ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्क संरक्षण) सुधारणा विधेयकाला विरोध करण्यासाठी देशभरात आंदोलन
मागील काही वर्षांत आंदोलन, न्यायालयीन निर्णय आणि कायद्यांमुळे मिळालेले हक्क धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त केली जातेय, यासाठी विधेयकाला देशभरातील ट्रान्सजेंडर समुदायाकडून विरोध केला जातोय.
Published : March 20, 2026 at 5:13 PM IST
मुंबई- केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री वीरेंद्रकुमार यांनी लोकसभेत ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्क संरक्षण) सुधारणा विधेयक 2026 सादर केले. या प्रस्तावित विधेयकात ट्रान्सजेंडर व्यक्तीची व्याख्या अधिक मर्यादित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून, कायदेशीर लिंग ओळख मिळवण्यासाठी वैद्यकीय पुरावा आवश्यक करण्याची तरतूद आहे. या बदलांमुळे स्वतःची लिंग ओळख (self-identification) मान्य करण्याऐवजी अधिक कडक अटी लागू केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे मागील काही वर्षांत आंदोलन, न्यायालयीन निर्णय आणि कायद्यांमुळे मिळालेले हक्क धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यासाठी या विधेयकाला देशभरातील ट्रान्सजेंडर समुदायाकडून विरोध केला जात आहे.
हे विधेयक नेमकं काय आहे? : मुंबईतही यासंदर्भात ट्रान्स समुदायाकडून मोर्चाचं आयोजन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात फक्त ट्रान्स समुदायातील लोक सहभागी नसून तर डॉक्टरर्स, वकील, मानसोपचारतज्ज्ञ, सामाजिक संस्था असे इतर असंख्य लोक सहभागी होणार आहेत. ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्क संरक्षण) सुधारणा विधेयक, 2026 हे विधेयक 2019 च्या कायद्यात बदल करण्यासाठी आहे, ज्यामध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्तींचे हक्क आणि कल्याण याबद्दल तरतुदी आहेत.
लिंगाशी न जुळणारी व्यक्ती ट्रान्सजेंडर मानली जाते : या नवीन विधेयकात ट्रान्सजेंडर व्यक्तीची आधीची व्याख्या काढून टाकण्यात आली आहे. आधी, जन्मावेळी दिलेल्या लिंगाशी न जुळणारी व्यक्ती ट्रान्सजेंडर मानली जात होती. आता त्याऐवजी काही ठराविक गटांची यादी दिली आहे. तसेच, वेगवेगळ्या लैंगिक ओळखी (sexual orientation) किंवा स्वतःची ओळख (self-identity) असलेल्या व्यक्तींना या व्याख्येत समाविष्ट केले जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विधेयकात काही मोठे बदल सुचवण्यात आले : मात्र, काही गट कायम ठेवले आहेत जसे की किन्नर, हिजडा, अरवाणी, जोगता यांसारखी सामाजिक-सांस्कृतिक ओळख असलेले लोक, तसेच जन्मतः शरीरातील वैशिष्ट्यांमध्ये (जसे जननेंद्रिये, क्रोमोसोम्स किंवा हार्मोन्स) वेगळेपणा असलेले लोक. या विधेयकात काही मोठे बदल सुचवण्यात आले आहेत. आधीच्या कायद्यात असलेले ट्रान्स-मॅन, ट्रान्स-वुमन (शस्त्रक्रिया झाली किंवा नाही तरी) आणि ‘जेंडरक्विअर’ हे गट आता काढून टाकण्यात आले आहेत. त्याऐवजी युनुक (नपुंसक) आणि जबरदस्तीने शारीरिक बदल करून ट्रान्स ओळख दिलेल्या व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला आहे.
