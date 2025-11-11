नवी मुंबई पालिका निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत जाहीर; महिला सक्षमीकरणावर भर, १११ पैकी ५६ जागा महिलांना राखीव
नवी मुंबई पालिका निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली आहे. नवी मुंबईत ५६ जागा महिलांसाठी राखीव असतील.
Published : November 11, 2025 at 10:40 PM IST
नवी मुंबई : गेल्या कित्येक दिवसांपासून सर्वांचे लक्ष लागलेली नवी मुंबई महापालिका निवडणूक आरक्षण सोडत जाहीर झाली आहे. या आरक्षण सोडतीत महिला राज पाहायला मिळत आहे. तब्बल १११ जागांपैकी ५६ जागा या महिलांना राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. नवी मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत ही ११ नोव्हेंबरला जाहीर झाल्यानंतर येत्या १७ नोव्हेंबरला आरक्षणाचे प्रारुप प्रसिद्ध केले जाणार आहे.
१११ सदस्य संख्या निश्चित : नवी मुंबई महापालिकेत १११ सदस्य संख्या निश्चित केली आहे. त्यामध्ये ४ सदस्यांचे २७ प्रभाग तर ३ सदस्यांचा एक प्रभाग आहे. नवी मुंबई महापालिकेची ही सहावी निवडणूक असणार आहे. आगामी काळात ही निवडणूक होणार आहे. गेली पाच वर्ष रखडलेल्या निवडणुकांमुळे सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष प्रभागनिहाय मतदार यांद्यांकडे लागले होते. महापालिकेत १११ प्रभाग असून पालिकेत ५६ महिला आणि ५५ पुरुष लोकप्रतिनिधी आहेत. १११ पैकी आरक्षित प्रभागांमध्ये अनुसूचित जातीसाठी १०,अनुसूचित जमातींसाठी २, नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी २९ तर सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ७० सदस्य संख्या आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. १११ जागांपैकी ५६ जागा महिलांना राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. नवी मुंबई महानगरपालिकेची एकूण लोकसंख्या ११ लाख ३६ हजार असून आरक्षणाची मांडणी २०११ च्या जनगणनेनुसार करण्यात आली आहे. २०२५ च्या महापालिका निवडणुकीसाठी १ जुलै २५ च्या मतदार यादीवर आधारित प्रभाग रचना निवडणूक आयोगाने केली आहे. शहरातील २७ प्रभागात प्रत्येकी ४ लोकप्रतिनिधी तर १ प्रभागात ३ लोकप्रतिनिधी असणार आहेत. त्यामुळे ४ लोकप्रतिनिधींसाठी अंदाजे ३५ ते ४० हजार मतदार असण्याची शक्यता आहे.
१७ नोव्हेंबर – आरक्षणाचे प्रारूप प्रसिद्ध होणार आहे.
१७ ते ते २४ नोव्हेंबर – दुपारी तीन वाजेपर्यंत हरकती व सूचना स्वीकारण्याची मुदत
त्यानंतर आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना काढली जाणार आहे.
- अनुसूचित जाती : १० जागा (त्यापैकी ५ महिला)
- अनुसूचित जमाती : २ जागा (त्यापैकी १ महिला)
- मागासवर्गीय जाती : २९ जागा (त्यापैकी १५ महिला)
- सर्वसाधारण महिला : ३५ जागा
हेही वाचा..