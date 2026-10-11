अमरावती नवरात्रोत्सव : अंबादेवी आणि एकविरा मातेच्या जयघोषात उत्सवाचा मंगलारंभ; भाविकांची गर्दी
अमरावतीचे ग्रामदैवत श्री अंबादेवी आणि श्री एकविरा देवी मंदिरात रविवारी घटस्थापना व सहस्त्रधारा अभिषेकाने नवरात्रोत्सवाचा अत्यंत उत्साहात मंगलारंभ झाला.
Published : October 11, 2026 at 1:27 PM IST
अमरावती : अमरावतीचे ग्रामदैवत म्हणून मानाचे स्थान असलेल्या श्री अंबादेवी आणि श्री एकविरा देवीच्या मंदिरात रविवारी नवरात्रोत्सवाचा मंगलारंभ झाला. पहाटेपासूनच दोन्ही मंदिरांत धार्मिक विधी, मंत्रोच्चार आणि देवीच्या जयघोषाने परिसर भक्तिमय झाला. श्री अंबादेवीला सहस्त्रधारा अभिषेक करण्यात आला, तर दोन्ही मंदिरांत विधिवत पूजा, आरती आणि घटस्थापनेने नवरात्रोत्सवाला सुरुवात झाली. देवीच्या दर्शनासाठी पहाटेपासूनच भाविकांची गर्दी उसळली असून, मंदिर परिसरासह शहरात नवरात्रोत्सवाची मोठी यात्रा भरली आहे. देवीच्या दर्शनासाठी विदर्भाच्या विविध भागांतून भाविक अमरावतीत दाखल होत आहेत.
सहस्त्रधारा अभिषेकाने नवरात्रोत्सवाची सुरुवात
नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी पहाटे श्री अंबादेवी आणि श्री एकविरा देवी मंदिरात धार्मिक विधींना प्रारंभ झाला. देवीच्या मूर्तींवर अभिषेक, पूजन, घटस्थापना आणि आरती करण्यात आली. श्री अंबादेवीचा सहस्त्रधारा अभिषेक हा या विधींमधील महत्त्वाचा धार्मिक सोहळा ठरला. विधिवत पूजा-अर्चनेनंतर श्री अंबादेवी मंदिरात ध्वजपूजन करण्यात आले आणि मंदिरावर ध्वजारोहण करण्यात आले. पहिल्याच दिवशी भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केल्याने दोन्ही मंदिरांचे परिसर भक्तांनी फुलून गेले.
पहाटेपासून दर्शनासाठी रांगा
नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्या दिवसापासूनच देवीच्या दर्शनासाठी भाविकांचा ओघ सुरू झाला. सकाळपासून दोन्ही मंदिरांत दर्शनासाठी रांगा लागल्या होत्या. देवीची ओटी भरण्यासाठी महिला भाविकांची विशेष गर्दी दिसून आली. भाविकांना शिस्तबद्ध आणि सुलभ दर्शन घेता यावे, यासाठी मंदिर परिसरात बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत. पुरुष आणि महिला भाविकांसाठी स्वतंत्र दर्शन व्यवस्था करण्यात आली असून, गर्दीचे नियोजन करण्यावर भर देण्यात आला आहे. नवरात्रोत्सवाच्या काळात दररोज दीड ते दोन लाख भाविक दर्शनासाठी येतात. मंगळवार आणि शुक्रवार या दिवशी भाविकांची गर्दी विशेषतः वाढते. त्यामुळे पुढील दिवसांत दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.
मंदिरात कीर्तनाची परंपरा
श्री अंबादेवी मंदिर संस्थेच्या वतीने अच्युत महाराजांनी सुरू केलेली कीर्तनाची परंपरा नवरात्रोत्सवातही सुरू ठेवण्यात आली आहे. सचिन देव महाराज यांचे दररोज कीर्तन होणार आहे. धार्मिक विधींसोबतच कीर्तनातून भक्तिमय वातावरण निर्माण होत आहे. याशिवाय दुपारच्या वेळी दोन्ही मंदिरांत भाविकांसाठी महाप्रसादाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. दर्शन, पूजन, कीर्तन आणि महाप्रसादामुळे मंदिर परिसरात दिवसभर धार्मिक वातावरण अनुभवायला मिळत आहे.
हेही वाचा -
महालयानिमित्त मूर्तीच्या 'चक्षूदान' सोहळ्यानं बंगाली संस्कृतीतील दुर्गा पूजेचा प्रारंभ; ठाण्याच्या कोलशेतमध्ये 37 मूर्तींना अंतिम रूप