दुष्काळाची झळ आता नवरात्रोत्सवाच्या दांडियालाही; लाकूड, रंग अन् साहित्य महागल्यानं दांडियाच्या दरात तब्बल 20 टक्क्यांनी वाढ
दुष्काळ आणि महागाईची झळ आता थेट नवरात्रोत्सवाच्या दांडियाला बसली आहे. लाकूड, रंग आणि इतर कच्च्या साहित्याच्या किंमती वाढल्यामुळं यंदा दांडियाच्या दरात वाढ झाली.
Published : October 8, 2026 at 8:04 PM IST|
Updated : October 8, 2026 at 8:22 PM IST
जळगाव : नवरात्रोत्सव (Navaratri 2026) अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असून जळगाव जिल्ह्यात गरबा, दांडिया आणि रासच्या कार्यक्रमांची तयारी अंतिम टप्प्यात आलीय. सार्वजनिक मंडळांसह विविध संस्था आणि तरुणाईकडून दांडिया स्पर्धांचं आयोजन करण्यात येत आहे. मात्र, नवरात्रोत्सवाच्या या उत्साहावर यंदा महागाईची सावली पडली आहे. दुष्काळाची झळ आता थेट नवरात्रोत्सवातील दांडियालाही बसली असून दांडिया तयार करण्यासाठी लागणारे लाकूड, रंग आणि इतर साहित्य महागल्यानं दांडियाच्या किंमतीत तब्बल 20 टक्क्यांनी वाढ झालीय.
नवरात्रोत्सवासाठी जोरदार तयारी सुरू : नवरात्रोत्सव म्हटलं की गरबा, रास आणि दांडियाचा उत्साह आलाच. ढोल-ताशांच्या तालावर आणि संगीताच्या ठेक्यावर हातात टिपऱ्या घेऊन गरबा खेळण्याची परंपरा आजही मोठ्या उत्साहाने जोपासली जाते. जळगाव शहरासह जिल्ह्यातील विविध भागांत नवरात्रोत्सवासाठी सार्वजनिक मंडळांकडून जोरदार तयारी सुरू आहे. मंडप उभारणीपासून ते रोषणाई, सजावट आणि गरबा-दांडिया स्पर्धांच्या आयोजनापर्यंतची लगबग सुरू झाली आहे.
रंगीबेरंगी सप्तरंगी दांडियाच्या दरातही मोठी वाढ : मात्र, यंदाच्या नवरात्रोत्सवात दांडिया खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना काहीसा जास्तीचा खर्च करावा लागणार आहे. कारण दांडिया तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या लाकडासह रंग आणि इतर साहित्याच्या दरात वाढ झाली आहे. त्याचा थेट परिणाम दांडियाच्या विक्री दरावर झाला असून मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा दांडियाच्या किमतीत सुमारे 20 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मागील वर्षी 30 रुपये जोडीने मिळणारे साधे दांडिया यंदा 40 रुपये जोडीने विकले जात आहेत. तर आकर्षक आणि रंगीबेरंगी सप्तरंगी दांडियाच्या दरातही मोठी वाढ झाली आहे. मागील वर्षी 60 रुपये जोडी असलेले सप्तरंगी दांडिया यंदा तब्बल 80 रुपये जोडीने विकले जात आहेत.
कारागिरांकडून दिवस-रात्र मेहनत : जळगावमध्ये दांडिया तयार करणाऱ्या कारागिरांची सध्या युद्धपातळीवर लगबग सुरू आहे. बाबूंच्या झाडापासून दांडिया तयार करण्याचं काम मोठ्या प्रमाणात सुरू असून नवरात्रोत्सव जवळ येत असल्यानं कारागिरांकडून दिवस-रात्र मेहनत घेतली जात आहे. लाकूड योग्य आकारात कापणे, त्याला गुळगुळीत करणं, रंग देणं आणि त्यावर आकर्षक डिझाईन तयार करणं, अशा अनेक प्रक्रियेतून दांडिया तयार केला जाते. नवरात्रोत्सवाच्या काळात दांडियाला मोठी मागणी असते. विशेषतः शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थी, महिला मंडळे, सार्वजनिक मंडळे आणि गरबा आयोजक मोठ्या प्रमाणात दांडिया खरेदी करतात. त्यामुळं नवरात्रोत्सवापूर्वीच कारागीर आणि विक्रेत्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर दांडिया तयार करून ठेवला जातो.
