वाशीसह कामोठे येथे लागलेल्या भीषण आगीत ६ जणांचा मृत्यू; मृतात मायलेकीचा समावेश

ऐन दिवाळीत लागलेल्या आगीच्या दोन घटनांमध्ये नवी मुंबईत सहा जणांचा मृत्यू झाला. जाणून घ्या, कोठे आग लागली आणि आगीचं नेमकं कारण काय आहे?

Published : October 21, 2025 at 10:07 AM IST

Updated : October 21, 2025 at 10:54 AM IST

नवी मुंबई: कामोठे परिसरातील एका इमारतीत घरगुती गॅस सिलेंडरचा स्फोट झाल्यानं भीषण आग लागली. या आगीत जळून मायलेकींचा मृत्यू झाला आहे. रेखा शिसोदिया आणि मुलगी पायल शिसोदिया अशी मृत मायलेकीची नावे आहेत. नवी मुंबईतील वाशी येथे लागलेल्या आगीत चार जणांचा मृत्यू झाला. नवी मुंबईत लागलेल्या वाशी आणि कामोठे येथील आगीत एकूण सहा जणांचा हृदयद्रावक मृत्यू झाला आहे.



कामोठे येथील आगीत आई मुलीचा मृत्यू- नवी मुंबईतील कामोठे येथील सेक्टर 36 मध्ये आंबे श्रद्धा सहकारी सोसायटीत पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास आग लागली. आग लागल्याचं लक्षात येताच इमारतीमधील सर्व नागरिक इमारतीच्या बाहेर पडले. आग विझवण्यासाठी अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी इमारतीवर चढून तातडीनं आग विझवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. आंबे श्रद्धा सहकारी सोसायटीमधील रुम क्रमांक 301 मध्ये ही आग लागली होती. त्यानंतर तिसऱ्या मजल्यावरील घरात दोन गॅस सिलेंडरचा स्फोट झाला.

वाशीसह कामोठे येथे लागलेल्या भीषण आगीत ६ जणांचा मृत्यू (Source- ETV Bharat Reporter)
आई-मुलगी आत अडकून पडल्यानं मृत्यू: आग लागल्यानंतर नागरिक इमारतीमधून बाहेर पडेपर्यंत ही आग वेगानं पसरली. अग्निशमन दलाच्या पाच गाड्याही आग विझवण्यासाठी घटनास्थळी दाखल झाल्या होत्या. इमारतीमधील दुसऱ्या मजल्यावरील घरातील तीन जण बाहेर पडले. मात्र, आई आणि मुलगी आतमध्येच अडकून पडल्या होत्या. या दोघींना वाचवण्यासाठी अग्निशमन दलानं शर्थीचे प्रयत्न केले. मात्र, आग विझवून आतमध्ये जाईपर्यंत या दोघींचा होरपळून मृत्यू झाला. या दोघी आत कशा अडकून राहिल्या, याचे नेमकं कारण अजून समोर आलेले नाही. मात्र, ऐन दिवाळीत घडलेल्या घटनेनं कामोठे परिसरात शोककळा पसरली आहे.वाशीमध्ये आगीत चौघांचा होरपळून मृत्यू: वाशीमधील सेक्टर 14 येथील एम.जी. कॉम्प्लेक्समधील रहेजा रेसिडेन्सीच्या बी विंगच्या 10व्या मजल्यावर मध्यरात्री आगीचा भडका उडाला. आगीचं कारण अद्याप समजू शकलं नाही. पण, या घटनेत चार जणांचा जळून मृत्यू झाला आहे. नवी मुंबईत कामोठे आणि वाशी येथे लागलेल्या या आगीमध्ये एकूण सहा जणांचा आगीत होरपळून मृत्यू झाला. पण, दिवाळीत लागलेल्या आगीमुळे दोन संसाराची राखरांगोळी झाली आहे. या दोन्ही घटनांमुळे नवी मुंबईत शोककळा पसरली आहे.

Last Updated : October 21, 2025 at 10:54 AM IST

