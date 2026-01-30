सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्री पद मिळणार? दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाबाबत पवार कुटुंब घेणार निर्णय
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर उपमुख्यमंत्री पद सुनेत्रा पवार यांना देण्याची मागणी समोर येत आहे. दुसरीकडं दोन्ही राष्ट्रवादींचे विलीनीकरण होण्याची चर्चा आहे. जाणून घ्या, सविस्तर
मुंबई- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पार्थिवावर अंतिमसंस्कार होऊन एक दिवसही उलटला नाही, तोवर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील नेत्यांनी त्यांच्या जागी पक्षाचे नवे उपमुख्यमंत्री नियुक्ती करण्याकरिता हालचाली सुरू केल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ, सुनील तटकरे आणि धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानी आज भेट घेऊन जवळपास तासभर चर्चा केली. या भेटीत त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पुढचा नेता कोण? त्याचबरोबर पक्षाची वाटचाल कशी असेल? याबाबत चर्चा केल्याची समजते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर बोलताना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय नेते प्रफुल्ल पटेल म्हणाले, “सुनेत्रा वहिनींबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. पण, आम्हाला ती जागा भरायची आहे. राष्ट्रवादीबाबत काय निर्णय घ्यायचा, याबाबतची आम्ही चर्चा करतोय. आज तिसरा दिवस आहे. कुटुंबाशी आम्ही चर्चा करून पुढचा निर्णय घेऊ.” पण दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाबाबत प्रफुल्ल पटेल यांनी भाष्य करणं टाळलं.
अजित पवार यांच्या निधनामुळे निर्माण झालेल्या नेतृत्वाच्या पोकळीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या संभाव्य विलीनीकरणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी पवार कुटुंबाची बारामतीत बैठक होणार असल्याची माहिती आहे. शरद पवार आणि अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयांमध्ये उपमुख्यमंत्रीपद पवार कुटुंबातच राहावे, अशी भावना आहे. त्यासाठी सुनेत्रा पवार या योग्य उमेदवार असल्याचं मत व्यक्त केलं जात आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्या जागी सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्री पद देण्याची मागणी सगळीकडून होत असल्यानं याबाबत पुढे काय पावलं उचलली जाणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागले आहे.
पद्मसिंह पाटील यांच्या कन्या आहेत सुनेत्रा पवार- सुनेत्रा पवार सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राज्यसभेच्या खासदार आहेत. सुनेत्रा पवार यांच्यासाठी राजकारण नवं नाही. त्या महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते, माजी मंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्या कन्या आहेत. शरद पवार यांनी स्थापन केलेल्या विद्या प्रतिष्ठान या शिक्षणसंस्थेच्या त्या विश्वस्त मंडळावरही राहिल्या आहेत. तसेच 2017 पासून त्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या सिनेटच्या सदस्य आहेत.
पवार कुटंबच निर्णय घेईल-“गेल्या काही दिवसांत आमच्या एकत्रित अनेक बैठका झाल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट एकत्र यावेत, अशी सर्वांचीच इच्छा होती. अजित दादांच्या मनातही दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र याव्यात हेच होते. 16 तारखेला माझ्या घरी बैठक झाली होती. त्यानंतर 17 तारखेला शरद पवार यांच्यासोबत चर्चा झाली. त्याचदरम्यान जिल्हा परिषद निवडणुकांची घोषणा झाली. कार्यकर्त्यांची इच्छा होती की, दोन्ही पक्षांनी या निवडणुका एकत्र लढवाव्यात. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्र लढवायच्या आणि त्यानंतर पुढील दिशा ठरवायची, असा निर्णय झाला. आता पुढे काय करायचे, याचा निर्णय पवार कुटुंबच घेईल,” असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी ‘ईटीव्ही भारत’शी बोलताना सांगितलं.
शरद पवार ठरवतील- अजित पवारांच्या उपस्थितीत विलीनीकरणाचा निर्णय पक्का झाला होता, असं राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) नेते राजेश टोपे यांनी सांगितले. ते याबाबत म्हणाले, “विलीनीकरणाबाबत अंतिम निर्णय झाला होता. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांनंतर दोन्ही पक्षांकडून जाहीर करण्यात येणार होतं. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही तुतारी या चिन्हावर खूप कमी उमेदवार लढले. जास्तीत जास्त उमेदवार हे घड्याळावर लढले. त्यामुळे आता पुढे काय करायचे हे शरद पवार ठरवतील.”
अजित पवार गटातील नेत्यांचं विलनीकरणाबाबत मौन- शरद पवार गटातील नेते विलीनीकरणाबाबत सकारात्मक असले तरी अजित पवारांच्या जवळचे काही नेते या विलीनीकरणासाठी तयार नव्हते. याबाबत त्यांनी अजित पवार यांच्याशी चर्चा केल्याचीही माहिती आहे. दोन्ही पक्षांच्या विलनीकरणाबाबत राष्ट्रवादी शरद पवार गटातील नेते उघडपणे बोलत असले तरी अजित पवारांच्या गटातील मंत्री नरहरी झिरवळ सोडले तर इतर महत्वाच्या नेत्यांनी याबाबत मौन बाळगलं आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनिल तटकरे यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना, “विलीनीकरण किंवा उपमुख्यमंत्री पद याबाबत अद्याप कोणतीही चर्चा झाली नाही. अजित पवारांच्या अंत्यसंस्कारानंतरचे सर्व विधी पार पडल्यानंतर याबाबतची चर्चा होईल.”
- महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांच्या नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांत पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये एकत्र येत निवडणूक लढवली होती. अजित पवार यांच्या अकाली निधनाच्या आधी, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका एकत्र लढवण्याच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही राष्ट्रवादीच्या अंतिम विलीनीकरणाची घोषणा लवकरच होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती.
अजित पवारांनी शरद पवारांसाठी सोडली होती लोकसभेची जागा- अजित पवार यांच्या निधनानंतर भाजपा-शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महायुतीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे भवितव्य काय? तसेच उपमुख्यमंत्रीपद भाजपा कोणाला देणार, याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पवार कुटुंबात खासदारानं केंद्रातील भूमिका बाजूला ठेवून राज्याच्या राजकारणात सक्रिय होण्याची ही दुसरी वेळ ठरणार आहे. 1991 मध्ये दिवंगत अजित पवार यांनीच आपल्या काकांसाठी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासाठी असाच मार्ग मोकळा केला होता. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी शरद पवार यांची संरक्षणमंत्री म्हणून नियुक्ती केल्यानं त्यांना लोकसभेची गरज होती. त्यानंतर अजित पवार यांनी खासदारकीची जागा शरद पवारांसाठी सोडून संपूर्ण लक्ष महाराष्ट्राच्या राजकारणावर केंद्रित राहिले.
