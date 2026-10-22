नवी मुंबई : वाशीतील कोपरी गाव तलावात बुडून दोन चिमुरड्यांचा दुर्दैवी मृत्यू
नवी मुंबईतील वाशी येथील कोपरी गाव तलावात पाण्याचा अंदाज न आल्यामुळे दोन चिमुरड्या मुलांचा पाण्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला.
Published : October 22, 2026 at 6:52 AM IST
नवी मुंबई : वाशीतील कोपरी गाव परिसरातील तलावात बुडून दोन चिमुरड्या मुलांचा मृत्यू झाला असून, त्यांचे मृतदेह तलावातून बाहेर काढण्यात आले आहेत. दोन्ही मुलांचा तलावात बुडून मृत्यू झाल्यानं परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
काय घडलं नेमकं?
बुधवारी सकाळी नवी मुंबईतील कोपरी येथील तलावाच्या परिसरात दोन लहान मुले गेली होती. या दोघांनाही पोहता येत नव्हतं, तरीही ती तलावाच्या पाण्यात उतरली. पाण्याचा अंदाज न आल्यानं ती पाण्यात बुडू लागली.
मुलांना वाचवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न
गणेश गुप्ता (वय 10 वर्षे) आणि गोलू मन्सुरी (वय 8 वर्षे) अशी मृत मुलांची नावं आहेत. मुले बुडत असल्याचं लक्षात आल्यानंतर स्थानिक नागरिकानं मुलांना वाचवण्यासाठी लगेच पाण्यात उडी मारली व मुलांना वाचवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले. मात्र, तलावातील पाण्याच्या खोलीमुळे दोन्ही मुले पाण्यात पूर्णपणे बुडाली होती. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी दोन्ही मुलांचे मृतदेह बाहेर काढले आहेत. याप्रकरणी, पोलीस अधिक तपास करत आहेत.
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