वर्षभर टिकणाऱ्या नैसर्गिक फुलांचा हार, प्लास्टिक फुलांना पर्याय ठरतंय हेलीक्रायझमचं फूल
हेलीक्रायझमची फुलं वर्षभर तजेलदार राहतात. एवढंच नाही तर या योग्य पद्धतीने उपयोग केला तर पुढील दोन ते तीन वर्षे ही फुलं अगदी सहजपणे टिकू शकतात.
Published : March 14, 2026 at 9:36 AM IST|
Updated : March 14, 2026 at 10:05 AM IST
नागपूर - भारतीय संस्कृतीत प्रत्येक जाती-धर्माला महत्त्व आहे. प्रत्येकाच्या पूजा पद्धती देखील वेगवेगळ्या आहेत. जात, धर्म आणि पंथ कुठला का असो, पूजा करताना फुलं तर लागतात. त्या फुलांची टिकण्याची कालमर्यादा ही जास्तीत-जास्त एक ते दोन दिवस असते. त्यामुळेच गणेशोत्सव आणि नवरात्री सारख्या दहा दिवस चालणाऱ्या उत्सव आणि सणांमध्ये सर्रासपणे प्लास्टिक फुलांचा वापर होतो. एवढंच काय तर दिवाळीत देखील घर सजवण्यासाठी प्लास्टिक फुलांचा उपयोग केला जातो, त्यामुळे प्लास्टिक फुलांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मात्र, यावर बीड जिल्ह्यातील एका तरुण आणि प्रयोगशील एका शेतकऱ्यानं भन्नाट असा उपाय शोधलेला आहे. वर्षभर टिकणाऱ्या नैसर्गिक फुलांचं पीक आपल्या शेतात तो घेत आहे.
हेलीक्रायझम नामक झाडांची फुलं वर्षभर तजेलदार राहतात. एवढंच नाही तर या फुलांचा योग्य पद्धतीने जर उपयोग केला तर पुढील दोन ते तीन वर्षे ही फुलं अगदी सहजपणे टिकू शकतात. या फुलांपासून तयार हार विकण्यासाठी शेतकरी ईश्वर शिवाजी शिंदे हे नागपूरला आले आहेत. नागपूरच्या रेशीमबाग मैदानावर सुरू असलेल्या सरस महालक्ष्मी प्रदर्शनाबाहेर ते हेलीक्रायझम फुलांचे महत्व पटवून देत आहेत. या फुलांची शेती भारतात फार कमी होते. किंबहुना शेतकऱ्यांना देखील या फुलांची फारशी माहितीपण नाही. हेलीक्रायझमच्या फुलांना पेपर फुलं देखील म्हटलं जातं. फुलांपासून तयार झालेल्या हारांना नागपुरात मोठी मागणी आहे.
वैशिष्ट्यपूर्ण हेलीक्रायझम फूल - हेलीक्रायझमला 'एव्हरलास्टिंग फ्लॉवर' असंही नाव आहे. शिवाय 'पेपर फ्लॉवर' म्हणून हे फूल परदेशात प्रसिद्ध आहे. विविध रंगांमध्ये हे फूल मिळते. या फुलांच्या पाकळ्या कागदासारख्या असतात. सुकल्यावरही अनेक महिने किंवा वर्षे टिकून राहू शकतात. केवळ पूजेसाठी नाही तर सजावटीसाठी या फुलांचा उपयोग होऊ शकतो. कारण हे फूल सुकल्यानंतर देखील या फुलांचा रंग आणि आकार जसाच्या तसा राहतो. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हे फूल उमलण्यापूर्वीच तोडलं जातं.
प्लास्टिकच्या फुलांना नैसर्गिक फुलांचा पर्याय - हेलीक्रायझम झाडाच्या फुलांकडे प्लास्टिकच्या फुलांना पर्याय म्हणून बघितले जात आहे. एक तर हे फूल सजीव आहे, त्याला नैसर्गिक आकार आणि रंग आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हे फूल सुगंधी देखील आहे. या फुलांचे हार हे घरातील फोटोंवर देखील घातले जाऊ शकतात. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हेलीक्रायझम हे झाड जंगली प्रजातीत मोडतं.
नोकरीच्या मागे न लागता शेतीतून मिळवतोय लाखोंचं उत्पन्न - ईश्वर शिवाजी शिंदे यांनी इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेतलं आहे. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नोकरीच्या मागे न पळता ईश्वर शिंदे यांनी स्वतःच्या शेतीत अभिनव प्रयोग केलाय. ते या फुलांचे हार तयार करून दर महिन्याला लाखों रुपयांची कमाई करत आहेत.
...तर शेतकऱ्यांच्या मिळेल जोडधंदा - अत्यंत कमी पाण्याचा उपयोग करूनसुद्धा या फुलझाडाची शेती करता येते. ज्या प्रकारे झेंडू, शेवंती आणि इतर फुलझाडांची शेती करण्यात येते, अगदी त्याच प्रकारे हेलीक्रायझमची शेती केली जाते. मे महिन्यात या झाडांची लागवड केली जाते. त्यानंतर जून महिन्यात जसे कांद्याच्या रोपांची काढून लागवड केली जाते त्याच पद्धतीने या झाडांची रोपं लावली जातात. अवघ्या अडीच ते तीन महिन्यात झाडांवर फुलं लागण्यास सुरुवात होते. आठ ते नऊ महिने हे पीक घेता येतं. एकरी 8 ते 10 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळू शकतं, असा दावा ईश्वर शिंदे यांनी केलाय.
हेलीक्रायझम फुलांचं मूळ आणि कूळ - हेलीक्रायझम ही वनस्पती सूर्यफूल वर्गातील आहे. या फुलांच्या झाडाचं मूळ भूमध्यसागरीय प्रदेशात आढळतं असं अभ्यासकांनी सांगितलं. मुख्यतः दक्षिण युरोप आणि वायव्य आफ्रिकेच्या भागामध्ये या फुलांची झाडं किंवा झुडुपं आढळतात. ही एक रानटी वनस्पती असल्याचं खडकाळ, कमी पोताच्या कसल्याही जमिनीत ही झाडं येतात. त्यांच्या वाढीसाठी भरपूर सूर्यप्रकाश गरजेचा असतो. हेलीक्रायझमची शेती ही कोर्सिका, इटली, क्रोएशिया, बोस्निया आणि हर्जेगोविना, तसंच अल्बानिया या देशात प्रामुख्यानं केली जाते. दक्षिण आफ्रिकेतील काही भागातही या फुलांच्या जाती आढळतात. सर्वसाधारणपणे या फुलांच्या सुमारे 600 जाती असल्याचंही अभ्यासक सांगतात. का याच्या काही प्रजाती दक्षिण आफ्रिकेतही आढळतात.
