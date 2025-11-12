ETV Bharat / state

नॅचरल ब्रिज : मेळघाटात दोन डोंगरांच्यामधे निसर्गाची किमया, दोन बाजूंनी नद्यांचा उगम

अमरावतील चिखलदरा जवळील वैराट गावाजवळ दोन डोंगरांना जोडणारा 'नॅचरल ब्रिज' आहे. तो वॉटर डिव्हायडर म्हणून देखील ओळखला जातो.

Natural Bridge
दोन डोंगरांना जोडणारा 'नॅचरल ब्रिज' (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 12, 2025 at 5:00 PM IST

अमरावती : नैसर्गिक पूल असं शुद्ध मराठी भाषेत म्हटलं की, चिखलदरा परिसरातील एकाही आदिवासी व्यक्तीला कळणार नाही. 'नॅचरल ब्रिज' असं इंग्रजीत विचारलं तर मात्र आज वन विभागानं अतिसंरक्षित जंगल घोषित केलेल्या आणि स्थलांतरित झालेल्या पूर्वीच्या वैराट गावाजवळ एका डोंगरावरून उतरून दुसऱ्या डोंगरावर चढणारा नॅचरल ब्रिज आहे असं उत्तर नक्की मिळेल.

निसर्गाचा सुंदर देखावा म्हणजे 'नॅचरल ब्रिज' : निसर्गाची अनोखी किमया असणाऱ्या दोन डोंगरांना जोडणाऱ्या या स्थळाला इंग्रजांनी 'नॅचरल ब्रिज' असं संबोधलं. इंग्रज काळापासून आजपर्यंत हा नैसर्गिक पूल 'नॅचरल ब्रिज' या नावानंच ओळखल्या जातो. मेळघाटातील सर्वात सुंदर वैराट जंगल सफारी दरम्यान पर्यटकांना प्रवासाचा आनंद आणि निसर्गाचा सुंदर देखावा पाहता येतो. या नॅचरल ब्रिज संदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.

मेळघाटात दोन डोंगरांच्या मधे निसर्गाची किमया (ETV Bharat Reporter)




असा आहे नॅचरल ब्रिज : चिखलदरा येथून सुमारे चाळीस किलोमीटर जंगल सफारी दरम्यान पसतलाई आणि वैराट या दोन्ही स्थलांतरित झालेल्या गावांच्या मधे उंच पहाडावर चढणाऱ्या खुल्या वाहनातून सातपुडा पर्वताचे जणू सातही पापुद्रे नजरेत भरावे अशा सात पर्वतरांगा पाहायला मिळतात. अशाच एका डोंगरावरून खाली उतरून दुसऱ्या डोंगरावर चढणारा मार्ग म्हणजे कोणी मुद्दाम ही व्यवस्था केली असावी असं वाटतं. वास्तवात हा निसर्गतः निर्माण झालेला रस्ता असून जणू दोन डोंगरांना जोडणारा हा आकाशातला मार्ग आहे, असा भास हा नॅचरल ब्रिज दुरून पाहताना होतो.

Natural Bridge
मेळघाटातील नॅचरल ब्रिज (ETV Bharat Reporter)



नॅचरल ब्रिजच्या दोन्ही बाजूनं वाहतात नद्या : या नॅचरल ब्रिजवरून वैराटच्या दिशेनं जाताना उजव्या बाजूनं गडगा नदीचा उगम होतो. ती पुढे मध्यप्रदेशच्या दिशेनं वाहत जात सिपना नदीसह तापी नदीला मिळते. ही तापी नदी जळगाव जिल्ह्यातून पुढे जाते. तर डाव्या बाजूला चंद्रभागा नदीचा उगम असून ती धामणगाव गढी, वडगाव येथून वाहत जात पूर्णा नदीला मिळते. पुढे पूर्णा नदी ही गोदावरी नदीला जाऊन मिळते. पावसाळ्यात ज्या दोन डोंगरांना नॅचरल ब्रिज जोडतो त्यावर कोसळणारं पाणी या डोंगराच्या दोन्ही बाजूला असणाऱ्या गडगा आणि चंद्रभागा नदीतून पुढे वाहत जातं अशी माहिती, चिखलदरा वनपरिक्षेत्र अधिकारी राहुल धईत यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.

Natural Bridge
मेळघाटात दोन डोंगरांच्या मधे निसर्गाची किमया (ETV Bharat Reporter)


नॅचरल ब्रिजवरून मध्यप्रदेशात व्हायची वाहतूक : या भागातील चुरणी, पसतलाई आणि वैराट ही तिन्ही गावं २०१२ पर्यंत या भागात असल्यानं राज्य परिवहन महामंडळाची बस या भागात यायची. वैराट या गावात जाण्याकरता या बसला नॅचरल ब्रीज पार करूनच जावं लागायचं. वैराट येथील देवीची नवरात्रात यात्रा भरायची त्यावेळी मेळघाटातील शेकडो भाविक या नॅचरल ब्रिजवरुनच वैराट देवीच्या यात्रेला यायचे. याच मार्गावरून पुढे घनदाट जंगलातून जायला रस्ता होता. तो पुढे अकोला जिल्ह्यातील अकोटपर्यंत जाणाऱ्या मार्गाला जुळायचा. फार पूर्वी इंग्रज काळात या मार्गावरून मसाला आणि लाकडांची वाहतूक मध्यप्रदेशात इंदूरपर्यंत व्हायची. चिखलदावरून मध्यप्रदेशात जाणारा हा जवळचा मार्ग होता. १९७३ मध्ये व्याघ्र प्रकल्प घोषित झाल्यावर या जंगलातून जड वाहतूक बंद झाली. आज अनेक मार्ग घनदाट जंगलात गुडूप झालेत. वैराट गावाचा पुनर्वास झाल्यावर आता हा संपूर्ण भाग घनदाट जंगलांनं वेढला असून या जंगलात वाघांसह विविध वन्यप्राण्यांची संख्या वाढली अशी माहिती, या परिसराचे जाणकार आणि चिखलदरा येथील रहिवासी सलीम खान यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना दिली.

Natural Bridge
वैराट गावाजवळ दोन डोंगरांना जोडणारा 'नॅचरल ब्रिज' (ETV Bharat Reporter)


वॉटर डिव्हायडर : दोन डोंगरांच्या मधे असणारा 'नॅचरल ब्रिज' हा वॉटर डिव्हायडर म्हणून देखील ओळखला जातो. या ब्रिजच्या दोन्ही बाजूंनी दोन नद्या प्रवाहित होत असून या नद्यांची विभाजन रेषा म्हणून हा नॅचरल ब्रिज काम करतो.

Natural Bridge
वैराट गावाजवळ दोन डोंगरांना जोडणारा 'नॅचरल ब्रिज' (ETV Bharat Reporter)


घोड्याची नाल म्हणून ओळख : या नॅचरल ब्रिजला घोड्याची नाल असं देखील म्हटलं जातं. अर्धगोल आकार असणाऱ्या घोड्याच्या नालप्रमाणे या नॅचरल ब्रिजचा मधलाभाग हा खोल आणि दोन्ही टोकावरचे भाग उंच आहेत. डोंगराच्या मधून दोन्ही बाजूला पावसाचं पाणी कोसळत आल्यामुळं पहाडाच्या मधल्या भागाची झीज झाली आहे. यामुळं डोंगरावर असणाऱ्या या भागाला घोड्याच्या नालाप्रमाणे आकार मिळाला. हा नॅचरल ब्रिज म्हणजे मेळघाटात एक दुर्मीळ आणि सुंदर असं ठिकाण आहे.

