नवी मुंबईतील सीबीडीमध्ये अपक्ष उमेदवाराच्या पतीच्या कारची तोडफोड
राज्यात महानगरपालिका निवडणुकीसाठी गुरुवारी मतदान होत आहे. दरम्यान बुधवारी मध्यरात्री शिवसेना पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार दीपाली घोलप यांच्या पतीच्या चारचाकी वाहनाची तोडफोड केल्याचा प्रकार घडला आहे.
Published : January 15, 2026 at 1:40 PM IST
नवी मुंबई : मुंबईसह राज्यातील 28 महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी गुरुवारी (15 जानेवारी) मतदान होत आहे. महानगरपालिका निवडणुकीसाठी सकाळी 7.30 वाजेपासून मतदान प्रक्रिया सुरू झाली आहे. दरम्यान नवी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सीबीडी प्रभाग क्रमांक '28' मध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. शिवसेना पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार दीपाली घोलप यांचे पती सुदीप घोलप यांच्या चारचाकी वाहनाची तोडफोड केल्याचा प्रकार मध्यरात्री घडला.
मध्यरात्री साडेतीनची घटना : शिवसेना पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार दीपाली घोलप यांचे पती सुदीप घोलप यांच्या चारचाकी वाहनाची तोडफोड 14 जानेवारीच्या मध्यरात्री साडेतीनच्या दरम्यान घडली. प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार दुचाकीवरून आलेल्या दोन अज्ञात व्यक्तींनी दगडाच्या सहाय्यानं दीपाली घोलप यांच्या घरासमोर उभी असलेल्या चारचाकीची तोडफोड केली. यानंतर त्यांनी घटनास्थळावरून पळ काढला.
दीपाली घोलप यांचा कुणावर संशय? : "भाजपाचे बेलापूर प्रभाग 27 मधील उमेदवार तेजस्वी म्हात्रे यांचे पती कुंदन म्हात्रे आणि सीबीडीतील उमेदावार यांनी हा प्रकार केला असावा. पूर्वीच्या काही वैयक्तिक गोष्टींचा राग मनात धरून कुंदन म्हात्रे यांनी सीबीडीमधील भाजपा उमेदवारांच्या मदतीनं ही तोडफोड केली असावी," असा संशय दीपाली घोलप यांनी व्यक्त केला आहे.
सीबीडी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल : सुदीप घोलप यांनी या घटनेबाबत सीबीडी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली आहे. पोलीस सध्या या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत. तसंच सीसीटीव्ही फुटेज आणि साक्षीदारांच्या जबान्यांसह घटनेच्या मागं असलेल्या कारणांचा शोध घेत आहेत. ही घटना निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या काळात राजकीय हिंसाचाराच्या शक्यतेची चिंता वाढवणारी आहे. पोलिसांनी लवकरच या प्रकरणात कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
