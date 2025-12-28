ETV Bharat / state

माता न तू वैरणी... मुलाच्या हव्यासापोटी आईनंच उचललं टोकाचं पाऊल; पोटच्या 6 वर्षीय मुलीची हत्या

कळंबोलीत आईनेच आपल्या पोटच्या मुलीचा खून केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. मुलाच्या हव्यासापोटी आईनं मुलीची हत्या केल्याचं पोलीस तपासात उघड झालं आहे.

Published : December 28, 2025 at 9:41 AM IST

नवी मुंबई : येथील कळंबोली परिसरात माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना उघडकीस आली आहे. आईनेच आपल्या पोटच्या 6 वर्षीय मुलीची हत्या केल्याचं समोर आलं आहे. हा सगळा कळंबोलीतील सेक्टर 1 मधील गुरुसंकल्प हाऊसिंग सोसायटीत घडला आहे. या प्रकरणी कळंबोली पोलिसांनी 30 वर्षीय महिलेला अटक केली आहे. मुलगी झाल्यानं महिला नाखुश होती, यातून तिनं हे टोकाचं पाऊल उचलल्याचं समोर आलं आहे.

नेमकी घटना काय?: कळंबोलीतील गुरुसंकल्प सोसायटीत आयटी अभियंता प्रमोद म्हामुंकर व सुप्रिया म्हामुंकर हे पती पत्नी राहतात. 2017 मध्ये दोघांचा विवाह झाला. तर 2019 मध्ये दाम्पत्याला कन्यारत्न झालं. 6 वर्षांची मुलगी इयत्ता पहिलीत शिक्षण घेत होती. या मुलीला लहानपणापासून बोलण्यात अडथळा यायचा. तसेच, ती मराठीऐवजी हिंदी भाषेत अधिक बोलायची. यामुळे तिची आई सतत नाराज असायची. 'मुलगी नको, ती व्यवस्थित बोलत नाही,' अशी तक्रार तिनं अनेकदा आपल्या पतीकडे केल्याचं पोलीस तपासात निष्पन्न झालं आहे. अशा स्थितीत पतीनं तिला अनेकदा समजावण्याचा प्रयत्न केला. पण ती ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हती.

अखेर 23 डिसेंबरच्या रात्री या महिलेनं पोटच्या मुलीला संपवण्याचा निर्णय घेतला. 23 डिसेंबरच्या संध्याकाळी सुप्रियाचा पती एका कार्यक्रमानिमित्त बाहेर गेला होता. तर मुलगी ट्यूशनला गेली होती, हीच संधी साधत महिला आपल्या मुलीला लवकर घरी घेऊन आली. यानंतर तिनं मुलीचं नाक, तोंड व पोट जोरात दाबलं. मुलगी शांत झाल्याची खात्री झाल्यानंतर तिनं मुलीला बेडवर झोपवलं. मुलीची आजी त्यादिवशी नातीला भेटण्यासाठी घरी पोहोचली पण तिची आणि नातीची भेट होऊ शकली नाही.

दरम्यान, मुलीचे वडील रात्री 10 वाजेच्या सुमारास घरी परतले. मुलगी वेळेच्या अगोदर झोपल्याचं वडिलांच्या लक्षात आलं, त्यांनी मुलीला उठवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मुलगी झोपेतून उठत नसल्याचं लक्षात येताच त्यांनी तिला घेऊन तातडीनं रुग्णालय गाठलं. तिथं डॉक्टरांनी मुलीला मृत घोषित केलं.

शवविच्छेदनात सत्य समोर आलं : दरम्यान, कळंबोली पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र कोते यांना हा प्रकार संशयास्पद वाटल्यानं त्यांनी शवविच्छेदनाची विशेष विनंती केली आणि प्रकारणाचा सखोल तपास सुरू केला. प्राथमिक अहवालात श्वसनमार्गात अडथळ्याचे संकेत मिळताच पोलिसांनी आई-वडिलांची कसून चौकशी केली. सुमारे 6 तासांच्या चौकशीनंतर अखेर आईनेच मुलीचा खून केल्याची कबुली दिली.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित महिलेला मुलगा हवा होता, पण मुलगी झाल्यानं ती नाखूश होती व सतत मुलीचा तिरस्कार करत होती. या निर्दयी कृत्याप्रकरणी पोलिसांनी संबंधित महिलेला अटक करून पुढील तपास सुरू केला आहे, अशी माहिती कळंबोली पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र कोते यांनी दिली आहे. तसेच, या महिलेवर मनोविकार तज्ज्ञांकडे उपचार सुरू असल्याची माहितीही तपासात समोर आली आहे.

