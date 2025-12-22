ETV Bharat / state

बुरखा घातलेल्या तीन दरोडेखोरांनी ज्वेलर्सचे दुकान दिवसाढवळ्या लुटले; घटना सीसीटीव्हीत कैद

दरोडेखोर दिवसाढवळ्या चोरी करताना पोलिसांनी चकवा देण्याकरिता नवनवीन क्लृपत्या लढवितात. नवी मुंबईत दरोडेखोरांनी चक्क बुरखा घालून सराफाचे दुकान लुटले. ही घटना आज सकाळी घडली आहे.

looted gold jewelry
सराफा दुकान चोरी (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 22, 2025 at 10:10 PM IST

|

Updated : December 22, 2025 at 10:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी मुंबई- नवी मुंबईतील सिवूडसमधील ज्वेलरीचे दुकान बुरखाधारी दरोडोखोरांनी दिवसाढवळ्या लुटले. ही घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. याप्रकरणी एनआयआर पोलीस ठाण्याचे पोलीस अधिक तपास करीत आहेत.


काय आहे प्रकार: सोमवारी सकाळी १०.४५ च्या सुमारास सीवूड्स-नेरुळ, सेक्टर ४२ए येथील नीळकंठ प्राइड सोसायटीमधील संगम गोल्ड नावाचे सराफाचे दुकान लुटल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. तीन बुरखा घातलेले तीन पुरूष सोनं घेण्याचा बहाणा करून संगम गोल्ड दुकानात शिरले. एकानं दुकानाच्या मालकाला पिस्तुलाचा धाक दाखवला. तर इतर दोघांनी दुकानातील सर्व सोन्याचे दागिने गोळा केले. त्यानंतर लुटीच्या मालासह सर्वजण पसार झाले. ही संपूर्ण घटना दुकानातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. तिन्ही दरोडेखोर एका गाडीतून पळून गेले. त्यांचा साथीदार दुकानाबाहेर थांबून पाळत ठेवत होता.

सराफा दुकानातील चोरीची घटना सीसीटीव्हीत कैद (Source- ETV Bharat Reporter)


दरोडेखोरांना अटक करण्याकरिता पोलिसांची पथके रवाना- दिवसाढवळ्या सोनाराचं दुकान लुटणाऱ्या चार अज्ञात आरोपींवर भारतीय न्याय संहिताच्या संबंधित कलमांनुसार दरोडा तसेच मृत्यू किंवा गंभीर दुखापत करण्याच्या प्रयत्नासह दरोडा किंवा दरोडेखोरीच्या गुन्ह्यासाठी आणि भारतीय शस्त्र कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या दरोडेखोरांचा शोध घेण्यासाठी डिटेक्शन शाखेची चार पोलीस पथके आणि गुन्हे शाखेच्या चारही युनिट्सची प्रत्येकी एक पथके तयार करण्यात आली आहे. दरोडेखोर पळून गेलेल्या गाडीचा माग काढण्यासाठी रस्त्यांवरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात आहे. सीसीटीव्ही फुटेजमधून गाडीचा नोंदणी क्रमांक मिळाला आहे, अशी माहिती एसीपी (झोन-२) मयूर भुजबळ यांनी दिली आहे. या चोरी प्रकरणी एनआरआय कोस्टल पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.


२५० ग्रॅम सोन्याचे दागिने दरोडेखोरांनी लुटले- सोनाराच्या दुकानावर दरोडा टाकून दरोडेखोरांनी तब्बल २५० ग्रॅम सोन्याचे दागिने लुटले. त्याची किंमत अंदाजे २५ लाख रुपये आहे. सोन्याच्या दुकानात असणाऱ्या सुनील शर्मा (४२) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार बुरखा घातलेले तीन व्यक्ती त्यांच्या दुकानात शिरले. तेव्हा त्यांना त्या महिला ग्राहक आहेत, असे त्यांना वाटले. पण, त्यांचा आवाज ऐकला असता ते पुरुष असल्याचे समोर आलं. ते तिघेही हिंदीमध्ये बोलत होते. त्यांचे चेहरे बुरख्यानं झाकलेले असल्यानं त्यांची ओळख पटू शकली नाही. त्यापैकी एकाने सुनील शर्मा यांच्यावर पिस्तूल रोखले. आरडाओरड केल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिली. इतर दोन दरोडेखोरांनी समोर ठेवलेले सर्व सोन्याचे दागिने गोळा केले. यावेळी काउंटरवरील ३५,००० रुपये रोख रक्कमही लुटली.

हेही वाचा-

  1. सराईत चोरट्यांकडून 43 तोळे सोन्याच्या दागिन्यांवर डल्ला, 53 लाखांचा मुद्देमाल जप्त
  2. साताऱ्यातील SBI चे एटीएम फोडून १२ लाख लंपास करणारी आंतरराज्य टोळी जेरबंद, मध्य प्रदेशात कारवाई
Last Updated : December 22, 2025 at 10:35 PM IST

TAGGED:

JEWELRY SHOP LOOT
CCTV GOLD SHOP ROBBERY
नवी मुंबई सराफा दुकान चोरी
BURGLAR WEARING BURQAS
NAVI MUMBAI CRIME NEWS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.