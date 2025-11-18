दाऊदशी संबंधित जमिनीच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी नवाब मलिकांना आरोप अमान्य, खटल्याची दैनंदिन सुनावणी जानेवारीपासून
दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळल्याच्या निर्णयाला हायकोर्टात दिलेलं आव्हान प्रलंबित असल्याचं कारण देत नवाब मलिकांच्यावतीनं आरोप निश्चितीच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची विनंती करण्यात आली.
Published : November 18, 2025 at 5:42 PM IST
मुंबई : अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहारात राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते नवाब मलिक यांनी ईडीनं त्यांच्यावर लावलेले आरोप अमान्य असल्याचं मंगळवारी न्यायालयात सांगितलं. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एमपी-एमएलए न्यायलयात हजर राहून नवाब मलिकांनी याप्रकरणी निर्दोश असल्याचा दावा केला. त्यानंतर नवाब मालिकांविरोधात कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात न्यायालयाकडून आरोपनिश्चित करण्यात आले. नवाब मलिक यांच्यावर PMLA कायदा, 2002 मधील कलम 3, कलम 4 आणि कलम 17 अंतर्गत आरोप निश्चित करण्यात आले. त्यानंतर विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी डिसेंबर 19 रोजी पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सुनावणी तहकूब केली. या खटल्याची दैनंदीन सुनावणी जानेवारी महिन्यापासून सुरू करू, असं आश्वासन न्यायालयानं दिलं बचावपक्षाला दिलंय.
नवाब मलिकांची मागणी न्यायालयानं फेटाळली : नवाब मलिकांनी दाखल केलेला दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळल्याच्या निर्णयाला मलिकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलंय. त्यावर सुनावणी होणं अद्याप बाकी असल्याचं कारण देत नवाब मलिकांच्यावतीनं सकाळच्या सत्रात आरोपनिश्चितीची प्रक्रिया स्थगित करण्याची विनंती न्यायालयाकडं करण्यात आली. त्यावर न्यायालयानं त्यांना दुपारी तीन वाजेपर्यंत उच्च न्यायालयाकडून स्पष्टीकरण आणण्याचा अवधी दिला होता. मात्र तसं होऊ न शकल्यानं दुपारी न्यायालयान आरोपनिश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण केली. नवाब मलिकांची ही तोंडी मागणी फेटाळताना उच्च न्यायालयानं आमदार-खासदारांविरोधातील प्रलंबित खटल्यांबाबत दाखल सुमोटो याचिकेदरम्यान दिलेल्या आदेशांचा दाखला दिला. ज्यात उच्च न्यायालयानं सर्व सत्र न्यायालयांना स्पष्ट निर्देश दिलेत की, चार आठवड्यांत सर्व प्रलंबित खटल्यांत आरोपनिश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण करणं बंधनकार आहे.
कसा झाला घोटाळा : ईडीच्या आरोपानुसार, दाऊदची बहीण हसीना पारकर, सलीम पटेल, मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी सरदार खान आणि नवाब मलिक यांनी कुर्ला येथील गोवावाला कंपाउंडमधील मुनीरा प्लंबर या महिलेची तीन एकर जमीन कट रचून बेकायदेशीरपणे हडपली. या महिलेनं साल 1999 मध्ये सलीम पटेल याच्या नावानं पॉवर ऑफ एटर्नी काढली होती. पटेलनं त्याचा दुरुपयोग करत हसीना पारकरच्या आदेशानुसार गोवावाला कंपाऊंडमधील जमीन नवाब मलिक यांच्या 'सॉलिडस इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी'ला विकली. मलिक यांनी ही जागा भाडेतत्वावर देऊन त्यातून आलेल्या पैशांमधून वांद्रे, कुर्ला इथं सदनिका आणि उस्मानाबादमध्ये काही शेतजमीन खरेदी केली होती. सुमारे 300 कोटींच्या या आर्थिक गैरव्यवहारात ही सर्व मालमत्ता ईडीनं जप्त केली आहे. या आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी फेब्रुवारी 2022 मध्ये ईडीनं मलिक यांना अटक केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं मलिक यांना वैद्यकीय करणांसाठी जामीन मंजूर केलाय.
काय आहे मनी लाँड्रिंगचं प्रकरण : मुनिरा प्लंबर आणि तिची आई यांची मालकी असलेल्या कुर्ल्यातील गोवावाला कंपाऊंडमधील मालमत्ता मलिक यांनी जवळपास दोन दशकांपूर्वी खरेदी केली होती. मात्र दाऊदची मुंबईतील हस्तक आणि बहिण हसीना पारकर, सलीम पटेल आणि 1993 च्या बॉम्बस्फोटातील आरोपी सरदार खान यांनी ही जमीन मूळ मालकाला धमकावून हस्तगत केली होती. मलिकांना या संपूर्ण प्रकाराची माहिती असूनही त्यांनी जाणीवपूर्वक हा व्यवहार केला. मलिक यांनी प्लंबरकडं या जागेबाबत कोणतीही चौकशी अथवा तथ्यांची पडताळणीही केली नाही, हे साक्षीदारांनी दिलेल्या जाबाबांवरून सिद्ध होत आहे. त्यामुळं नवाब मलिकांनी डी कंपनीसाठी हा व्यवहार करून त्यांना पैसे पुरवल्याचाही त्यांच्यावर आरोप लावण्यात आलाय.
हेही वाचा :
- गोरेगाव मुलुंड लिंक रोडसाठी वृक्षतोडीला सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी: महापालिकेला 'ही' करावी लागेल भरपाई
- अमराठीच्या मुद्द्यावर मनसेची मान्यता रद्द करून राज ठाकरेंविरोधात गुन्हा दाखल करा, उच्च न्यायालयात याचिका
- आरक्षण मर्यादा ओलांडल्यास निवडणुका स्थगित करू: महाराष्ट्राला 'सर्वोच्च' दणका, उमेदवार सैरभैर