बळीराजाच्या मदतीसाठी दांडियाचा जल्लोष थांबला; उत्सवाचा खर्च मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत देण्याचा निर्णय
मराठवाड्यातील दुष्काळामुळं छत्रपती संभाजीनगरातील नामांकित दांडिया महोत्सव (Dandiya Festival) रद्द करण्यात आले असून, काही मंडळांनी उत्सवाचा खर्च शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Published : October 14, 2026 at 9:40 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : सध्या मराठवाड्यावर दुष्काळाचं सावट असून, त्याचा परिणाम सर्वत्र पाहायला मिळत आहे. दुष्काळाचं सावट यंदाच्या नवरात्रोत्सवावरही पडलं आहे. त्यामुळं छत्रपती संभाजीनगर शहरातील नामांकित दांडिया महोत्सव (Dandiya Festival) रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या आवाहनानंतर मंत्री अतुल सावे आणि भाजपाचे प्रवक्ते प्रमोद राठोड यांच्याशी माध्यमातून आयोजित केलेले दांडिया महोत्सव रद्द करण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांना धान्याचे किट पुरवणार : दांडिया महोत्सवासाठी नियोजित खर्चाची रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती स्वाभिमानी क्रीडा मंडळाचे अध्यक्ष समीर लोखंडे यांनी दिली. दुसरीकडं उत्सव साजरा करण्यासोबतच शेतकऱ्यांना मदतही करता यावी, या उद्देशाने काही मंडळांनी दांडिया महोत्सवाचं आयोजन केलंय. या माध्यमातून जमा होणाऱ्या निधीतून शेतकऱ्यांना धान्याचं किट पुरवण्यात येणार असल्याची माहिती कुलस्वामिनी प्रतिष्ठानतर्फे देण्यात आली.
शहरातील महत्त्वाचे दांडिया महोत्सव रद्द : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात नवरात्रोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. या काळात विविध ठिकाणी भव्य दांडिया महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येते. त्यामध्ये लाखो नागरिक सहभागी होत असल्यानं मोठ्या प्रमाणावर नियोजन केलं जातं. मात्र, यंदा नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन काही नवरात्रोत्सव मंडळांनी दांडिया महोत्सव साजरा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये मंत्री तथा भाजपा नेते अतुल सावे यांच्या नमो नवरात्री उत्सव समितीने आणि भाजपाचे प्रवक्ते प्रमोद राठोड यांच्या स्वाभिमानी क्रीडा मंडळाने दांडिया महोत्सव रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातील शेतकरी अडचणीत असताना मोठ्या प्रमाणावर आनंदोत्सव साजरा करणं योग्य ठरणार नाही. त्यामुळं महोत्सवाच्या परवानगीची प्रक्रिया आणि आयोजन पूर्ण झालेले असतानाही समितीची बैठक घेऊन ऐनवेळी दांडिया महोत्सव रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती स्वाभिमानी क्रीडा मंडळाचे अध्यक्ष समीर लोखंडे यांनी दिली.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत रक्कम जमा करण्याचा निर्णय : नवरात्रोत्सवात दांडिया महोत्सवाचे आयोजन करताना विद्युत रोषणाई, संगीत, सुरक्षा व्यवस्था, स्पर्धकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पुरस्कार तसेच कलाकारांच्या उपस्थितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्चाचं नियोजन केलं जातं. मात्र, यंदा हा खर्च मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करून बळीराजाला मदतीचा हात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी 2014-15 मधील दुष्काळाच्या काळातही मदत निधी देण्यात आला होता. शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा मानला जातो. सध्या तो अडचणीत असल्यानं त्याच्या मदतीसाठी उभे राहणं गरजेचं आहे. त्यामुळं जास्तीत जास्त मदतनिधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती स्वाभिमानी क्रीडा मंडळाचे कार्याध्यक्ष अमरसिंह परदेशी यांनी दिली.
मदतनिधी उभारण्यासाठी दांडिया महोत्सवाचे आयोजन : शहरातील काही उत्सव समित्यांनी दांडिया महोत्सव रद्द करून शेतकऱ्यांना मदत करण्याची घोषणा केली आहे. तर दुसरीकडं काही मंडळांनी मदतनिधी उभारण्यासाठी दांडिया महोत्सवाचं आयोजन केलं आहे. सिडको येथील कुलस्वामिनी प्रतिष्ठानतर्फे दांडिया महोत्सव साजरा करण्यात येत आहे. या महोत्सवासाठी 100 रुपये प्रवेश शुल्क आकारण्यात आले आहे. तसेच मित्रपरिवाराच्या माध्यमातून आतापर्यंत 70 हजार रुपयांचा निधी जमा झाला असून, आणखी निधी उभारण्याचा मानस असल्याची माहिती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष विलास कोरडे यांनी दिली. जमा झालेल्या निधीतून गरजू शेतकऱ्यांना धान्याचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्याचं काम सुरू करण्यात आलं आहे. शक्य तितक्या शेतकऱ्यांना किमान दोन महिने पुरेल इतके धान्य उपलब्ध करून देण्याचं नियोजन असल्याचंही विलास कोरडे यांनी सांगितलं.
शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी घेतलेला निर्णय योग्य : दांडिया महोत्सव रद्द करून शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा निर्णय योग्य असल्याची भावना भाविकांनी व्यक्त केली आहे. देवीचा जागर करण्यासाठी दांडिया खेळण्याची प्रथा असून, त्यातून देवीची भक्ती केली जाते. मात्र, गरजू व्यक्तींना मदत करणं हीदेखील एक प्रकारची ईश्वरभक्तीच असल्याचं मत भाविकांनी व्यक्त केलं. आम्ही दरवर्षी दांडिया खेळण्यासाठी जातो. त्यासाठी पैसेही खर्च करतो. मात्र, यंदा महोत्सव रद्द झाल्यानं दांडिया खेळता येणार नाही. तरीही शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी आम्ही पुढाकार घेऊ, अशी भावना दरवर्षी उत्साहानं दांडिया खेळणारे कृष्णा काळदाते यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा -
- 'रामोजी फिल्म सिटी'मध्ये नवरात्रीचा अनोखा जल्लोष; जेव्हा माणसांसोबत रोबोटही पारंपरिक संगीतावर थिरकला!
- दुष्काळाची झळ आता नवरात्रोत्सवाच्या दांडियालाही; लाकूड, रंग अन् साहित्य महागल्यानं दांडियाच्या दरात तब्बल 20 टक्क्यांनी वाढ
- नाशिकमध्ये नवरात्रीत चंदेरी धूम..! चांदीच्या दांडियांचा नवा ट्रेंड, जाणून घ्या किंमत