प्रियकराच्या मदतीने पतीची हत्या, मृतदेहाचे तीन तुकडे करून निर्जनस्थळी फेकले, पत्नी व प्रियकराला अटक
नवी मुंबईतील रबाळे परिसरात पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने पतीची हत्या (Navi Mumbai crime) केल्याची खळबळजनक घटना उघडकीस आली आहे.
Published : July 14, 2026 at 8:59 PM IST
नवी मुंबई : नवी मुंबईतील रबाळे येथे अनैतिक प्रेमसंबंधात अडथळा ठरणाऱ्या पतीची पत्नीनं प्रियकराच्या मदतीनं हत्या (Navi Mumbai crime) केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. विशेष म्हणजे या घटनेचा छडा पोलिसांनी तब्बल 11 महिन्यांनी लावला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी पत्नी व तिच्या प्रियकराला अटक केल्याची मीहिती पोलीस उपआयुक्त विजय खरात यांनी दिली.
काय आहे प्रकरण? : बळीराम सूर्यनाथ कुशवा वय वर्ष (50) हा त्याची पत्नी सुनीता आणि दोन मुलांसोबत नवी मुंबईतील रबाळे एमआयडीसी परिसरातील यादव नगर येथे राहत होता. विशेष म्हणजे गेल्या आठ महिन्यापासून बळीराम हा घरातून निघून गेला होता. मात्र, तरीही त्याची पत्नी सुनीता (वय वर्ष 40) हिने पोलीस ठाण्यात पती हरवल्याची तक्रार 8 महिने होऊनही दिली नव्हती. पोलीस चौकशी दरम्यान पत्नी सुनीताच्या जबाबात देखील पोलिसांना तफावत जाणवत होती आणि ती जबाब वारंवार बदलत होती. तसंच सुनीता ही विविध ठिकाणी पत्ते बदलून देखील राहत होती. पोलिसांनी तांत्रिक तपास करून सुनिताच्या मोबाईलचा देखील तपास केला. त्यामध्ये सुनिताचे राहुल दशरथ प्रजापती (वय 30) नावाच्या व्यक्तीसोबत अनैतिक संबंध असल्याचं निष्पन्न झालं.
अनैतिक संबंधात अडथळा : राहुल हा घणसोली येथे राहत असून तो व्यवसायाने रिक्षाचालक आहे. अनैतिक संबंधात अडथळा येत असल्यामुळं राहुल आणि सुनीता यांनी 8 ऑगस्ट 2025 रोजी रात्री नऊ वाजता बळीराम झोपला असता, त्याचा खून केला. त्यानंतर त्याच्या शरीराचे तीन भाग करून चादरमध्ये गोळा करून गोणीत भरून पुरावा नष्ट करण्याच्या हेतूने निर्जनस्थळी टाकून दिल्याचं तपासात निष्पन्न झालं आहे.
आरोपींना पोलीस कोठडी : बळीरामचा भाऊ त्याच्या मूळ गावाहून येऊन त्याची विचारपूस करेपर्यंत हा खून अनेक महिने लपून राहिला होता, कौटुंबिक वादानंतर बळीराम घर सोडून गेला होता असं सुनीता सर्वांना सांगत होती. सुनिताच्या या स्पष्टीकरणार बळीरामचा भाऊ इतर नातेवाईक समाधानी नव्हते. त्यामुळं बळीरामच्या कुटुंबाने एप्रिल 2026 मध्ये रबाळे एमआयडीसी पोलिसांकडं बळीराम हरवल्याची तक्रार दाखल केली. तपासात रबाळे एमआयडीसी पोलिसांनी 10 जुलै 2026 रोजी सुनीता, राहुल यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद केला आणि त्यांना अटक करून न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने 17 जुलै पर्यंत दोघांना पोलीस कोठडी सुनावल्याची माहिती पोलीस उपआयुक्त विजय खरात यांनी दिली. याप्रकरणी पोलीस निरीक्षक गुन्हे कल्पना जाधव या अधिक तपास करत आहेत.
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