नवदुर्गा : ‘झेप उद्योगिनी'मधून महिलांना आर्थिक स्वावलंबनाचे धडे; जाणून घ्या, दुर्गा पूर्णिमा शिरीषकर यांचा शेअर बाजारातील प्रवास
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी झटणाऱ्या पूर्णिमा शिरीषकर (Navdurga Purnima Shirishkar) यांनी 14 वर्षांत 10 हजारांहून अधिक महिलांना शेअर बाजाराचे प्रशिक्षण देत स्वावलंबनाचा मार्ग दाखवला आहे.
Published : October 14, 2026 at 7:45 PM IST
मुंबई : ईटीव्ही भारततर्फे दरवर्षी नवरात्रीनिमित्त ‘नवदुर्गा’ (Navdurga) ही विशेष मालिका राबवली जाते. समाजातील विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय काम करणाऱ्या आणि महिला सक्षमीकरणासाठी योगदान देणाऱ्या महिलांचा या माध्यमातून गौरव केला जातो. यंदाच्या मालिकेत आपण भेटणार आहोत, पूर्णिमा शिरीषकर यांना. गेल्या 14 ते 15 वर्षांपासून त्या महिलांमध्ये आर्थिक साक्षरता निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी काम करत आहेत.
प्रश्न : शेअर बाजार हे क्षेत्र निवडण्याची कल्पना कशी सुचली?
पूर्णिमा शिरीषकर : मला असं वाटतं की, प्रत्येक महिलेला स्वतःच्या पायावर उभं राहायचं असतं. स्वतःच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक वेळी दुसऱ्यावर अवलंबून राहावं लागू नये, असं प्रत्येक महिलेला वाटतं. आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी शेअर बाजार हा एक चांगला पर्याय असू शकतो, हे मला जाणवलं. लॅपटॉप आणि इंटरनेट असेल, तर घरातूनही या क्षेत्रात काम करता येतं. त्यामुळं मी रोज किमान एक तास शेअर बाजाराचा अभ्यास करायला सुरुवात केली. घर, मुलं आणि इतर जबाबदाऱ्या सांभाळतानाही स्वतःसाठी काहीतरी करता येतं, हा अनुभव मला महत्त्वाचा वाटला. म्हणूनच इतर महिलांनीही या क्षेत्राची माहिती घ्यावी, असं मला वाटतं.
प्रश्न : या प्रवासात कोणती आव्हानं आली?
पूर्णिमा शिरीषकर : सुरुवातीला शेअर बाजाराबद्दल फारशी माहिती नव्हती. विशेषतः मराठी महिलांमध्ये या क्षेत्राबद्दल जागरूकता कमी होती. त्यामुळं योग्य मार्गदर्शन मिळवणं, प्रशिक्षण घेणं आणि स्वतः अभ्यास करणं, यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागली. माझ्या शिक्षणाच्या काळातही आर्थिक अडचणींचा अनुभव आला होता. मी गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजमध्ये शिकत असताना माझ्या वडिलांवर संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी होती. तेव्हाच मला जाणवलं की कुटुंबात उत्पन्नाचे दोन स्रोत असणं किती महत्त्वाचं आहे. महिलांनी स्वतः कमावलं, तर त्यांना स्वतःचे निर्णय घेण्याचा आत्मविश्वास मिळतो.
प्रश्न : आतापर्यंत किती महिलांना प्रशिक्षण दिलं आहे?
पूर्णिमा शिरीषकर : गेल्या 14 वर्षांत महाराष्ट्रातील 10 हजारांहून अधिक महिलांना मी शेअर बाजाराचं प्रशिक्षण दिलं आहे. अनेक महिला शिक्षित आहेत; पण घरच्या जबाबदाऱ्यांमुळं त्यांना नोकरी करणं शक्य होत नाही. अशा महिलांना ऑनलाइन प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून शिकण्याची संधी मिळते. दुबई, लंडन आणि अमेरिकेत राहणाऱ्या मराठी महिलांनाही मी भारतीय शेअर बाजाराचं प्रशिक्षण देते. महिलांना शिकण्याची इच्छा आहे; त्यांना फक्त योग्य मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहन मिळणं गरजेचं आहे.
प्रश्न : ‘झेप उद्योगिनी’च्या माध्यमातून काय काम सुरू आहे?
पूर्णिमा शिरीषकर : ‘झेप उद्योगिनी’ची सुरुवात 2011 मध्ये झाली. 2026 पर्यंत महाराष्ट्रातील सुमारे साडेसात लाख महिला या उपक्रमाशी जोडल्या गेल्या आहेत. महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता यावा, त्यांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळावी आणि व्यवसायाचा विस्तार करता यावा, यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो. आता 20 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्रातील 53 महिला उद्योजिकांना घेऊन सिंगापूरमधील प्रदर्शनात सहभागी होण्याची तयारी आहे. महिलांची उत्पादनं आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पोहोचावीत आणि त्यांना व्यवसायाच्या नव्या संधी मिळाव्यात, हा त्यामागचा उद्देश आहे.
प्रश्न : शेअर बाजार शिकण्यासाठी किती पैसे लागतात?
पूर्णिमा शिरीषकर : अनेक महिलांना वाटतं की शेअर बाजारात येण्यासाठी खूप पैसे लागतात; पण सर्वात आधी शिकण्याची तयारी असणं महत्त्वाचं आहे. माझ्या ‘डे टू डे प्रॉफिट’च्या माध्यमातून पाच हजार रुपयांत प्रशिक्षण उपलब्ध आहे. प्रशिक्षणानंतरही मार्गदर्शनासाठी लाइफटाइम सपोर्ट दिला जातो. मात्र, शेअर बाजारात गुंतवणूक करताना जोखीम असते. त्यामुळे आधी अभ्यास करावा, माहिती समजून घ्यावी आणि आपल्या आर्थिक परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यावा. नीट अभ्यास करून महिला पाच हजार इतक्या गुंतवणुकीसह कामाला सुरुवात करू शकतात. महिलांना मी एवढंच सांगू इच्छिते की, घर आणि कुटुंब सांभाळताना स्वतःच्या स्वप्नांकडेही लक्ष द्या. स्वतःच्या आर्थिक भविष्याचा विचार करा. योग्य माहिती आणि नियोजनाच्या मदतीने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याच्या दिशेने नक्कीच पाऊल टाकता येतं.
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