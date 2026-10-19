नवरात्री विशेष यशोगाथा: दोन मुलांची जबाबदारी असताना वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण; डॉ. स्वाती पाटील यांचा प्रेरणादायी प्रवास
दोन मुलांनंतर संसाराच्या जबाबदाऱ्या सांभाळत स्वाती पाटील (Swati Patil) यांनी जिद्दीनं वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केलं. ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी अमित फुटाणे यांचा स्पेशल रिपोर्ट.
Published : October 19, 2026 at 8:38 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : एखादी गोष्ट साध्य करण्याचा निर्धार केला, तर आपल्याला कोणीही थांबवू शकत नाही. शिक्षणाला वयाची मर्यादा नसते. जिद्द आणि चिकाटीच्या जोरावर कोणतेही स्वप्न पूर्ण करता येतं, असं आपण नेहमीच ऐकतो. याचीच प्रचिती छत्रपती संभाजीनगर शहरातील डॉ. स्वाती पाटील (Swati Patil) यांच्याकडे पाहून येते. त्यांनी दोन मुले झाल्यानंतर त्यांनी वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केलं. वयाच्या अवघ्या अठराव्या वर्षी त्यांचा विवाह झाला. त्यात दोन मुले झाल्याने अतिशय समाधानी आयुष्य त्या जगत होत्या. मात्र, स्वतःची स्वतंत्र ओळख नसल्याची खंत त्यांना स्वस्थ बसू देत नव्हती. पती आणि सासऱ्यांप्रमाणेच आपणही डॉक्टर म्हणून ओळख निर्माण करावी, असं ध्येय त्यांनी उराशी बाळगलं.
बीएचएमएस क्षेत्रात स्वतःची स्वतंत्र ओळख : शिक्षणासाठी पैसे नसल्यानं त्यांनी स्वतःच पैसे उभे करण्याचं ठरवलं. संसार, मुले आणि कुटुंबाच्या सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडत त्यांनी डॉक्टर होण्याचं स्वप्न पूर्ण केलं. आज बीएचएमएस क्षेत्रात त्यांनी स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. त्यांचा मुलगाही वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करून आरोग्यसेवेत रुजू होण्यासाठी सज्ज झाला आहे, तर मुलगी कायद्याचे शिक्षण घेत आहे. मुलांची प्रगती पाहून वेगळेच समाधान मिळत असल्याची भावना डॉ. स्वाती पाटील यांनी व्यक्त केली.
दोन मुले झाल्यावर घेतलं वैद्यकीय शिक्षण : गारखेडा परिसरातील डॉ. स्वाती पाटील यांचं आयुष्य इतर महिलांसाठी प्रेरणादायी आहे. कारण त्यांचा वैद्यकीय शिक्षणाचा प्रवास हा दोन मुले झाल्यानंतर पूर्ण झाला. शाळेत अतिशय हुशार विद्यार्थिनी म्हणून त्या परिचित होत्या. मात्र उंची जास्त असल्यानं त्यांना शोभेल असा मुलगा मिळेल का? अशी भीती कुटुंबीयांना होती. त्यावेळी नात्यातील एक कुटुंबियांशी लग्नाची बोलणी झाली, मुलगा डॉक्टर असल्यानं कुटुंबीयांनी त्यांचा विवाह निश्चित केला. मुलीनं डी फार्मसी करावं अशी मुलांच्या कुटुंबीयांची इच्छा असल्यानं, स्वाती यांनी तसा दाखला घेतला. मात्र कुटुंबीयात दुःखद घटना घडल्यानं लगेच विवाह करावा लागला. डॉ. जयंत पाटील यांच्याशी विवाह झाल्यावर सुरू असलेले औषधी शिक्षण म्हणजेच डी फार्मसी त्यांनी कसेबसे पूर्ण केले. त्यानंतर मुलगा झाला त्यांच्या पाठोपाठ चार वर्षात मुलगी झाली, संसार सुखाचा सुरू असताना मनात खंत होती स्वतःची ओळख निर्माण करण्याची आणि त्यातूनच सुरू झाला वैद्यकीय शिक्षणाचा प्रवास.
शिक्षण होतं आव्हानात्मक : स्त्रीला स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागतो. कौटुंबिक जबाबदारी, मुले यांचा भार तिच्या डोक्यावर असतो. त्यामुळं अनेक स्त्रिया आपली स्वप्न बाजूला ठेवून घराला प्राधान्य देताना दिसतात. आपल्या मुलांचं शिक्षण आणि भविष्य यांमध्ये त्या इतक्या गुंतून जातात की, त्यांना देखील काहीतरी करून दाखवायचं होतं हे देखील विसरतात. मात्र डॉ. स्वाती पाटील यांच्याबाबत थोड वेगळं पाहायला मिळालं. दोन मुलं झाल्यावर त्यांच्या भविष्याचे नियोजन करताना त्यांनी स्वतःची ओळख कशी निर्माण होईल त्याचा विचार केला. डी.फार्मसी झाल्यानं सर्वसामान्यपणे एखादी औषधी दुकान टाकून व्यवसाय करावा असा विचार सर्वसाधारणपणे केला जातो. मात्र त्यात डॉ. स्वाती यांना समाधान नसल्यानं आपणही डॉक्टर व्हायचं असं त्यांनी ठरवलं. लहान मुलगी शाळेत जाऊ लागली, त्याचवेळी त्यांनी वैद्यकीय शिक्षण घेण्याचा ठरवलं. पती, सासू - सासरे यांना त्याबाबत कल्पना दिली. कुटुंब सांभाळून शिक्षण घेण्याची तयारी त्यांनी दाखवल्यानं त्यांना परवानगी मिळाली. मात्र वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी इतके पैसे नसल्यानं, त्यांची व्यवस्था करण्यासाठी डॉ. स्वाती यांनी एका खासगी रुग्णालयात नोकरी केली. पुढील सहा वर्षात त्यांनी बीएसमएस पदवी प्राप्त करून त्यांनी स्वतःसाठी पाहिलेलं स्वप्न पूर्ण केलं.
