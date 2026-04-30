नवी मुंबई पोलिसांनी ड्रग्ज माफिया महिलेचे बेकायदेशीर घर पाडले; मकोका अंतर्गत केली कारवाई

नवी मुंबई पोलिसांनी मकोकाअंतर्गत कारवाई करत ड्रग्ज माफिया शांताबाई करंडेकर हिच्या दिघ्यातील बेकायदेशीर दोन मजली इमारतीवर कारवाई करण्यात आली.

Navi Mumbai Drug Mafia
शांताबाई करंडेकर हिची दोन मजली इमारतीवर कारवाई (ETV Bharat Reporter)
Published : April 30, 2026 at 1:29 PM IST

नवी मुंबई : नवी मुंबई पोलिसांनी गेल्या तीन वर्षांत ड्रग्जविरोधी मोहीम तीव्र केली आहे. अनेक ड्रग्ज माफियांवर गंभीर गुन्हे दाखल केले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर ड्रग्ज प्रकरणात अनेक वेळा सापडलेल्या शांताबाई करंडेकर या महिलेवर मकोकाअंतर्गत कारवाई करण्यात आली. तसंच आरोपी शांताबाई करंडेकर हिच्या दिघा येथील राहत्या घरावर कारवाई करण्यात आली आहे. राज्यात ड्रग्ज माफियांच्या घरावर अशा प्रकारची कारवाई होण्याचं हे पहिलंच उदाहरण आहे, अशी माहिती सहाय्यक पोलीस आयुक्त राहुल धस यांनी दिली.


दोन मजली इमारत पाडली : नवी मुंबई पोलीस आणि सिडको यांनी संयुक्त कारवाई करत, दिघा येथील ड्रग्ज माफिया शांताबाई करंडेकर हिची बेकायदेशीर असलेली दोन मजली इमारत पाडण्यात आली. ही इमारत संबधित महिलेनं ड्रग्ज तस्करीतून मिळालेल्या पैशातून बांधली होती.



मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात पाडली इमारत : बुधवारी मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात ही इमारत पाडण्यात आली. या इमारतीच्या संदर्भात, सिडकोने (CIDCO) बजावलेल्या नोटिसांकडं दुर्लक्ष झाल्यानं ही कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर पोलीस, सिडकोच्या माध्यमातून संयुक्त कारवाई करण्यात आली.



दिघा परिसरात ड्रग्ज तस्करीचे जाळे : शांताबाई करंडेकर तिच्या साथीदारासह गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून दिघा परिसरात ड्रग्ज तस्करीचे जाळे चालवत आहे. शांताबाईची ही टोळी संघटितपणे काम करत होती आणि ती खून, खुनाचा प्रयत्न यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सामील होती. त्यामुळं महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत (मोक्का) मकोका कारवाई करण्यात आली.


32 लाख रुपयांना केली होती मालमत्ता खरेदी : शांताबाई करंडेकरने अवैध कमाईतून 32 लाख रुपयांना ही मालमत्ता खरेदी केली होती आणि नंतर बेकायदेशीर बांधकाम केलं होतं. अनेकदा सिडकोच्या माध्यमातून नोटिसा बजावूनही, ती इमारत रिकामी झाली नव्हती, अशी माहिती सहाय्यक पोलीस आयुक्त राहुल धस (रबळे विभाग) यांनी दिली. नवी मुंबईत योग्य कायदेशीर प्रक्रियेनंतर अमली पदार्थांच्या तस्करीशी संबंधित मालमत्ता पाडण्याची ही पहिलीच घटना आहे, असंही पोलीस आयुक्त धस यांनी म्हंटलंय.



