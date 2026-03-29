ETV Bharat / state

रायगडमध्ये राष्ट्रवादीत ‘पोस्टर पॉलिटिक्स’चा स्फोट; अजित पवार, सुनेत्रा पवार बॅनरवरून गायब; तटकरे गटावर थेट बोट

रायगडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बॅनरवरून दिवंगत नेते अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचाच फोटो गायब झाल्याचं दिसून आलं. त्यामुळं चर्चा सुरूझाल्या आहेत.

Raigad NCP Banner
पक्षाच्या अधिकृत कार्यक्रमाच्या बॅनरवरून पक्षश्रेष्टींचे फोटो गायब
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 29, 2026 at 8:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रायगड : राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्ष आता उघडपणे रस्त्यावर आल्याचं चित्र रायगडमध्ये पाहायला मिळतंय. प्रदेशाध्यक्ष सुनिल तटकरे यांच्यावर पक्षफोडीचे आरोप सुरू असतानाच, पक्षाच्या अधिकृत कार्यक्रमाच्या बॅनरवरून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि अजित पवार यांच्यासह पक्षश्रेष्टींचे फोटो गायब झाल्यानं राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. हा केवळ ‘चुकीचा बॅनर’ आहे की ‘जाणीवपूर्वक दिलेला इशारा’, यावरून आता राजकारण तापलं आहे.

राष्ट्रवादीच्या मुख्य नेतृत्वातील चेहरे गायब : रायगड जिल्ह्यातील माणगाव तालुक्यातील इंदापूर येथे मंत्री आदिती तटकरे यांच्या मतदारसंघात नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांचा सत्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाच्या व्यासपीठावर लावलेल्या बॅनरवर खासदार सुनिल तटकरे, मंत्री आदिती तटकरे, माजी आमदार अनिकेत तटकरे आणि स्थानिक नेत्यांचे फोटो ठळकपणे झळकत होते. मात्र, राष्ट्रवादीच्या मुख्य नेतृत्वातील चेहरे अजित पवार आणि सुनेत्रा पवार पूर्णपणे गायब होते. त्यामुळं हा केवळ योगायोग नसून, स्थानिक पातळीवरून एका गटाने दुसऱ्या गटाला ‘डिलिट’ करण्याचा प्रयत्न असल्याची जोरदार चर्चा रंगू लागली आहे.

रायगडमध्ये राष्ट्रवादीत ‘पोस्टर पॉलिटिक्स’चा स्फोट (ETV Bharat Reporter)



रायगडमधील ‘बॅनर वॉर’ : राज्यात आधीपासूनच राष्ट्रवादीत दोन गटांतील संघर्ष तीव्र होत असताना, रायगडमधील हा प्रकार म्हणजे त्या संघर्षाचा उघड स्फोट मानला जातोय. तटकरे गटाकडून ‘पवार गटाला’ थेट आव्हान देण्यात आलं का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. विरोधकांनी या मुद्द्यावरून आक्रमक भूमिका घेत, “राष्ट्रवादीत आता विचार नाही, तर ‘कोणाचा फोटो ठेवायचा आणि कोणाला हटवायचं’ याचंच राजकारण सुरू आहे,” अशी बोचरी टीका केली आहे. तसेच, पक्षातील वरिष्ठ नेतृत्वाला जाणीवपूर्वक डावलून स्थानिक गटबाजी मजबूत करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही केला जात आहे. काही राजकीय जाणकारांच्या मते, हा प्रकार म्हणजे भविष्यातील मोठ्या राजकीय भूकंपाची ‘ट्रेलर’ असू शकतो. रायगडमधील या ‘बॅनर वॉर’मुळं राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा एकदा उफाळून आली असून, येत्या काळात या वादाचे राजकीय पडसाद राज्यभर उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

TAGGED:

SUNETRA AND AJIT PAWAR
अजित पवार आणि सुनेत्रा पवार
NCP BANNER
रायगड बॅनर वाद
RAIGAD NCP BANNER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.