जिद्दीने पूर्ण केलं शिक्षण : डॉ. स्वाती पाटील यांचा विवाह झाला त्यावेळी त्यांच्या सोबतअसलेला मित्र परिवार आपले पुढचे शिक्षण घेत होता. लग्न झाल्यावर कुटुंब आणि नंतर मुले यांची आलेल्या जबाबदारी पूर्ण करत असताना मित्रांनी आपल्या कामाला सुरुवात केली होती. शाळेत हुशार असणारी मुलगी आज काय करते?, तिची ओळख काय? असे प्रश्न त्यांना पडल्यानं त्यांनीदेखील डॉक्टर होण्याचा निर्णय घेतला. मुलं शाळेत जात होती. त्यावेळी त्या महाविद्यालयात जाऊन वैद्यकीय शिक्षण घेत होत्या. काही वेळा मुलांचा अभ्यास घ्यायचा की स्वतःचा अभ्यास करायचा असा, असं वेगळं संकट त्यांच्यावर यायचं. मात्र आधी मुलांचा अभ्यास घेऊन मग रात्री उशिरा स्वतःचा अभ्यास पूर्ण करायचा. तर कधी महाविद्यालयात शिकवण्यात आलेले मन लावून ऐकणे आणि हाच अभ्यास म्हणून त्याला लक्षात ठेवण्याचं काम त्यांनी केलं. त्यामुळं स्वतःचे शिक्षण घेताना त्यांना खूप जास्त त्रास झाला नाही. शिवाय घरातील सर्व जबाबदाऱ्या त्यांनी वेळेवर पूर्ण केल्यानं कुटुंबाकडूनही कधी अडवणूक झाली नाही, असं मत डॉ. स्वाती पाटील यांनी व्यक्त केलं.
जबाबदाऱ्या होत्या महत्त्वाच्या : स्त्रीला आपलं स्वप्न पूर्ण करताना अनेक आव्हान पेलावी लागतात. तसेच काही आव्हान डॉ. स्वाती यांनी पेलली. घरात असलेले सण, चालीरीती त्यांनी विधिवत पाळल्या. लवकर उठायचं स्वयंपाक, घरातील कामे सकाळी दहाच्या आत पूर्ण करायची. त्यानंतर पूर्ण वेळ शिक्षणासाठी कसा देता येईल, त्याकडं त्यांनी नियोजन केलं. मुलांचा अभ्यास, कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या आणि स्वतःचा अभ्यास त्यासाठी वेळेचे योग्य नियोजन करून त्याचे तंतोतंत पालन केले. त्यावेळी कुटुंबातील काही सदस्यांनी सर्व चांगलं आहे, कशाला डॉक्टर व्हायचं असं प्रश्न उपस्थितीत केले. मात्र, त्यांना कोणतेही उत्तर न देता फक्त आपल्या ध्येयाकडं वाटचाल सुरू ठेवली. कोण काय म्हणते? यापेक्षा मला काय करायचं याकडं त्यांनी अधिक लक्ष दिलं. सहा वर्षात आपलं वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करून डॉ. स्वाती पाटील अशी ओळख निर्माण केली. ज्यांनी हे कशाला असं प्रश्न विचारले ते लोकदेखील आज अभिमानाने नाव घेतात, अशा अनुभव डॉ. स्वाती पाटील यांनी सांगितला.
महिलांसाठी ठरत आहेत प्रेरणा : डॉ. स्वाती पाटील यांनी स्वतःमध्ये खूप बदल घडवून वेगळी ओळख निर्माण केली. शहरात महिन्यासाठी प्रेरणा ठरत आहेत. त्यांचा मुलगा रोहितदेखील एमबीबीएस डॉक्टर झाला आहे. तर मुलगी सेजल ही कायद्याचा अभ्यासपूर्ण करत आहे. दोन्ही मुलांचे शिक्षण झाले. त्यांचेही स्वप्न पूर्ण झाल्यानं त्यांनी समाधान व्यक्त केलं. शहरातील लाइफ कॅटेलिस्ट या संस्थेसोबत नवीन महिलांना प्रेरणा देण्याचं काम त्या करत आहेत. त्या डॉक्टर जरी झाल्या असल्या तरी अद्याप त्यांनी आपलं शिक्षण सोडलं नाही. वेगवेगळ्या अद्यावत उपचार पद्धती त्या अवगत करून घेत आहेत. महिलांनी योग्य नियोजन आणि शांतपणे परिस्थिती हाताळली तर सर्वकाही शक्य आहे, असा संदेश त्यांनी दिला आहे.
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