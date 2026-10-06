नाशिकमध्ये नवरात्राची लगबग; गरबा घटांना झळाळी, भाविकांकडून पारंपरिक घटांना पसंती
नवरात्रोत्सवानिमित्त नाशिकच्या बाजारपेठेत चामुंडा माता, कालिका माता, आशापुरी माता, आंबे माता अशा विविध देवींच्या रूपांनी सजवलेले गरबा घट दाखल झाले आहेत.
Published : October 6, 2026 at 1:26 PM IST
नाशिक : नवरात्रोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपल्याने गोदावरी नदीकाठच्या परिसरात गरबा घटांना अखेरचा हात फिरवण्याचं काम सुरू आहे. मातीच्या साध्या मडक्यांपासून ते रंगीबेरंगी नक्षीकामाने सजवलेल्या गरबा घटांपर्यंत विविध प्रकार बाजारपेठेत उपलब्ध झाले आहेत. देवीच्या विविध रूपांचे मुखवटे आणि आकर्षक नक्षीकाम केलेल्या गरबा घटांना भाविकांकडून विशेष मागणी असल्याचं कारागीर सांगतात.
विविध देवींच्या रूपांनी सजवलेले गरबा घट दाखल :
नवरात्रोत्सवानिमित्त नाशिकच्या बाजारपेठेत चामुंडा माता, कालिका माता, आशापुरी माता, आंबे माता अशा विविध देवींच्या रूपांनी सजवलेले गरबा घट दाखल झाले आहेत. यंदा माती आणि सजावटीच्या साहित्याचे दर दुप्पट वाढल्यानं गरबा घटांच्या किमतीतही वाढ झाली आहे. मात्र, वाढलेल्या किमतीनंतरही पारंपरिक गरबा घटांना नाशिककरांची मागणी कायम आहे.
यंदा बाजारात 1 हजार रुपयांपासून 3 हजार रुपयांपर्यंत किमतीचे गरबा घट विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. घरगुती वापरासाठीच्या साध्या घटांची किंमतही 70 रुपयांपेक्षा अधिक आहे. घटांचा आकार साधारण सारखा असला तरी त्यावरील नक्षीकाम, रंगसंगती आणि सजावटीनुसार विविध पर्याय बाजारात उपलब्ध आहेत.
अशी केली जाते गरबा घटाची निर्मिती :
गरबा घट तयार करण्यासाठी सर्वप्रथम माती आणून ती एकत्र केली जाते. पायाने माती तुडवून तिचा गोळा तयार केला जातो. त्यानंतर हा गोळा चाकावर फिरवून घटाला आकार दिला जातो. आकार दिल्यानंतर घट सुमारे तीन तास उन्हात ठेवला जातो. त्यानंतर योग्य आकार देऊन 5 दिवस सावलीत आणि दोन दिवस उन्हात वाळवला जातो. पुढे भट्टीत भाजल्यानंतर कच्चा घट तयार होतो. एका घटावर आकर्षक नक्षीकाम आणि सजावट करण्यासाठी साधारण तीन ते चार तासांचा कालावधी लागतो, अशी माहिती कारागीरांनी दिली.
गरबा घटाला धार्मिक महत्त्व :
नवरात्रोत्सवात गरबा खेळला जातो, त्या ठिकाणी घट मध्यभागी ठेवण्याची परंपरा आहे. या घटाभोवती १०८ फेऱ्या मारल्यास ब्रह्मांडाला फेऱ्या मारल्याचं धार्मिक महत्त्व असल्याची मान्यता आहे. त्यामुळे गरबा घटाला विशेष धार्मिक महत्त्व प्राप्त झालं आहे, अशी माहिती पुजारी प्रतीक शुक्ल यांनी दिली.
“या व्यवसायातून देवीची सेवा होते” :
“घट आणि गरबा बनवणे हा आमचा पारंपरिक व्यवसाय आहे. आमची चौथी पिढी या व्यवसायात काम करत आहे. यंदा माती आणि इतर साहित्याचे दर वाढल्याने घट आणि गरबांच्या किमतीत काही प्रमाणात वाढ झाली आहे. मात्र, भाविकांचा पारंपरिक घटावरील विश्वास कायम आहे. भाविकांनी आपल्या पसंतीनुसार गरबांचे आगाऊ बुकिंग केले आहे. या व्यवसायातून आमच्या देवीची सेवा होते, याचा आम्हाला आनंद आहे,” असं कारागीर दिनेश कुंभार यांनी सांगितलं.