पुण्यातील नवरात्रोत्सवात इंडोनेशियातील बाली शैलीतील मंदिराचा भव्य देखावा!
पुण्यातील शिवदर्शन येथील श्री लक्ष्मीमाता मंदिरात नवरात्रोत्सवानिमित्त बाली शैलीतील भव्य देखावा साकारण्यात आला. येथील धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमांसह 300 शिक्षकांचा गौरव करण्यात आला.
Published : October 14, 2026 at 6:20 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 6:31 PM IST
पुणे - (Navratri Festival 2026) : सर्वत्र शारदीय नवरात्रोत्सवाला मोठ्या उत्साहात सुरुवात झाली आहे. पुणे शहरासह परिसरात विविध ठिकाणी नवरात्र महोत्सव साजरा करण्यात येत आहे. यंदाच्या नवरात्रोत्सवानिमित्त शिवदर्शन येथील श्री लक्ष्मीमाता मंदिर (Lakshmi Mata Temple) परिसरात इंडोनेशियातील बाली शैलीतील भव्य मंदिराचा आकर्षक देखावा साकारण्यात आला आहे. या मंदिरातील देवी प्रत्येक भक्ताच्या हाकेला धावून जाते, अशी भाविकांची श्रद्धा असल्याची माहिती पुणे नवरात्र महोत्सवाचे अध्यक्ष आबा बागुल यांनी दिली.
इंडोनेशियातील बाली शैलीतील भव्य मंदिराचा देखावा : शिवदर्शन परिसरातील श्री महालक्ष्मी मंदिरात यंदा नवरात्रोत्सवानिमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रमांसह सामाजिक आणि सांस्कृतिक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आलं आहे. विशेष आकर्षण म्हणून इंडोनेशियातील बाली शैलीतील भव्य मंदिराचा देखावा उभारण्यात आला असून, संपूर्ण मंदिर परिसरात फुलांची आकर्षक सजावट करण्यात आली आहे. या देखाव्यामुळं नवरात्रोत्सवाच्या उत्साहात आणखी भर पडली आहे.
भक्ताच्या हाकेला धावून जाणारी लक्ष्मीमाता : याबाबत पुणे नवरात्र महोत्सवाचे अध्यक्ष आबा बागुल म्हणाले की, हे मंदिर पेशवेकालीन आहे. गेल्या 32 वर्षांपासून येथे मोठ्या उत्साहात नवरात्रोत्सव साजरा करण्यात येत आहे. महालक्ष्मी देवीवर भाविकांची अपार श्रद्धा आहे. देवीच्या दर्शनासाठी दरवर्षी मोठ्या संख्येने भक्त येतात. प्रत्येक भक्ताच्या हाकेला धावून जाणारी आणि भक्तांच्या मनोकामना पूर्ण करणारी देवी, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. यंदा राज्यातील परिस्थिती लक्षात घेता भाविकांच्या सुख-समृद्धीसाठी तसेच राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती दूर व्हावी, यासाठी देवीचरणी विशेष प्रार्थना करण्यात आली आहे. उत्सवकाळात सलग दहा दिवस भाविकांसाठी महाप्रसादाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. धार्मिक कार्यक्रमांसोबत विविध सामाजिक उपक्रमही राबविण्यात येत आहेत. यंदाच्या नवरात्र महोत्सवात 300 शिक्षकांचा ‘आदर्श शिक्षक’ म्हणून सन्मान करण्यात आला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या महोत्सवाच्या माध्यमातून दहा दिवस विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. तसेच समाजात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तींचा विविध पुरस्कारांनी गौरव करण्यात येतो, असंही आबा बागुल यांनी सांगितलं.
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