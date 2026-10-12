सामूहिक श्रीसूक्त आणि अथर्वशीर्ष पठणाने महालक्ष्मी मंदिरात स्त्रीशक्तीचा जागर
पुण्यातील सारसबाग महालक्ष्मी मंदिरात नवरात्रोत्सवानिमित्त शेकडो महिला आणि पुरुषांनी सामूहिक श्रीसूक्त (Sri Suktam Pathan) आणि अथर्वशीर्ष पठण केलं. शंखनाद आणि आरतीनं संपूर्ण परिसर भक्तिमय झाला.
Published : October 12, 2026 at 3:10 PM IST
पुणे : माता माता की जय... चा नामघोष, शंख वादनाचा निनाद आणि ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्त्रजाम्, चंद्रा हिरण्यमीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह... च्या स्वरांनी श्री महालक्ष्मी मंदिराचा परिसर दुमदुमून गेला. नवरात्र उत्सवातील (Navratri Festival 2026) द्वितीयेची पहाट शेकडो महिला, पुरुषांनी सामुहिकरित्या केलेल्या श्रीसूक्त आणि श्री गणपती अथर्वशीर्ष पठणाद्वारे मंगलमय झाली. श्री महालक्ष्मी मंदिर, सारसबागच्या वतीनं आयोजित सार्वजनिक नवरात्र उत्सवात सामूहिक श्रीसूक्त पठण (Atharvashirsha And Sri Suktam Pathan) कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी मोठ्या संख्येने महिला उपस्थित होत्या.
सामुदायिकरित्या केलं पठण : कार्यक्रमास पारंपरिक वेशात उपस्थित महिलांनी जय माता दी...च्या जयघोष करीत आसमंत दणाणून सोडला. पठणाची सुरुवात शंखनाद पथकातील वादकांच्या शंखवादनाने झाली. श्रीसूक्त म्हणजे काय? त्याचं महत्व आणि महती याविषयी देखील उपस्थितांना माहिती देण्यात आली. त्यानंतर ओंकार, अथर्वशीर्षाचा एक पाठ आणि श्री सूक्ताचे तीन पाठ असे सामुदायिकरित्या पठण करण्यात आले. कार्यक्रमाची सांगता आरतीनं झाली.
स्त्री शक्तीचा जागर : यावेळी विश्वस्त डॉ. तृप्ती अग्रवाल म्हणाल्या, सामुहिक श्रीसूक्त पठणाच्या माध्यमातून महिला शक्तीनं एकत्र येऊन स्त्री शक्तीचा जागर करावा, हा उद्देश दरवर्षी असतो. नवरात्रोत्सवाच्या पवित्र पर्वात श्री महालक्ष्मी देवीची आराधना, भक्तिभाव आणि आध्यात्मिक वातावरणाची अनुभूती देणाऱ्या या सोहळ्यात मोठ्या संख्येने भाविक सहभागी होतात.
श्रीसूक्त पठणाला विशेष महत्त्व : त्या पुढे म्हणाल्या, श्रीसूक्त हे ऋग्वेदातील श्री महालक्ष्मी देवीच्या स्तुतीस समर्पित पवित्र वैदिक स्तोत्र आहे. सुख, समृद्धी, ऐश्वर्य, शांती आणि कल्याण यांचे प्रतीक असलेल्या देवी महालक्ष्मीच्या उपासनेत श्रीसूक्त पठणाला विशेष महत्त्व आहे. सामूहिक पठणातून भक्ती, सकारात्मक ऊर्जा आणि सामूहिक मंगलभावनेचा संदेश देण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
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