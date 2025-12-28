ठाण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार नजीब मुल्ला यांनी दाखवली ताकद, रॅली काढत दाखल केला उमेदवारी अर्ज
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं ठाण्यात ताकद दाखवली. पक्षाचे राज्य सचिव नजीब मुल्ला आणि सुहास देसाई यांनी घड्याळ चिन्हावर उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यापूर्वी त्यांनी रॅली काढली.
Published : December 28, 2025 at 10:54 AM IST
ठाणे : राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकीची तयारी जोरात सुरू आहे. निवडणुका जवळ येत असताना, सर्व राजकीय पक्ष मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी रणनीती आखत आहेत. तथापि, निवडणुकीपूर्वी प्रमुख पक्षांमधील युती आणि जागावाटपाबाबत अद्याप कोणताही ठोस तोडगा निघालेला नाही. अशा परिस्थितीतही, निवडणुकीच्या हालचाली तीव्र होत आहेत. पक्षांनी आपापल्या पातळीवर प्रचार सुरू केला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं देखील आपली ताकद दाखवली. पक्षाचे महाराष्ट्र राज्य सचिव नजीब मुल्ला आणि सुहास देसाई यांनी पक्षाच्या घड्याळ चिन्हावर उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यापूर्वी त्यांनी प्रचार रॅली काढली.
नजीब मुल्ला यांची राबोडी परिसरात रॅली : ठाण्यातील राबोडी परिसरात नजीब मुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. रॅलीनंतर त्यांनी राबोडी भाजी मार्केटसह मुस्लिम बहुल भागात प्रचार केला. यावेळी नजीब मुल्ला यांनी मुस्लिम महिलांची भेट घेतली आणि त्यांचे आशीर्वाद आणि पाठिंबा मागितला. माध्यमांशी बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार नजीब मुल्ला म्हणाले, "आम्ही विकासावर आणि सर्व समावेशकतेच्या राजकारणावर विश्वास ठेवतो. आम्हाला लोकांचा पाठिंबा आहे आणि आम्ही पूर्ण ताकदीनं निवडणुकीच्या मैदानात आहोत."
युतीबाबत मुल्ला काय म्हणाले? : तसेच, युतीबाबत बोलताना मुल्ला म्हणाले की, "शिवसेनेच्या सोबत जाण्याची आमची ठाण्यात इच्छा होती. मात्र, त्यांचे भाजपासोबतच ठरत नाही आणि यात वेळ वाया जातो आहे. ठाण्यातील 'नमो ठाणे' घोषणेनंतर आता शिवसेना-भाजपा युती होईल, असं वाटत नाही. अशा स्थितीत आज एकला चलो म्हणत अर्ज दाखल करतोय", असे नजीब मुल्ला यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना सांगितलं.
'तुम्ही अर्ज भरा मी ए बी फॉर्म देतो' : कोणाच्या आशेवर बसण्यात काही अर्थ नाही. आम्ही आमच्या कार्यकर्त्यांना सरळ अर्ज दाखल करा असा निरोप पाठवला असून त्यांना आवश्यक असलेल्या ए बी फॉर्म देण्याची जबाबदारी माझी आहे, असंही नजीब मुल्ला यांनी जाहीर केलं.
अपक्ष नईम खान यांनी फाडला उमेदवारी अर्ज : राबोडी मधील अपक्ष उमेदवार नईम खान यांनी आपला उमेदवारी अर्ज फाडला. त्यांनी मुल्ला यांना पाठिंबा दर्शवला आहे. 'प्रभागाच्या विकासासाठी आपण एकत्र काम करू', या आवाहनाला प्रतिसाद देत पालिका त्यांनी आपला उमेदवारी अर्ज फाडला, असं मुल्ला यांनी सांगितलं. अर्ज दाखल करण्याच्या आधी नजीब मुल्ला यांनी नईम खान यांचा सत्कारही केला.
माझ्या विरोधात मोठी इंडस्ट्री : माझ्या विरोधकांचं घर हे मला विरोध केल्यामुळेच चालतं आणि त्यातून त्यांना उत्पन्न मिळतं, म्हणून माझे विरोधक माझ्या विरोधात काम करतात, बोलतात, वागतात. त्यामुळे विरोधकांनी इंडस्ट्री बनवून उत्पन्न मिळवण्यासाठी निवडणुकीची संधी साधली आहे, असा हल्लाबोलही मुल्ला यांनी आपल्या विरोधकांवर केला.
भाजपाकडून 'नमो ठाणे'ची घोषणा देत बॅनरबाजी : भाजपानं ठाण्यात "नमो भारत, नमो ठाणे" असं लिहिलेलं बॅनर लावून आपल्या निवडणूक प्रचाराची औपचारिक सुरुवात केली आहे.
