'नक्षलमुक्त भारत' दिशा निश्चित असली तरी प्रवास अजूनही खडतर; वाचा स्पेशल रिपोर्ट
भूपतीसह अनेक नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं. पुनर्वसन योजनांमुळं नक्षल चळवळीची दिशा बदलत आहे. नक्षल संवादाच्या मार्गावर वाटचाल करत आत्मसमर्पण करत आहेत. मात्र, अजूनही संघर्ष संपलेला नाही.
Published : October 16, 2025 at 7:11 PM IST
नागपूर : मागील अनेक दशकानुदशके जंगलामध्ये बंदुकीवर चालणारी हिंसक आणि रक्तरंजित क्रांती आता संवादाच्या टप्प्यावर आली आहे. आपले हक्क हिंसाचारानं मिळू शकत नाही तर, संविधानाच्या मार्गानं सहज मिळू शकतात. या बाबतची खात्री पटल्यानंतरच गडचिरोलीत नक्षली चळवळीच्या जखमेवर आत्मसमर्पणाचं मलम (मरहम) सर्व जुन्या आणि नासूर झालेल्या जखमांवर फुंकर घालत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कांचं रक्षण करताना शेकडो जवानांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिल्यानंतर आता गडचिरोलीत शांततेची आणि समृद्धीची नवी पहाट उजाडली आहे. शांततेची उमेद महाराष्ट्र, छत्तीसगडनंतर तेलंगणाच्या शांतीप्रिय नागरिकांना आहे. मागील काही वर्षात महाराष्ट्र शासनाच्या पुनर्वसन योजनेमुळं गडचिरोलीतील नक्षली चळवळ संपुष्टात आली, असं अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती) संदीप पाटील म्हणाले.
...तर एक विचारप्रवाह शांत होतो : "भूपतीसारखा वरिष्ठ नेता आत्मसमर्पण करतो, तेव्हा केवळ एक बंदूक खाली पडत नाही तर एक विचारप्रवाह शांत होतो. नक्षलवादाच्या पायावर उभा राहिलेला 'शोषणाविरुद्धचा लढा' आता शासन व्यवस्थेत सामावून घेतला जातोय. ही बदलती दिशा म्हणजे संघर्ष संपला नाही, पण त्यानं रूप बदललं आहे. जंगलातून प्रशासनाकडं, बंदुकीतून संवादाकडं मार्ग मोकळा झाला," असं अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती) संदीप पाटील यांनी सांगितलं.
नक्षली चळवळ अस्ताकडं : "नक्षली नेता भूपतीसह आणखी 60 नक्षलवाद्यांनी पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केलं. त्यामुळं उरलेले इतरही जहाल नक्षली शांततेचा मार्ग स्वीकार करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जातेय. चळवळीतील जहाल आणि सक्रिय सदस्य 'आशाना' छत्तीसगड पोलिसांच्या समोर आत्मसमर्पण करण्याची शक्यता वाढली आहे. भूपतीनंतर आशाना याच्या आत्मसमर्पणानंतर तर मध्य भारतात नक्षलवादी चळवळी संपुष्टात आल्यात जमा होईल, असं बोललं जातंय. नक्षलींचा वरिष्ठ नेता सेंट्रल कमेटी सदस्य व पॉलिट ब्युरोचा सदस्य मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल उर्फ भूपती उर्फ सोनू यानं आत्मसमर्पण करुन शस्त्र खाली ठेवताच संपूर्ण नक्षल चळवळीच्या दिशेबद्दल नवा प्रश्न उपस्थित झालाय. ही लढाई संपतेय की रुपांतरीत होतंय, असा देखील प्रश्न उपस्थित झालाय. छत्तीसगडच्या कांकेर, सुकमा आणि कोंडागाव या तीन जिल्ह्यातील एकूण 78 नक्षलवाद्यांनी छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांसमोर आत्मसमर्पण केलं आहे. या घटनांनी 'जनयुध्द ' पासून संवादाकडं जाणाऱ्या प्रवासाचा नवा अध्याय उघडला आहे," असं अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती) संदीप पाटील म्हणाले.
