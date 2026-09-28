विद्यानंद बापट यांच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नगरसेवकानं दाखल केली तक्रार
विद्यानंद बापट यांच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नगरसेवकाने पुण्यात तक्रार दाखल केलीय. आता पोलीस काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष आहे.
Published : September 28, 2026 at 7:36 PM IST|
Updated : September 28, 2026 at 8:05 PM IST
पुणे - शहरात गेल्या काही दिवसांपासून डीजेबाबत आवाज उठवणारे सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट यांनी गणेशोत्सव विसर्जन मिरवणुकीनंतर, "शेण खाऊन आणि गोमूत्र पिऊन माजलेले देवभोळे, धर्मभोळे उत्सवखोर" अशा तीव्र शब्दांत टीका केली होती. बापट यांनी केलेल्या विधानाच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नगरसेवक गणेश कल्याणकर यांनी खडक पोलीस स्टेशन येथे बापट यांच्या विरोधात अर्ज दिला आहे. कल्याणकर यांनी विद्यानंद बापट यांच्या विरोधात तक्रार दाखल करत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
यावेळी गणेश कल्याणकर म्हणाले की, विद्यानंद बापट यांनी जी डीजेबाबत भूमिका घेतली त्यांच्या त्या भूमिकेचं आम्ही स्वागतच केलं. पण पुणे इंटरनॅशनल ऑडिटोरियम येथे 'मधुराज फाउंडेशन', 'ब्राईट सोसायटी' आणि 'विचार वेद असोसिएशन' यांच्या संयुक्त विद्यमानं एका जाहीर कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमात विद्यानंद बापट यांनी हिंदू धर्म, धार्मिक परंपरा आणि कोट्यवधी हिंदू धर्मीयांच्या श्रद्धास्थानांवर अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन टीका केली. तसंच विसर्जन मिरवणुकीच्या नंतर त्यांनी जे वक्तव्य केलं आहे ते देखील चुकीचं असून त्यांनी गणेश भक्तांना शेण खाऊन आणि गोमूत्र पिऊन माजलेले देवभोळे आणि धर्मभोळे उत्सवखोर म्हटलं असून,"सण उत्सव हा मूर्खपणा आहे" असं विधान केलं असून ते चुकीचं आहे.
हिंदू धर्मात गाईला अत्यंत पवित्र आणि पूजनीय मानलं जातं. धार्मिक विधी, पूजा आणि आयुर्वेदामध्ये गोमूत्र आणि गोमय (गायीचं शेण) यांना पवित्र स्थान आहे. त्यांचे हे वक्तव्य निव्वळ वैचारिक टीका नसून, हिंदू समाजाच्या भावना तीव्रतेने दुखावण्याच्या आणि समाजात तेढ निर्माण करण्याच्या द्वेषयुक्त आणि जाणीवपूर्वक आखलेल्या कुहेतूने करण्यात आलेलं आहे. यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी आम्ही केली असून येत्या दोन दिवसात जर गुन्हा दाखल नाही झाला तर पोलीस स्टेशनबाहेर आंदोलन करू असा इशारा यावेळी त्यांनी दिला.
याबाबत विद्यानंद बापट यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, अशा प्रकारच्या तक्रारी आणि कांगावे कायमच केले जातात. देवभोळे आणि धर्मभोळ्या लोकांना भावना सोडून दुसरा कुठला अवयव दुखतच नाही. वास्तवात नागरिकांचे कान, डोके आणि छाती प्रचंड दुखत असते; मात्र भावना नावाचा अवयव अस्तित्वातच नाही. विरोधकांचं हे ठरलेलं तंत्र असतं. आधी भावना दुखावल्याचा कांगावा करायचा, नंतर व्यक्तिगत हल्ले करायचे आणि वेळ पडल्यास हिंसेचा मार्ग पत्करायचा. "तसंच, संयुक्त राष्ट्रसंघानेही सदस्य देशांना धर्मनिंदा किंवा अशा स्वरूपाच्या कालबाह्य कायद्यांचे अवशेष संपवण्याची शिफारस केली आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेनंही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणणारे अनेक नियम रद्द केले आहेत. त्यामुळे त्यांची तक्रार पूर्णपणे बिनबुडाची असल्याचं बापट म्हणाले.
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