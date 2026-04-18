महिला आरक्षण विधेयक मंजूर न होणं हे दुर्दैवी, भाजपाला बहुमत असतं तर..., नवनीत राणांना अश्रू अनावर
लोकसभेमध्ये महिला आरक्षण घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाल्यानं माजी खासदार नवनीत राणा (Navneet Rana) यांना अश्रू अनावर झाले.
Published : April 18, 2026 at 1:27 PM IST
अमरावती : महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं नसल्याबाबत अमरावतीच्या माजी खासदार नवनीत राणा यांनी तीव्र खंत व्यक्त केली. जनतेनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पूर्ण बहुमत दिलं नसल्यामुळंच ही परिस्थिती निर्माण झाली असं त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलं.
...तर महिलांसाठी ऐतिहासिक दिवस ठरला असता : संसदेच्या विशेष अधिवेशनात शुक्रवारी महिला आरक्षण विधेयकसह घटनादुरुस्ती आणि मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेशी संबंधित महत्त्वाच्या विधेयकांवर सखोल आणि वादळी चर्चा झाली. हे विधेयक पारित होण्याकरता झालेल्या मतदानात एकूण 582 सदस्यांनी सहभाग घेतला. यामध्ये 298 सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूंना तर 230 सदस्यांनी विरोधात मतदान केलं. मात्र हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी आवश्यक असलेलं दोन तृतीयांश बहुमत न मिळाल्यानं ते मंजूर होऊ शकलं नाही. या संदर्भात नवनीत राणा म्हणाल्या, "जर भाजपाला चारशे पार जागा मिळाल्या असत्या तर आजचा दिवस देशातील महिलांसाठी ऐतिहासिक आणि आनंदाचा ठरला असता. जनतेनं पुरेशा जागा दिल्या नाहीत ही मोठी चूक आहे. त्याचबरोबर विरोधकांच्या विरोधामुळं महिलांसाठीचा हा दिवस काळा दिवस ठरला आहे."
महिलांच्या हक्काची मोठी संधी हुकली : 2023 मध्ये हे विधेयक सादर झाल्यापासून महिलांमध्ये मोठी आशा निर्माण झाली होती. लोकसभेत महिलांचे प्रमाण 13 ते 14 टक्क्यांवरून 33 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा होती. महिलांना देशाच्या निर्णय प्रक्रियेत समान सहभाग मिळेल अशी आशा होती, मात्र विरोधकांनी या संधीला विरोध करून महिलांच्या हक्कांवर अन्याय केला असा आरोप देखील नवनीत राणा यांनी केला.
विरोधकांवर तीव्र टीका : विविध पक्षांनी राजकीय स्वार्थासाठी या विधेयकाला विरोध केला. देशातील महिला त्यांना कधीच माफ करणार नाहीत. काही नेत्यांच्या कुटुंबातील महिलांना मोठी पदं सहज मिळतात पण सामान्य महिलांसाठी ही संधी नाकारली जाते. पक्षासाठी, देशासाठी काम करणाऱ्या सामान्य कुटुंबातील महिलांना संधी देणारं विधेयक नामंजूर झालं यासाठी काँग्रेस, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव आणि दक्षिणेतील स्टॅलिन हे जबाबदार आहेत, असा टोला देखील नवनीत राणा यांनी लगावला.
मोदींचे प्रयत्न कौतुकास्पद : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला आरक्षण विधेयक संसदेत आणून त्यावर चर्चा घडवून आणली त्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करते. एक पंतप्रधान म्हणून त्यांनी महिलांच्या हक्कांसाठी प्रामाणिक प्रयत्न केलेत. देशातील महिलांकडून त्यांना धन्यवाद द्यायला हवेत असं देखील नवनीत राणा यांनी नमूद केलं.
महिलांसाठी हा 'काळा दिवस' : स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच महिलांच्या आरक्षणाबाबत इतक्या मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली. मात्र हा ऐतिहासिक क्षण विरोधकांनी वाया घालवला. त्यामुळं हा दिवस महिलांसाठी काळा दिवस ठरला. देशातील महिला विरोधकांना कधीही माफ करणार नाहीत असं देखील नवनीत राणा म्हणाल्या.