दुष्काळाचा परिणाम : मात्र यंदा दुष्काळी परिस्थिती, वाढलेला उत्पादन खर्च आणि साहित्याच्या वाढलेल्या किंमतीचा परिणाम या व्यवसायावरही जाणवत आहे. एकीकडं ग्राहकांना दांडिया महाग मिळत आहे, तर दुसरीकडं कारागिरांसाठी उत्पादन खर्च वाढल्यानं पूर्वीच्या दरात दांडिया विकणं शक्य नसल्याचं चित्र आहे. दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतीपुरता मर्यादित राहिलेला नसून त्याची झळ आता विविध व्यवसायांनाही बसताना दिसत आहे. शेतमालाला अपेक्षित दर मिळत नसताना शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा कमी आहे. शेतीची कामे घटल्यानं ग्रामीण भागातील मजुरांच्या उत्पन्नावरही परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत सण-उत्सवासाठी होणाऱ्या खर्चाचे गणितही सर्वसामान्यांना जुळवावे लागत आहे.
रंगीत दांडियाकडे ग्राहक आकर्षित : त्यातच नवरात्रोत्सवासाठी लागणाऱ्या दांडियाच्या किंमतीत वाढ झाल्यानं ग्राहकांसमोर अतिरिक्त खर्चाचं आव्हान उभं राहिलं आहे. मागील वर्षी ज्या किंमतीत एक जोडी दांडिया सहज खरेदी करता येत होती, त्यासाठी यंदा अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. विक्रेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, दर वाढल्यामुळं दांडियाच्या मागणीवर काही प्रमाणात परिणाम झाला आहे. ग्राहक आकर्षक आणि रंगीत दांडियाकडे आकर्षित होत असले तरी किंमत विचारल्यानंतर काही जण कमी प्रमाणात खरेदी करत आहेत. काही मंडळांकडून मोठ्या संख्येने दांडिया खरेदी करण्याऐवजी बजेटनुसार खरेदी केली जात असल्याचंही विक्रेत्यांचं म्हणणं आहे.
ग्राहकांच्या खिशाला बसणार चाट : नवरात्रोत्सव हा केवळ धार्मिक उत्सव नसून त्यातून अनेक छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांना रोजगार मिळतो. मूर्तीकार, सजावट व्यावसायिक, फुलविक्रेते, मंडप व्यावसायिक, वाद्यविक्रेते आणि दांडिया तयार करणारे कारागीर यांच्यासाठी हा महत्त्वाचा हंगाम असतो. मात्र यंदा वाढत्या खर्चामुळं या व्यवसायातील गणितही बदलले आहे. लाकूड महागलं, रंग महागला, उत्पादन खर्च वाढला आणि त्याचा थेट परिणाम दांडियाच्या किंमतीवर झाला. त्यामुळं यंदाच्या नवरात्रोत्सवात गरब्याच्या मैदानावर टिपऱ्यांचा आवाज तर घुमणार आहे, मात्र त्या टिपऱ्या खरेदी करताना ग्राहकांच्या खिशाला मात्र चांगलीच चाट बसणार आहे.
टिपऱ्याही महागणार : दुष्काळामुळं आधीच शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिक आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यात सण-उत्सवाच्या काळात वाढणाऱ्या वस्तूंच्या किंमतीमुळं घरगुती बजेटवर अतिरिक्त भार पडत आहे. नवरात्रोत्सवाचा उत्साह कायम असला, तरी यंदा दांडियाच्या वाढलेल्या किंमतीमुळं या उत्सवाची मजा काहीशी महागडी ठरणार आहे. गरब्याच्या तालावर टिपऱ्या वाजतील पण त्या टिपऱ्यांची वाढलेली किंमत मात्र खिशाला चटका देणार, हे निश्चित!
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