपसभापती : सामसे रामदास बबन (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
खेड – सभापती : विद्या सयाजी मोहिते (शिवसेना-उद्धव), उपसभापती : मंगेश गुलाब सावंत (शिवसेना-उद्धव)
मावळ – सभापती : सुमिता मनोहर येवले (राष्ट्रवादी काँग्रेस), उपसभापती : साहेबराव नारायण कारके (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
दौंड – सभापती : सुदेव सोनबा चोरमले (भाजप), उपसभापती : अमृता अभिमन्यू गिरमकर (भाजप)
बारामती – सभापती : किरण रामभाऊ तावरे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), उपसभापती : शुंगार्णी सुनील आगवणे (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
पुरंदर – सभापती : झुंजार अमित भाऊसाहेब (राष्ट्रवादी काँग्रेस), उपसभापती : जगताप प्रविण बाळासाहेब (शिवसेना-शिंदे)
इंदापूर – सभापती : हर्षवर्धन मधुकर लोढे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), उपसभापती : जयकुमार गोपाळ काकडे (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
भोर – सभापती : मनिषा संतोष कंक (राष्ट्रवादी काँग्रेस), उपसभापती : विशाल सुभाष कंक (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
मुळशी – सभापती : शेखर मदा कृष्णाराम उर्फ बाबाजी (राष्ट्रवादी काँग्रेस), उपसभापती : कंजवणे दादू नामदेव (राष्ट्रवादी काँग्रेस – शरद पवार गट)
वेल्हे (राजगड) – सभापती : राजेंद्र सुवर्ण किरण (राष्ट्रवादी काँग्रेस), उपसभापती : खुटबुड संदीप लहू (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
हवेली – सभापती : काकडे युवराज हनुमंत (राष्ट्रवादी काँग्रेस), उपसभापती : विद्या दत्तात्रय गायकर (राष्ट्रवादी काँग्रेस)

13 पैकी 10 पंचायत समित्यांवर राष्ट्रवादीचे सभापती निवड झालेत.
13 पैकी 10 पंचायत समित्यांवर राष्ट्रवादीचे सभापती निवड झालेत. (ETV Bharat)

ग्रामीण राजकारणात राष्ट्रवादीची ताकद कायम
या निकालामुळे पुणे जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसनं आपलं वर्चस्व कायम राखलं आहे. बहुसंख्य तालुक्यांमध्ये सभापती आणि उपसभापती पदं मिळाल्यानं आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणातही राष्ट्रवादी काँग्रेसला याचा फायदा होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे. याबाबतची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष संभाजी होळकर यांनी माध्यमांना दिली आहे.

