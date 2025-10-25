पत्नी पोलिसात तक्रार देण्याकरिता गेल्यानंतर फ्लॅटला लावली आग; पतीचा स्वयंपाकघरात गुदमरून मृत्यू
पत्नीबरोबर भांडण झाल्यानंतर पतीनं थेट फ्लॅटला आग लावली. पत्नी पोलिसात तक्रार केल्यानंतर त्याचा फ्लॅटमध्ये शुक्रवारी गुदमरून मृत्यू झाला.
Published : October 25, 2025 at 8:35 AM IST
नवी मुंबई: नवी मुंबईतील नवीन पनवेल येथे पत्नीशी झालेल्या भांडणाचा राग मनात धरून ५४ वर्षीय व्यावसायिकानं चक्क भाड्याने घेतलेल्या फ्लॅटमध्ये आग लावली. ही घटना नवी मुंबई परिसरातील खांदेश्वर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील आहे. शुक्रवारी नवीन पनवेलमधील भाड्याच्या घरात व्यावसायिक मृतावस्थेत आढळला. एन. सी. जेकब असे या व्यावसायिकाचं नाव आहे.
नवीन पनवेल सेक्टर-४ मधील कॉटेज एन.जी. प्लॉट क्र. ८९ येथील इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर शुक्रवारी दुपारी आग लागण्याची घटना घडली. अग्निशमन दलानं तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. घटनास्थळी दाखल झाल्यानंतर दुसऱ्या मजल्यावरील गॅलरीतून मोठ्या प्रमाणात ज्वाळा आणि धूर बाहेर पडत असल्याचं दिसून आलं. दरवाजा आतून बंद असल्यानं दरवाजा हातोड्याच्या सहाय्यानं तोडण्यात आला. दरवाजा तोडून अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घरात प्रवेश केला. पाणी मारून आग नियंत्रणात आणली. आत प्रवेश केल्यानंतर अग्निशमन दलाच्या जवानांना स्वयंपाकघरात एक पुरुष बेशुद्ध अवस्थेत आढळून आला. जवानांनी कोणताही विलंब न करता रुग्णवाहिकेतून बेशुद्ध व्यक्तीला पुढील उपचारासाठी रवाना केलं. त्याचबरोबर इमारतीच्या वरच्या मजल्यावर अडकलेल्या एका कुत्र्यालाही अग्निशमन दलानं सुरक्षितपणं बाहेर काढले.
पत्नीशी झालेले भांडण आणि दारूच्या नशेत लावली आग - एन. सी. जेकब यांनी भाड्यानं फ्लॅट घेतला होता. मिळालेल्या माहितीनुसार जेकब यांचे त्याच्या पत्नीशी नेहमी भांडण व्हायचे. ते भांडण झाल्यावर पत्नीला शिवीगाळ करून मारहाण करत असे. त्यामुळे जेकब यांची तक्रार दाखल करण्यासाठी पोलीस स्टेशनमध्ये गेली होती. आग लागल्यानंतर जेकब स्वयंपाकघरात गेले होते. आगीच्या धुरामुळे त्यांचा गुदमरून मृत्यू झाल्याचं आढळून आले. कारण, जेकब यांच्या अंगावर कोणत्याही भाजल्याच्या खुणा नव्हत्या. त्यांच्या मृत्यूचं निश्चित कारण कळण्यासाठी शवविच्छेदन अहवालाची येण्याची वाट पहावी लागणार आहे, अशी माहिती खांदेश्वरच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक स्मिता ढाकणे यांनी दिली.
- जेकब यांच्या पत्नीनं पोलिसात दिलेल्या माहितीनुसार शुक्रवारी सकाळी जेकब यांनी भांडण करून मारहाण केली. पोलीस तक्रार दाखल करण्यासाठी गेल्यानंतर जेकब हे वारंवार मोबाईलवर कॉल करत राहिले. कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद न दिल्यानं फ्लॅटला आग लावली, असे मृत जेकबच्या पत्नीनं पोलिसांना सांगितलं.
