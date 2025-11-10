राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून नवीन प्रवक्त्यांची यादी जाहीर, रुपाली ठोंबरे, अमोल मिटकरींची प्रवक्तेपदावरुन उचलबांगडी
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं जाहीर केलेल्या नवीन प्रवक्त्यांच्या यादीतून रुपाली ठोंबरे पाटील यांचं नाव वगळण्यात आलं आहे.
Published : November 10, 2025 at 4:10 PM IST
पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर आणि रुपाली ठोंबरे पाटील यांच्यात वाद पाहायला मिळत आहेत. याप्रकरणी दोन दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं रुपाली ठोंबरे पाटील यांना नोटीस पाठवत 7 दिवसांत खुलासा मागितला आहे. तर आज (10 नोव्हेंबर) राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं जाहीर केलेल्या नवीन प्रवक्त्यांच्या यादीतून रुपाली ठोंबरे पाटील यांचं नाव वगळण्यात आलं आहे. म्हणजेच रुपाली ठोंबरे पाटील यांना देण्यात आलेलं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं प्रवक्तेपद काढून घेण्यात आलं आहे. दुसरीकडे, महायुतीमधील घटकपक्ष विशेषतः हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून भाजपा आणि शिवसेनेच्या विरोधात रोखठोक भूमिका घेणाऱ्या आमदार अमोल मिटकरी यांचीही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रवक्तेपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली आहे.
नवीन प्रवक्त्यांची यादी जाहीर : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नवीन प्रवक्त्यांची यादी जाहीर केली आहे. त्यात अनिल पाटील, रुपाली चाकणकर, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, चेतन तुपे, आनंद परांजपे, सना मलिक, सूरज चव्हाण, विकास पासलकर आदींची निवड करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं जी नवीन यादी जाहीर केली आहे, त्यात नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, छावा संघटनेच्या प्रदेशाध्यक्षांना मारहाण करणाऱ्या सूरज चव्हाण यांनाही पुन्हा प्रवक्तेपद देण्यात आले आहे. मारहाण प्रकरणानंतर चव्हाणांचं युवक प्रदेशाध्यक्ष पद काढण्यात आलं होतं. आता पुन्हा एकदा प्रदेश प्रवक्त्यांच्या यादीत त्यांना संधी देण्यात आली आहे. अमोल मिटकरी, रुपाली ठोंबरे यांच्यासह वैशाली नागवडे या विद्यमान प्रवक्त्यांना नव्या यादीत स्थान देण्यात आलेले नाही.
टीका करणं भोवलं : दरम्यान, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्यावर टीका करणं रुपाली ठोंबरे पाटील यांना भोवल्याचं म्हटलं जातं आहे. काही दिवसांपूर्वी रुपाली ठोंबरे पाटील यांना पक्षानं महिला आयोगाच्या अध्यक्षाविषयी केलेल्या वक्तव्याविषयी खुलासा मागविला होता. आता यादीतून थेट नाव वगळण्यात आल्यामुळं रुपाली ठोंबरे पाटील यांना पक्षानं अजून एक धक्का दिला असल्याचं सांगितलं जात आहे.
कारवाईचं स्वागत : याबाबत रुपाली ठोंबरे पाटील यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केलेल्या माधवी खंडाळकर यांनी सांगितलं की, "पक्षानं रुपाली ठोंबरे पाटील यांच्यावर जी काही कारवाई केली आहे. ती योग्य केली असून पक्षाच्या या निर्णयाचं मी स्वागत करते. तसंच माझी मागणी तर ही होती की, पक्षानं त्यांची हकालपट्टी करावी, कारण त्यांनी खूप महिलांना त्रास दिला आहे आणि आज जी काही कारवाई झाली. त्याचं मी स्वागत करते," असंही माधवी खंडाळकर यांनी यावेळी म्हटलं आहे.
हेही वाचा :