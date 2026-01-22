ETV Bharat / state

नवी मुंबई महापालिका महापौर पदी कोणाची होणार निवड? नेत्रा शिर्के यांच्यासह भाजपाच्या 5 नगरसेविकांची नावे चर्चेत

आरक्षण सोडत जाहीर केल्यानंतर नवी मुंबई महापालिकेचं महापौर पद हे सर्वसाधारण गटातील महिलेला मिळणार असल्याचं निश्चित झालं आहे. जाणून घ्या, कोणाला महापौर पद मिळणार?

Navi Mumbai Municipal corporation Election
नेत्रा शिर्के (Source- ETV Bharat Reporter)
नवी मुंबई: नवी मुंबई महापालिका निवडणूक 15 जानेवारी रोजी पार पडली. 16 जानेवारीला नवी मुंबई महापालिकेचा निकाल जाहीर झाला. नवी मुंबई महापौर पदासाठी सर्वसाधारण महिला आरक्षण जाहीर झालं आहे. नवी मुंबईत महापालिका निवडणुकीत भाजपाच्या 21 महिला सर्वसाधारण गटातून निवडून आल्या आहेत. त्यामधील पाच महिलांची महापौर पदाच्या शर्यतीत आघाडीवर नावे आहेत.

भाजपाच्या सर्वसाधारण गटातील नवनिर्वाचित 21 महिला श्रेया सुदर्शन जिरगे, अंजना दिलीप म्हात्रे, सायली नारायण शिंदे, चंद्रभागा शंकर मोरे, भारती रविकांत पाटील, आदिती लीलाधर नाईक, वैष्णवी वैभव नाईक, शशिकला भोलानाथ पाटील, अंजनी प्रभाकर भोईर, अंजली अजय वाळुंज, दयावती संपत शेवाळे,शैला जगदीश पाटील, शिल्पा राजेश ठाकूर, मीरा संजय पाटील, रूपाली किस्मत भगत, प्रीती चंद्रशेखर भोपी, स्वप्ना अशोक गावडे, सलुजा संदीप सुतार, नेत्रा आशिष शिर्के, संतोषी गणेश म्हात्रे आणि रेखा विनोद म्हात्रे.



महापौर पदासाठी पाच नावे चर्चेत: महापौर पदासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेत पाच नावे चर्चेत आहेत. यामध्ये नेत्रा शिर्के, माधुरी सुतार, सलुजा सुतार, वनमंत्री गणेश नाईक यांचे बंधू माजी महापौर तुकाराम नाईक यांची सून वैष्णवी वैभव नाईक आणि रेखा म्हात्रे यांच्या नावाची चर्चा आहे. आत्तापर्यंत नवी मुंबईचा महापौर कोण होणार हे गणेश नाईक यांच्या परिवाराच्या माध्यमातून ठरवण्यात आलं आहे. त्यामुळे महापौर पद कोणाच्या पारड्यात पडणार याची उत्सुकता सर्वत्र लागून राहिली आहे.

राज्यातील 15 महानगरपालिकांमध्ये 'महिलाराज'- राज्यातील 29 महापालिकांसाठी आज आरक्षण सोडत आज जाहीर झाली. त्यानुसार 50 टक्के महिला आरक्षणाचे नियम लागू झाल्यानं राज्यातील 15 महापालिकांवर महिला राज असणार आहे. 14 ठिकाणी सर्वसाधारण वर्गाला संधी मिळणार आहे. महिलांना असलेल्या 50 टक्के आरक्षणानुसार 4 महापालिकांमध्ये ओबीसी महिला, 9 महापालिकांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षण लागू होणार आहे. यामध्ये नवी मुंबई महापालिकेचा समावेश आहे. मात्र, राज्यातील आरक्षण सोडतीवर काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी आक्षेप घेतला आहे. सोडत पूर्णतः पारदर्शक नसून फिक्सिंग केल्याचा त्यांनी गंभीर आरोप केला. स्वतःच्या सोयीनुसार काढलेलं आरक्षण असल्याचंही विधानसभेतील माजी विरोधी पक्षनते विजय वडेट्टीवार म्हणाले.

नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीत असे आहे पक्षीय बलाबल- नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीत 111 पैकी 65 जागा जिंकत भाजपानं बहुमत मिळवलं आहे. शिवसेना शिंदे गटानं 42 जागांवर विजय मिळवला आहे. शिवसेनेला 2 आणि मनसेला 1 अशा तीन जागा नवी मुंबईत दोन्ही पक्षांना मिळाल्या आहे आहेत. तर एक जागेवर अपक्ष उमेदवाराला यश मिळालं आहे.

