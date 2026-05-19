साडेबारा लाख केमिस्टकडून 20 मे रोजी देशव्यापी बंद; ऑनलाइन आणि बेकायदा औषध विक्रीला कडाडून विरोध
या आंदोलनात महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतील केमिस्ट संघटनांनी सहभाग घेतला आहे.
Published : May 19, 2026 at 5:47 PM IST
मुंबई : साडेबारा लाखांहून अधिक केमिस्ट आणि औषध विक्रेत्यांनी देशव्यापी बंदची हाक दिली असून ऑनलाइन औषध विक्री आणि बेकायदा औषध विक्रीला विरोध दर्शवण्यात आला आहे. रिटेल अँड डिस्पेन्सिंग केमिस्ट असोसिएशनचे मुंबई विभागाचे खजिनदार प्रवीण व्यास यांच्या म्हणण्यानुसार, ऑनलाइन औषध विक्रीमुळं पारंपरिक औषध विक्रेत्यांच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम होत असून अनेक ठिकाणी स्थानिक मेडिकल स्टोअर्सचे अस्तित्व धोक्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर 20 मे रोजी देशव्यापी बंद पुकारण्यात आला आहे. या आंदोलनात महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतील केमिस्ट संघटनांनी सहभाग घेतला आहे.
नियमाविरुद्ध होणाऱ्या औषधविक्रीला विरोध : औषध विक्रीसंदर्भातील नियम अधिक कठोर आणि स्पष्ट असावेत, तसंच ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर बेकायदा पद्धतीनं होणारी औषध विक्री तातडीनं थांबवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ऑनलाइन मिळणारी औषधे डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय दिली जात आहेत, असा दावा प्रवीण व्यास यांनी केला. त्यामध्ये गर्भपातसंदर्भात असलेली औषधे देखील राजरोसपणे विकली जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. या औषधामुळं महिला किंवा मुलींच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळं यावर सरकारनं निर्बंध लादत बंदी आणावी, अशी मागणी प्रवीण व्यास यांनी केली आहे. तसंच हा बंद सामान्य नागरिकांना त्रास व्हावा म्हणून नाही तर नियमाविरुद्ध होणाऱ्या औषधविक्रीला विरोध म्हणून आहे, असंही प्रवीण व्यास यांनी स्पष्ट केलं आहे.
बंद पुकारण्यामागील मुख्य कारण कोणतं? : या आंदोलनामागील मुख्य कारण म्हणजे वाढती ऑनलाइन औषध विक्री आणि ई-फार्मसी कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या 20 ते 50 टक्के सवलती. यामुळं पारंपरिक केमिस्ट व्यवसायावर मोठा परिणाम होत असल्याचा आरोप केमिस्ट संघटनांनी केला आहे. तसंच बनावट औषधांचा वाढता धोका, नियमांतील शिथिलता आणि नियंत्रण यंत्रणेतील त्रुटी यावर ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट अँड ड्रगिस्टचे सदस्य विलास जोशी यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. दरम्यान, या देशव्यापी बंदमुळं अनेक शहरांमध्ये औषध दुकाने बंद राहण्याची शक्यता असून सामान्य जनतेला काही प्रमाणात औषध उपलब्धतेवर परिणाम होऊ शकतो, अशीही शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तसंच नियमबद्धता आणि पारदर्शकता नसल्यास भविष्यात आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही संघटनांकडून स्पष्ट देण्यात आला आहे.
केमिस्ट संघटनांच्या प्रमुख मागण्या कोणत्या?
- ऑनलाइन औषध विक्रीवर कठोर नियंत्रण आणावे.
- औषध वितरण साखळी पारदर्शक आणि नियमबद्ध करावी.
- औषध विक्रेत्यांच्या हिताचे संरक्षण करणारे स्पष्ट धोरण तयार करावे.
औषध विक्रेत्यांचा बंद; प्रशासन सज्ज : याबाबत माहिती देताना औषध निरीक्षक अजय माहुले यांनी सांगितलं की, "आज प्रशासनाची बैठक पार पडली असून या बंदच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील एफडीए महाराष्ट्रकडून विशेष तयारी करण्यात आली आहे. आपत्कालीन नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आले असून त्या कक्षाद्वारे सरकारी रुग्णालयातील केमिस्टना विविध सूचना देण्यात आल्या आहेत. औषध पुरवठा खंडीत होऊ नये, यासाठी विशेष समन्वय ठेवण्यात येत आहे. अत्यावश्यक आणि जीवनरक्षक औषधांची उपलब्धता कायम राहावी यासाठी प्रशासनानं स्वतंत्र यंत्रणा सक्रिय केली आहे."
रुग्णसेवेला प्राधान्य : "बंदच्या दिवशी रुग्णालयांशी संलग्न मेडिकल दुकाने सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तसंच आपत्कालीन सेवांवर कोणताही परिणाम होऊ नये, यासाठी संघटनांनीही सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे," अशी माहिती अजय माहुले यांनी दिली. दरम्यान, ऑनलाइन औषध विक्रीच्या धोरणांविरोधात उभ्या राहिलेल्या या देशव्यापी बंदमुळं औषध बाजारात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. मात्र प्रशासन आणि संघटनांच्या समन्वयातून रुग्णसेवा अखंड ठेवण्यावर भर दिला जात आहे.
