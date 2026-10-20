सातपुड्याच्या कुशीत वसलेली खान्देशची कुलस्वामिनी! मनुदेवीच्या दारी नवरात्रात भक्तांचा महासागर
मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र अशा तीन राज्यांच्या सीमेवर वसलेल्या श्री मनुदेवी मंदिरात नवरात्राच्या नऊ दिवसांत लाखो भाविक दर्शनासाठी येतात.
Published : October 20, 2026 at 8:08 AM IST
जळगाव- खान्देशची कुलस्वामिनी म्हणून ओळख असलेली श्री मनुदेवी हे जिल्ह्याचा अभिमान असलेल्या सातपुडा पर्वतरांगांमध्ये एक असं शक्तीपीठ आहे. या ठिकाणी निसर्ग आणि अध्यात्म यांचा अद्भुत संगम पाहायला मिळतो. यावल तालुक्यातील आडगावपासून अवघ्या काही किलोमीटरवर, घनदाट जंगलात, निसर्गाच्या कुशीत वसलेले हे स्थान आज नवरात्र उत्सवात महाराष्ट्राचं लक्ष वेधून घेत आहे.
मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र अशा तीन राज्यांच्या सीमेवर वसलेल्या श्री मनुदेवी मंदिरात नवरात्राच्या नऊ दिवसांत लाखो भाविक दर्शनासाठी येतात. त्यामागे हजारो वर्षांची परंपरा, एक अद्भुत आख्यायिका आणि निसर्गाचा चमत्कार आहे.
तेराव्या शतकातील गवळी राजाची स्थापना - हेमाडपंथी स्थापत्य- इ.स. तेराव्या शतकात येथील गवळी राजानं या आदिशक्तीची स्थापना केली असा उल्लेख आढळतो. मंदिराचे बांधकाम हे हेमाडपंथी शैलीतील आहे. काळ्या दगडात घडवलेले हे मंदिर काळाच्या ओघात जीर्ण झाले होते. पण भाविकांच्या श्रद्धेमुळे आणि विश्वस्त मंडळामुळे त्याचा जीर्णोद्धार करण्यात आला आहे. आजही गाभाऱ्यात जाताच पुरातन काळाचा भास होतो.
या मंदिराची ही आहेत वैशिष्ट्ये
- एकाच गाभाऱ्यात दोन देवी- मनुदेवीच्या मंदिराचे सगळ्यात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे गाभाऱ्यात एकाच वेळी दोन मूर्ती आहेत. एक मनुदेवीची आणि दुसरी तिची बहीण मानली जाणारी रेणुका मातेची. अशी दोन शक्तीपीठ एकाच गाभाऱ्यात असणं दुर्मिळ आहे.
- 140 फुटाचा महाकाय धबधबा-मंदिराच्या अगदी समोर 140 फूट उंचीवरून कोसळणारा महाकाय धबधबा हे या ठिकाणाचे दुसरे आकर्षण आहे. या धबधब्यातून वाहणारी नदी डोंगरदऱ्यांमधून वळण घेत खाली येते. खालून येणाऱ्या भाविकाला या नदीला तब्बल सातवेळा पार करून वर मंदिरापर्यंत पोहोचावे लागते. सात वेळा नदी ओलांडल्याशिवाय देवीचे दर्शन होत नाही. पावसाळ्यात आणि नवरात्रात हा धबधबा रौद्र रूप धारण करतो.
- इच्छापूर्तीची आख्यायिका- मनुदेवीच्या आख्यायिकेनुसार एकदा भगवान शंकर आणि पार्वती कैलासावर सारीपाट खेळत होते. त्यांनी अट ठेवली की जो हरणार तो सातपुडा पर्वतावर जाऊन थांबेल. या खेळात पार्वती माता हरल्यानं तिला सातपुड्यात यावे लागले. तेव्हा पार्वतीने महादेवाला विचारले, "या निर्जन वनात मी एकटी काय करू?" त्यावर महादेव म्हणाले, "तू येथे मनातील इच्छा पूर्ण करणारी देवी म्हणून वसशील. जे कोणी तुझ्या चरणी येईल, त्याची मनोकामना तू पूर्ण करशील, म्हणून तू मनुदेवी नावाने प्रसिद्ध होशील." तेव्हापासून ही देवी मनुदेवी म्हणून ओळखली जाते.
- नवरात्रात तीन राज्यांतून भाविकांची गर्दी- अश्विन नवरात्र आणि चैत्र नवरात्र या दोन्ही काळात येथे मोठी जत्रा भरते. जळगाव जिल्ह्यासह धुळे, नंदुरबार, नाशिक, तसेच मध्य प्रदेशातील बुरहानपूर, खंडवा आणि गुजरातमधील भाविक मोठ्या संख्येने भाविक पायी येतात. अनेक भाविक अनवाणी पायाने सातपुडा चढून देवीचा आशीर्वाद घेतात. मंदिर प्रशासनाने दर्शनासाठी बॅरिकेड, पिण्याच्या पाण्याची सोय आणि आरोग्य पथक तैनात केलं आहे.
निसर्ग आणि श्रद्धेचा संगम: संपूर्ण जळगाव जिल्ह्यात दुष्काळाशी असला तरी सातपुड्याच्या कुशीत वसलेली हे मंदिर धबधब्यानं आणि हिरवाईने सर्वांना दिलासा देत आहे.