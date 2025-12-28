राष्ट्रवादी काँग्रेसची मुंबईसह छत्रपती संभाजीनगरसाठी उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर; जाणून घ्या संपूर्ण यादी
राष्ट्रवादी काँग्रेसनं उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आघाडी घेत मुंबईसह छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली आहे.
मुंबई : राज्यात महानगरपालिका निवडणुकांचं बिगुल वाजलं आहे. विविध महानगरपालिका निवडणुकीसाठी राजकीय पक्ष युती आणि आघाडी करताना पाहायला मिळत आहे तर काही ठिकाणी पक्षांनी एकला चलो रे चा नारा दिल्याचं दिसत आहे. मुंबई महानगरपालिका राष्ट्रवादी काँग्रेसनं जागावाटपात आघाडी घेत मुंबईत 37 उमेदवारांची तर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 18 उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसनं जाहीर केलेल्या पहिल्या 37 उमेदवारांच्या यादीत नवाब मलिक यांच्या भावासह तिघांचा सहभाग आहे. नबाब मलिक यांचे बंधू कप्तान मलिक, त्यांची सुन बुशरा मलिक आणि बहीण सईदा खान यांना महानगरपालिका निवणडुकीच्या रिंगणात उतरवलं आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचा 'एकला चलो रे' नारा : आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसनं 'एकला चलो रे' नारा दिला असून उमेदवारांची पहिली यादी करण्यात आघाडी घेतली आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस सोमवारपासून उमेदवारांना एबी फॉर्मचं वाटप करणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसनं मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीची जबाबदारी नवाब मलिक आणि आमदार सना मलिक यांच्यावर सोपवली आहे. त्यामुळं महायुतीपासून फारकत घेत राष्ट्रवादी काँग्रेसनं उमेदवार द्यायला सुरुवात केली आहे.
मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसची पहिली यादी :
भाजपा-शिवसेनेची बोलणी अंतिम टप्प्यात : भाजपा-शिवसेना युतीची बोलणीही अंतिम टप्प्यात आली आहे. मुंबई भाजपा 128 जागा आणि शिवसेना 79 जागांवर अशा एकूण 207 जागांवर एकमत झालेला आहे तर उर्वरित 20 जागांची चर्चा सुरू आहे.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वबळावर : छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसनं 18 उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली आहे. यासह छत्रपती संभाजीनगरमध्ये स्वबळावर निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार असल्याचं स्पष्ट केलं.
छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी उमेदवारांची पहिली यादी :
ठाकरे बंधूंही जाहीर करणार उमेदवरांची यादी : पत्रकार परिषद घेऊन ठाकरे बंधूंनी शिवसेना (उबाठा) आणि मनसेची युती जाहीर केली होती. आता उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे आपल्या उमेदवारांची यादी जाहीर करण्याची शक्यता आहे. शिवसेना (उबाठा) आणि मनसेमध्ये जागावाटपाचं काम अंतिम टप्प्यात असून अवघ्या काही जागांवरुन चर्चा सुरू आहे.
