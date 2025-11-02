ETV Bharat / state

महापालिका निवडणुकीचा रणसंग्राम; अहिल्यानगरमध्ये राष्ट्रवादीनं मारली बाजी, विरोधकांचं वाढलं 'टेन्शन'!

महापालिका निवडणुकीसाठी पक्षाची उमेदवारी मिळवण्यासाठी इच्छुक असलेल्या कार्यकर्त्यांची बैठक शहराच्या शासकीय विश्रामगृहात आयोजित करण्यात आली होती.

ahilyanagar ncp mla sangram jagtap
अहिल्यानगरमध्ये राष्ट्रवादीची बैठक (ETV Bharat Reporter)
Published : November 2, 2025 at 6:28 PM IST

अहिल्यानगर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीची रणधुमाळी आता खऱ्या अर्थाने सुरू झाली आहे. प्रभागांची अंतिम रचना जाहीर झाल्यानंतर आता आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रमही जाहीर झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, सर्वच राजकीय पक्षांनी निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याची जोरदार तयारी सुरू केली आहे. याच तयारीच्या आघाडीवर अहिल्यानगरमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने मोठी आघाडी घेतल्याचे दिसून येत आहे.

आमदार संग्राम जगताप आणि संपत बारस्कर यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter)

आमदार संग्राम जगताप, संपत बारस्कर यांनी मार्गदर्शन केलं : महापालिका निवडणुकीसाठी पक्षाची उमेदवारी मिळवण्यासाठी इच्छुक असलेल्या कार्यकर्त्यांची बैठक शहराच्या शासकीय विश्रामगृहात आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी इच्छुकांनी मोठ्या संख्येने या बैठकीला हजेरी लावली. पक्षाच्या उमेदवारीसाठी इच्छुक असलेल्यांना अर्ज भरण्यासाठी जागेवरच अर्ज उपलब्ध करुन देण्यात आले. तब्बल २०० हून अधिक इच्छुकांनी आपले अर्ज अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडे जमा केले आहेत. ही मोठी संख्या शहरातील पक्षाच्या वाढत्या जनाधाराचे आणि नेतृत्वावरील विश्वासाचे प्रतीक मानली जात आहे. यावेळी उपस्थित असलेल्या सर्व इच्छुकांना शहरातील पक्षाचे आमदार संग्राम जगताप आणि शहर जिल्हाध्यक्ष संपत बारस्कर यांनी मार्गदर्शन केले. मार्गदर्शन करताना, शहरात सध्या सुरू असलेल्या 'स्वच्छ नगर, हरित नगर' या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेत राष्ट्रवादीच्या पदाधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन करण्यात आले.

ahilyanagar ncp
अहिल्यानगरमध्ये राष्ट्रवादीची बैठक (ETV Bharat Reporter)

इतर पक्षांतील नेत्यांची उपस्थिती चर्चेचा विषय : या सर्वात लक्षवेधी आणि राजकीय चर्चांना उधाण देणारी बाब म्हणजे, राष्ट्रवादीच्या इच्छुकांच्या मुलाखतीवेळी भाजपा, दोन्ही शिवसेना आणि खुद्द शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीसह इतर पक्षांतील नेत्यांनीही हजेरी लावली. आमदार संग्राम जगताप आणि शहर जिल्हाध्यक्ष संपत बारस्कर यांनी याला दुजोरा दिला असून, लवकरच पक्षाचे वरिष्ठ नेते यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणार असल्याचे सूचित केले आहे. ही 'अन्य पक्षातील नेत्यांची' उपस्थिती आगामी निवडणुकीत मोठे राजकीय भूकंप होण्याचे संकेत देत आहेत.

ahilyanagar ncp
अहिल्यानगरमध्ये राष्ट्रवादीची बैठक (ETV Bharat Reporter)

मुंबईत पक्षाच्या महत्त्वाच्या बैठकीचा आढावा : शहर जिल्हाध्यक्ष संपत बारस्कर यांनी माहिती दिली की, "येत्या ४ नोव्हेंबर रोजी मुंबई येथे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची राज्यस्तरीय आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीला शहर आणि जिल्हा पदाधिकारी तसेच जिल्ह्यातील पक्षाचे आमदार, नेते उपस्थित राहणार आहेत. याच बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर अहिल्यानगरमध्ये ही महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली." शहरातील १७ प्रभागांमधील इच्छुकांकडून अर्ज भरून घेण्यात आले आहेत. प्राप्त झालेल्या अर्जांमधून तसेच प्रभागातील सध्याच्या परिस्थितीनुसार उमेदवारांची चाचपणी सुरू करण्यात आली आहे. आलेल्या अर्जांची सखोल छाननी केली जाईल. यानंतर, मंगळवारी मुंबईत होणाऱ्या राज्यस्तरीय बैठकीत आमदार संग्राम जगताप आणि संपत बारस्कर हे पक्षाच्या वरिष्ठांना अहिल्यानगरच्या स्थानिक राजकीय परिस्थितीचा संपूर्ण आढावा सादर करणार आहेत. त्यानंतर, वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत इच्छुक उमेदवारांच्या अधिकृत मुलाखती आयोजित केल्या जाणार आहेत.

स्वबळाऐवजी महायुतीतच निवडणूक लढवणार : जवळपास २०० हून अधिक इच्छुकांनी अर्ज केले असले तरी, आमदार संग्राम जगताप यांनी शहरात स्वबळाऐवजी महायुतीतच निवडणूक लढवणार असल्याचे महत्त्वपूर्ण संकेत यावेळी दिले. शहर जिल्हाध्यक्ष संपत बारस्कर यांनी उमेदवारांकडून पक्षाच्या असलेल्या प्राथमिक अपेक्षा स्पष्ट केल्या. उमेदवार हा प्रभागात पूर्ण वेळ देणारा, सामाजिक कार्याची आवड असणारा, प्रभागाच्या विकासाचे व्हिजन बाळगणारा आणि 'स्वच्छ नगर, हरित नगर' संकल्पनेवर प्रभावीपणे काम करणारा असावा, अशा प्राथमिक अपेक्षा स्पष्ट केल्या.

ahilyanagar ncp
अहिल्यानगरमध्ये राष्ट्रवादीची बैठक (ETV Bharat Reporter)

इच्छुकांचा विक्रमी प्रतिसाद : एकंदरीत, अहिल्यानगर महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने घेतलेली ही पहिली मोठी पॉलिटिकल मूव्ह असून, इच्छुकांचा विक्रमी प्रतिसाद आणि अन्य पक्षांतील नेत्यांची हजेरी यामुळे अहिल्यानगरचे राजकीय वातावरण चांगलेच ढवळून निघेल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

