नक्षलवाद्यांचा शस्त्रनिर्मिती कारखाना उद्ध्वस्त : पुरुन ठेवलेलं साहित्य गडचिरोली पोलिसांकडून नष्ट

नक्षलवाद्यांचा शस्त्रनिर्मिती कारखाना उद्ध्वस्त करण्यात गडचिरोली पोलिसांना यश आलं. पोलिसांनी हे साहित्य जाग्यावरच नष्ट केलं आहे.

Naxalites Arms Factory Destroyed
नक्षलवाद्यांचा शस्त्रनिर्मिती कारखाना उद्ध्वस्त (ETV Bharat Reporter)
Published : May 23, 2026 at 8:29 PM IST

Updated : May 23, 2026 at 8:43 PM IST

गडचिरोली : नक्षलवादी शासनाविरोधी विविध घातपाताच्या कारवाया करण्यासाठी विविध प्रकारची शस्त्रं व स्फोटक साहित्यांचा वापर सुरक्षा दलांना धोका पोहचवण्याच्या उद्देशानेच जंगल परिसरात जमीनीमध्ये पूरुन ठेवतात. त्याच साहित्याचा वापर नक्षलवाद्यांकडून विविध नक्षल सप्ताह, निवडणूक इ. प्रसंगी सुरक्षा दलांवर घातपात करण्यास केला जातो. गडचिरोली जिल्ह्रातील नक्षलवाद आता संपूष्टात आला असून, नक्षलवाद्यांनी जंगलामध्ये जमिनीत लपवून ठेवलेलं साहित्य हस्तगत करण्यात गडचिरोली पोलीस दलास यश आलं आहे. आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांकडून मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे राबवण्यात आलेल्या अभियानादरम्यान विविध नक्षलवादी साहित्य घटनास्थळीच नष्ट करण्यात आलं आहे.

ऑपरेशन अंतिम प्रहार : ऑपरेशन अंतिम प्रहार या अंतर्गत गडचिरोली पोलीस दलासमोर आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांची सखोल चौकशी केली असता, नक्षलवाद्यांनी पोमके बिनागुंडा हद्दीतील जंगल परिसरात शस्त्रनिर्मिती व इतर साहित्य लपवून ठेवल्याबाबतची माहिती मिळाली. त्यानंतर पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली एम. रमेश यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर जंगल परिसरात विशेष अभियान पथक गडचिरोली व प्राणहिता यांच्या संयुक्त 06 तुकड्या व बिडीडीएसचे 02 पथक शोध अभियान राबवण्यासाठी रवाना करण्यात आले होते.

नक्षलवादी साहित्य हस्तगत : पोमके बिनागुंडाच्या उत्तरेकडील असलेल्या जंगल परिसरात विशेष अभियान पथकांकडून घेरा घालून बिडीडीएसच्या जवानांनी जंगल परिसराची कसून तपासणी केली. यावेळी एक लेथ मशीन, बिजीएल पाईप्स, 12 बोअर पाईप, इन्व्हर्टर, जनरेटर, बॅटरी, ग्राइंडींग/ड्रिलींग मशीन, जीग सॉ मशीन, प्रेशर पंप, सोलर पॅनल, फुटबॉल पाईप (20 फुट) इ. नक्षलवादी साहित्य हस्तगत करण्यात गडचिरोली पोलीस दलास यश आलं आहे. वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली घटनास्थळावरुन मिळालेलं सर्व नक्षलवादी साहित्य पथकातील जवानांच्या सहाय्यानं जागीच नष्ट करण्यात आले.

