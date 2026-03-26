मोस्ट वाँटेड नक्षलवादी 'सुन्नम पापाराव'ची शरणागती; 17 सशस्त्र साथीदारांसह आत्मसमर्पण, जाणून घ्या कोण आहे पापाराव?

नक्षलवादी कमांडर पापरावनं छत्तीसगडचे उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा आणि बस्तरचे पोलीस महानिरीक्षक सुंदरराज पी यांच्यासमोर आत्मसमर्पण केलं. जाणून घेऊयात कोण आहे, सुन्नम पापाराव.

नक्षलवादी सुन्नम पापाराव
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 26, 2026 at 5:46 PM IST

गडचिरोली : छत्तीसगडमधील बस्तरमध्ये नक्षलवादी सुन्नम पापारावनं आत्मसमर्पण केलं. सुन्नम पापारावला पश्चिम बस्तरच्या दंडकारण्यात गेल्या तीन दशकांपासून नक्षल चळवळीचा कणा मानलं जात होतं. कुख्यात नक्षल नेता सुन्नम पापाराव उर्फ 'मंगू दादा' यानं अखेर 17 सशस्त्र साथीदारांसह छत्तीसगडचे उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा यांच्यासमोर आत्मसमर्पण केलं. याबातमीच्या माध्यमातून जाणून घेऊयात कोण आहे? नक्षलवादी सुन्नम पापाराव...

गृहमंत्र्यालयाच्या डेडलाईनपूर्वी केलं आत्मसमर्पण : नक्षलवादी सुन्नम पापाराव मागील काही महिन्यांपासून छत्तीसगड राज्यात तळ ठोकून होता. त्याला पकडण्यासाठी सुरक्षा दलांकडून तीव्र कॉम्बिंग ऑपरेशन राबवण्यात येत होतं. संपूर्ण जंगल पिंजून काढल्यानंतर त्याच्यासमोर 'शरणागती किंवा मृत्यू' अशीच परिस्थिती उभी राहिली होती. अखेर गृहमंत्रालयाच्या डेडलाईनपूर्वी त्यानं 'शॉर्ट कट रूट' स्वीकारत आत्मसमर्पण केलं.

अमित शाहांनी केली होती नक्षलवाद हद्दपार करण्याची घोषणा : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी 31 मार्चपूर्वी देशातून नक्षलवाद हद्दपार करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर देशातील नक्षलवाद संपवण्यासाठी पोलिसांनी आणि विविध पथकांनी अनेक कारवाया केल्या आहेत. यानंतर नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण करायला सुरुवात केली. सिन्नल पापाराव हा उरलेला शेवटचा मोठा नक्षल कमांडर मानला जात होता. यापूर्वी तेलंगणामध्ये छत्तीसगडमधील 700 हून अधिक नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं होतं. त्यामुळे नक्षल चळवळीला मोठा धक्का बसला. पापारावनंही शस्त्रं खाली ठेवावीत, यासाठी सुकमा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांनी त्याच्या गावी जाऊन कुटुंबीयांची भेट घेतली होती. प्रशासनामार्फत 'हिंसाचाराचा मार्ग सोडून आत्मसमर्पण करा' असं त्यांनी आवाहन केलं होतं.

कोण आहे सुन्नम पापाराव? : सुन्नम पापाराव हा दंडकारण्य स्पेशल झोनल समितीचा प्रभावशाली सदस्य असून पश्चिम बस्तर विभागाचा प्रमुख होता. एके-47सह वावरणाऱ्या पापारावला स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीचं सखोल ज्ञान होतं. त्यामुळं तो अनेकदा सुरक्षा दलांना चकवा देत होता. काही काळापूर्वी झालेल्या चकमकीत त्याची पत्नी उर्मिला ठार झाली होती. त्यावेळी पासून सुन्नम पापाराव पसार झाला होता. त्याच्यावर शंभरहून अधिक गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे.

आत्मसमर्पणाची शेवटची संधी : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निर्देशानुसार 31 मार्चपूर्वी नक्षलवाद निर्मूलनासाठी विशेष मोहीम सुरू आहे. 2026 च्या सुरुवातीलाच डीआरजी आणि विशेष पथकांनी पापारावला 'जिवंत किंवा मृत' पकडण्याचं लक्ष्य ठेवलं होतं. तेलंगणातील मोठ्या प्रमाणावरील आत्मसमर्पणानंतर नक्षल चळवळ कमकुवत झाली आहे. आता पापारावच्या शरणागतीमुळं बस्तरमधील नक्षलवाद संपुष्टात आल्याचा दावा केला जात आहे. विशेष म्हणजे, देशभरात नक्षल संघटनेचे पॉलिट ब्युरो सदस्य मुप्पला लक्ष्मणराव उर्फ गणपती आणि मिशीर बेसरा असे केवळ दोन सर्वोच्च नेते शिल्लक आहेत.