नक्षलवादी दोन गटात विभागले : मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल उर्फ 'भूपती' उर्फ सोनू हा नक्षलीचा वैचारिक प्रमूख होता. गडचिरोली, छत्तीसगड आणि तेलंगणा राज्यात घडणाऱ्या प्रत्येक हिंसक घटनेमागं भूपतीचा माईंड असतो, हे अनेकदा स्पष्ट झालं आहे. भूपती याचा मोठा भाऊ किशनजी देखील मोठा नक्षल नेता होता. 2011 साली पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या एका चकमकीत तो ठार झाला. किशनजीच्या मृत्यूनंतर नक्षलवादी चळवळ अधिक आक्रमक करणारा भूपती हा संघटनेचा ‘मेंदू’ आणि ‘वैचारिक प्रमुख’ होता. भूपतीसारखा अतिशय वरिष्ठ नेत्याच्या आत्मसमर्पणानंतर संघटनेत खळबळ माजली आहे. शस्त्रसंधी आणि सरकारशी संवाद साधण्याबाबतच्या मतभेदांमुळं नक्षली संघटना दोन गटात विभागली गेल्याची माहिती गुप्तचर यंत्रणांकडून पुढं आली आहे. एक गट 'विचार आणि राजकीय मार्गाने बदल' या भूमिकेकडं झुकतो आहे, तर दुसरा गट 'सशस्त्र संघर्ष हाच पर्याय' या भूमिकेवर ठाम आहे.
ताराक्कानं आत्मसमर्पण केल्यानंतर मनोबल ढासळलं : मागील तीन दशकांहून अधिक काळ जंगलात राहून लढा देणारा भूपती नक्षली चळवळीच्या मुख्य विचारकांपैकी एक मानला जात होता. त्यानं आत्मसमर्पण केल्यानं संघटनेतील जुन्या आणि अनुभवी पिढीच्या नेत्यांमध्ये मानसिक ताण वाढला आहे. यापूर्वी त्याची पत्नी ताराक्का गडचिरोली पोलिसांसमोर आणि वहिनी सुजाता यांनी तेलंगनामध्ये आत्मसमर्पण केलं होतं. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सलग झालेला मृत्यू, आजारपण आणि जंगलातील अनिश्चितता यामुळं भूपतीनं शस्त्र ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
मदत, पुनर्वसन आणि आकर्षक योजना : महाराष्ट्रसोबत, छत्तीसगड, तेलंगणा व ओडिशा या राज्य सरकारनं संयुक्तरित्या आत्मसमर्पणाला बळ देण्याच्या उद्देशानं आकर्षक अशी पुनर्वसन योजना लागू केली आहे. त्यामुळं गेल्या दोन ते तीन वर्षांत आत्मसमर्पणाच्या संख्येत वाढ झाली आहे. या योजनेत शिक्षण, नोकरी, घरकुल आणि आर्थिक मदतीचा देखील समावेश आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 2019 ते 2025 दरम्यान देशभरात सुमारे बाराशे पेक्षा अधिक नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे. त्यापैकी जवळपास 300 जण महाराष्ट्रातील आहेत.
आदिवासींचा सरकारला पाठिंबा, नक्षली मार्ग खडतर : एकेकाळी 'जनयुद्ध' म्हणवून घेतलेली चळवळ आता बचावाच्या भूमिकेत गेल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे. तांत्रिक बळ आणि ड्रोन सर्व्हेलन्स, स्थानिक आदिवासींचा पाठिंबा, आत्मसमर्पच्या संधींमुळं नक्षलवाद्यांचं जाळं कमजोर होत आहे. 'जंगलातून बंदुका बाहेर येतायेत, शिक्षण आणि रोजगार मिळू लागले आहेत. त्यामुळे दिशा बदलतेय.
...पण संघर्ष अद्याप संपलेला नाही : आत्मसमर्पणांच्या मालिकेमुळं नक्षलवाद्यांची दशा आणि दिशा बदलल्याचं चित्र दिसत आहे. तरी काही भागांमध्ये अजूनही सशस्त्र संघटना सक्रिय आहेत. छत्तीसगड, ओडिशा आणि महाराष्ट्राच्या सीमाभागात नव्या नेतृत्वानं पुन्हा संघटनात्मक पुनर्रचना सुरू केल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळं 'नक्षलमुक्त भारत' दिशा निश्चित असली तरी प्रवास अजूनही खडतर आहे.
