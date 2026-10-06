4 शतकांचा वारसा, 10 पिढ्यांची सेवा! कोल्हापूर अंबाबाईच्या मौल्यवान खजिन्याचे रखवालदार तुम्हाला माहीत आहेत का?
कोल्हापूरच्या अंबाबाई देवीच्या ऐतिहासिक सुवर्ण अलंकारांची आणि सुवर्ण पालखीची शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या स्वच्छता सुरू आहे. याचा आढावा घेतलाय ईटीव्ही भारतचे महेश कांबळे यांनी.
Published : October 6, 2026 at 7:45 PM IST
कोल्हापूर : करवीर निवासिनी आई अंबाबाईच्या शारदीय नवरात्रोत्सवाला काही दिवसांतच सुरुवात होत आहे. या पार्श्वभूमीवर देवीचे नित्य अलंकार, जडावाचे दागिने, उत्सवमूर्तीवरील सुवर्णालंकार, चोपदार दंड, सोन्याचा सिंह, गदा, आई अंबाबाईचा किरीट, पादुका, कुंडले आणि चंद्रहार अशा नखशिखांत सुवर्ण अलंकारांची सध्या पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या वतीने स्वच्छता सुरू आहे.
शिलाहार, चालुक्य, यादव आणि छत्रपती घराण्यातील राजांच्या काळात देवीला सोन्या-चांदीचे दागिने, मुकुट आणि मौल्यवान वस्तू अर्पण करण्यात आल्या होत्या. हा खजिना आजही जसाच्या तसा पाहायला मिळतो. या दागिन्यांची दरवर्षी स्वच्छता करण्याची जबाबदारी कोल्हापुरातील खांडेकर कुटुंबीयांवर आहे. गेली चार शतके खांडेकरांच्या दहा पिढ्या हे काम आजही अविरतपणे करत आहेत. शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूरच्या खांडेकर कुटुंबीयांनी जपलेल्या या परंपरेचा इतिहास पाहूयात 'ईटीव्ही भारत'च्या या विशेष वृत्तात.
राज्यातील साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक महत्त्वाचे पूर्ण पीठ म्हणून कोल्हापुरातील श्री अंबाबाई मंदिराची जगभर ओळख आहे. नऊ दिवस चालणाऱ्या शारदीय नवरात्रोत्सवात तर देशभरातून लाखो भाविक अंबाबाईच्या दर्शनासाठी कोल्हापुरात दाखल होत असतात. या काळात नऊ दिवस विविध रूपांत आदिशक्ती अंबाबाईची सालंकृत पूजा बांधली जाते. यावेळी देवीला वेगवेगळ्या प्रकारचे सुवर्णजडित अलंकार घातले जातात; यामध्ये आदिलशाहीच्या काळातील काही दागिन्यांचाही समावेश आहे. करवीर निवासिनी आई अंबाबाईचे रूप ज्या चांदी आणि सोन्याच्या दागिन्यांनी अधिक खुलते, त्या दागिन्यांना आता झळाळी देण्याचे काम अंबाबाई मंदिरात सुरू आहे.
अंबाबाई मंदिरातील देवीच्या दागिन्यांचा खजिना गेली चार शतके सांभाळणाऱ्या कोल्हापुरातील खांडेकर कुटुंबीयांनी आता दहाव्या पिढीपर्यंत ही परंपरा कायम ठेवली आहे. इंद्रोजी खांडेकर यांच्यापासून सुरू झालेली ही परंपरा आज महेश खांडेकर यांच्यापर्यंत अविरत सुरू आहे. दररोज आई अंबाबाईच्या खजिन्याची पाहणी, नवरात्रोत्सव काळात संपूर्ण दागिन्यांची स्वच्छता आणि खजिन्याचा रखवालदार अशा तिहेरी भूमिकेत गेली चार शतके सेवा बजावणाऱ्या खांडेकर कुटुंबातील महेश खांडेकर यांनी, "लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या आई अंबाबाईची सेवा करायला मिळते हे आमचे भाग्य असून, यापुढचे जन्मसुद्धा आई अंबाबाईच्या सेवेसाठीच मिळावेत", अशी भावना व्यक्त केली आहे.
या सुवर्णभूषणांची होते स्वच्छता
आई अंबाबाई देवीच्या सोन्याच्या विविध आभूषणांची स्वच्छता केली जाणार आहे. यामध्ये शिवकालीन कवड्याची माळ, 16 पदरी चंद्रहार, सोन्याची पालखी, सिंह, गदा, त्रिशूळ, बोरमाळ, पुतळ्यांची माळ, ठुशी, कुंडल, सोन्याचा किरीट, कर्णफुले, मासोळी, चाफेकळी हार, कोल्हापुरी साज, मंगळसूत्र, लप्पा (गळ्यातील हार), पायातील तोडे, नथ आणि सातपदरी कंठी अशा अनेक ऐतिहासिक दागिन्यांचा समावेश आहे.
अलंकारांना मिळणार सुवर्णझळाळी
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या सचिव वर्षा साळुंखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गेली दोन दिवस करवीर निवासिनी आई अंबाबाई देवीच्या अलंकारांची स्वच्छता करण्याचे काम सुरू आहे. खजिना सांभाळण्याची जबाबदारी असलेल्या खांडेकर कुटुंबीयांपैकी महेश खांडेकर हे काम इमानेइतबारे करत आहेत. दागिन्यांची स्वच्छता झाल्यानंतर आई अंबाबाईचे सौंदर्य खुलवणाऱ्या या चांदी आणि सुवर्ण अलंकारांना एक अनोखी झळाळी मिळणार आहे.
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