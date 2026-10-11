बेलगावच्या रेणुका माता मंदिरात नवरात्रीचा उत्साह, विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन
आजपासून नवरात्रोत्सवाला (Navratri Festival 2026) सुरूवात झाली असून, बेलगाव येथील रेणुकामातेच्या दर्शनासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केलीय.
Published : October 11, 2026 at 9:02 PM IST
बीड : बीड शहरातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या खंडेश्वरी देवीचा नवरात्रोत्सवाला अत्यंत धार्मिक आणि उत्साही वातावरणात दिमाखात सुरुवात झाली आहे. उत्सवाच्या पहिल्या दिवशी विधिवत घटस्थापना आणि माता खंडेश्वरीची आरती संपन्न झाली. पहिल्या दिवशी शुभमुहूर्तावर घटस्थापना करण्यात आली. यानंतर विधिवत पूजा-अर्चा करून देवीची पहिली आरती पार पडली. या धार्मिक सोहळ्यात शासकीय अधिकारी, मंदिराचे मुख्य विश्वस्त, मानकरी तसेच देवल कमिटीचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
रेणुका माता मंदिरात नवरात्र उत्सव : आष्टी तालुक्यातील बेलगावच्या सुप्रसिद्ध रेणुका माता मंदिरात नवरात्र उत्सवाला धुमधडाक्यात सुरुवात झाली. मागील अनेक वर्षांपासून रेणुका मातेची ज्योत पायी माहूर गड ते बेलगाव आण्याची परंपरा आहे. यंदाही ही परंपरा कायम ठेवत पायी ज्योत बेलगावमध्ये दाखल झाली.
पुढील नऊ दिवस विविध धार्मिक कार्यक्रम : नवरात्र उत्सवाच्या पहिल्या दिवशी घटस्थापना करण्यात आली. यावेळी आई राजा उदो उदोच्या जयघोषाने परिसर दुमदुमला. रेणुका मातेची विधिवत पूजा, आरती करून उत्सवाला सुरुवात झाली. पुढील नऊ दिवस मंदिरात कीर्तन, प्रवचन, हरिपाठ यासह विविध धार्मिक कार्यक्रमाची रेलचेल असते. नवसाला पावणाऱ्या रेणुका मातेच्या दर्शनाला राज्यभरातून भाविक बेलगावमध्ये हजेरी लावत असतात.
काय आहे देवीची आख्यायिका? : बेलगावची रेणुकामाता भक्ताला पावणारी. भक्ताच्या हाकेला ओ... देणारी आहे. भक्तीभावानं सेवा करणाऱ्याला पावणारी, त्यांच्या भक्तीसाठी वेडी होणारी ही रेणुका माता म्हणजेच श्री क्षेत्र बेलगाव, (ता. आष्टी, जि. बीड) होय. रेणुकामाता माहूर गडावरून आपल्या निस्सिम भक्तांसाठी बेलगावी आली. पाटण सांगवी, ता. आष्टी येथील जगताप पाटील हे चार भाऊ होते. त्यात सर्वात लहान भाऊ हा रेणुकामातेचा निस्सिम भक्त होता. ते दिवसभर शेतात काम करणे आणि रात्री माहूरला जाऊन देवीची पूजा करून पहाटे परत येणे, त्यांचा तो नित्यनेम होता. ते पहाटे येऊन बैल चारायला नेत असत. थोरल्या तीनही भावांची लग्नं झाली होती. मग याच्या लग्नाचा नंबर आला आणि लग्न झाले.
देवीने दिला दृष्टांत : लग्नाला एक दोन वर्ष झाले. तरी घरात काही पाळणा हालेना. तेव्हा सर्व वहिनी जाऊबाईंना बोलू लागल्या. तेव्हा त्यांच्या बायकोनं सांगितलं की, माझे मालक संध्याकाळी कधीच घरी थांबत नाहीत. ते कुठे जातात? हे मलापण माहिती नाही. पण बाकीच्यांचा विश्वास बसेना. कारण पहाटे तो रोज बैल चारण्यास जात असल्यामुळं त्यांचा काही विश्वास बसेना. मग त्यांच्या मोठ्या वहिनींना एक युक्ती सुचली. त्यांनी रात्री तो खोलीत गेला की, यांनी बाहेरून कडी-कुलूप लावून घेतलं आणि त्या झोपायला गेल्या. त्यानंतर कुलूप आपोआप गळून पडले. दार आपोआप उघडले गेले आणि तो रोजच्याप्रमाणे माहूरला गेला आणि पूजा करून परत आला. ते दृश्य घरातील सर्वांनी पाहिले. मग रोजच त्याला घरच्यांचा खूप त्रास व्हायला लागला. अशावेळी देवीजवळ जाऊन तो खूप रडला आणि म्हणाला, "आई आता मी तुझी सेवा कशी करु?" मग त्याला देवीने दृष्टांत दिला.
अशी झाली देवी परिसरात गुप्त : "तू निश्चिंत राहा. आता येऊ नको. मीच तुझ्याबरोबर येते," असं देवीनं म्हणताच तेव्हा त्यानं विचारलं, "आई तू कशी येणार?" देवीने सांगितलं, "तू पुढे चालत राहा. मी तुझ्या पाठीमागे येते. परंतु तू घरी जाईपर्यंत पाठीमागे पाहू नकोस. मी शेळीचा आवाज काढीत राहीन. हीच तुझ्यासाठी खूण असेल," असं सांगून देवी त्याच्या पाठीमागे निघाली. परंतु बेलगावच्या जवळ आल्यानंतर अचानक पाऊस सुरू झाला आणि नदीला पूर आला म्हणून तो थोडावेळ तेथे थांबला. परंतु देवीला तेथील परिसर खूपच आवडला. दाट हिरवेगार झाडी, निसर्गरम्य डोंगर आणि नदीचा प्रवाह असे विलोभनीय दृश्य पाहून देवीचे मन त्या ठिकाणीच वास्तव्य करण्यासाठी रमले. त्याचवेळी भक्ताचे गाव पण जवळच आले होते. रेणुकामातेने त्याच क्षणी त्याला भुरळ पाडली आणि त्याने पाठीमागे पाहिले. त्याबरोबर शेळीचा ओरडण्याचा आवाज बंद झाला आणि त्या भक्ताच्या लक्षात आलं की, आपण खूप मोठी चूक केली. त्याने खूप विनवणी केली. परंतु देवी त्याच परिसरात गुप्त झाली आणि त्याला स्वप्नात दृष्टांत दिला की, "मी येथेच थांबते. तू येथे येऊन माझी सेवा करत जा. माझे आशीर्वाद सदैव तुझ्या पाठीशी राहतील." मग त्या जगताप पाटील भक्ताच्या लक्षात आले की, मातेला याच परिसरात थांबायचे आहे.
हेही वाचा -