इतर कागदपत्रांमध्ये नाव बदलता येणार : ओळखपत्रासाठी आता व्यक्तीला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागेल, पण त्याआधी वैद्यकीय मंडळाच्या शिफारशीची गरज असेल. या प्रमाणपत्रावरून व्यक्तीला जन्म दाखला आणि इतर कागदपत्रांमध्ये नाव बदलता येईल. लिंग बदल केल्यास, नवीन प्रमाणपत्र घेणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, ज्या रुग्णालयात शस्त्रक्रिया झाली असेल, त्यांनी त्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना देणे आवश्यक असेल. गुन्हे आणि शिक्षांबाबतही कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. कोणाला जबरदस्तीने ट्रान्स बनवणे, अपहरण करणे किंवा गंभीर दुखापत करणे यासाठी 10 वर्षांपासून आजीवन कारावास आणि मोठा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. तसेच, जबरदस्तीने भीक मागायला लावणे किंवा गुलामीसारखे काम करायला लावल्यास 5 ते 14 वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे.
या विधेयकाला विरोध का होतोय? : 2014 साली ‘नालसा’ (NALSA) विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देत प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःची लिंग ओळख ठरवण्याचा अधिकार दिला होता. न्यायालयाने लिंग ओळख ही व्यक्तीची अंतर्गत भावना असून, ती जन्मतः दिलेल्या लिंगाशी जुळेलच असे नाही, असे स्पष्ट केले होते. मात्र, नव्या विधेयकामुळे या भूमिकेला धक्का बसू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, स्वतःची लिंग ओळख (self-identification) ही व्यक्तीच्या वागण्या-बोलण्यात, कपड्यांत आणि सामाजिक आयुष्यात दिसून येते. जन्मतः दिलेले लिंग आणि व्यक्तीची ओळख जुळत नसल्यास स्वतःची ओळख मान्य करून घेणे महत्त्वाचे ठरते. तज्ज्ञांच्या मते, हे विधेयक ट्रान्सजेंडर, इंटरसेक्स आणि वेगळी लिंग ओळख असलेल्या मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याऐवजी त्यांच्यावरचा भेदभाव वाढवू शकते.
ट्रान्स बनवणाऱ्यांसाठी कारावासाची शिक्षा : मुंबईत राहणारे मृदूल (ट्रान्स मॅन) सांगतात, “हे विधेयक आमच्या स्वतःची ओळख ठरवण्याच्या अधिकारावर थेट आघात करतं. ‘ट्रान्स’ असणं हे केवळ सामाजिक-सांस्कृतिक गटात बसण्यावर किंवा ‘जबरदस्तीने’ झालेल्या ओळखीवर ठरत नाही, ते व्यक्तीच्या लिंग ओळखीवर (self-determination) वर ठरतं. पण या विधेयकात त्यालाच नाकारलं जात आहे. या विधेयकात कलम 18 मध्ये कडक तरतूद आहे. ती म्हणजे जबरदस्तीने ट्रान्स बनवणाऱ्यांसाठी कारावासाची शिक्षा आहे. एकतर ट्रान्स जबरदस्तीने बनवले जाऊ शकत नाहीत. पण या कलमाचा गैरवापर करून ट्रान्स व्यक्तींना साथ देणाऱ्या लोकांवर आणि संस्थांवर दबाव टाकला जाऊ शकतो.”
ट्रान्सजेंडर व्यक्तींविषयी धोरणे, कार्यक्रम आणि कायदे तयार करण्याबाबत सल्ला : 2019 च्या कायद्यानुसार ‘नॅशनल कौन्सिल फॉर ट्रान्सजेंडर पर्सन्स’ (NCTP) स्थापन करण्यात आली आहे. हा समिती केंद्र सरकारला ट्रान्सजेंडर व्यक्तींविषयी धोरणे, कार्यक्रम आणि कायदे तयार करण्याबाबत सल्ला दिला जातो. या परिषदेला सामाजिक न्याय मंत्री आणि राज्यमंत्री अध्यक्षस्थानी असतात. या समितीने या विधेयकाबाबत आम्हाला कोणतीही माहिती दिली नसल्याचं म्हटलं आहे. या समितीत काम करणाऱ्या सदस्यांनी “आम्ही सरकारसोबत जवळपास रोज काम करत असतानाही हे बदल अचानक आणले गेले.” त्यांनी असेही नमूद केले की, अलीकडेच दिल्ली सरकारने एक बैठक घेतली होती, ज्यामध्ये पारंपरिकरित्या भिक्षा मागण्याशी जोडल्या गेलेल्या ट्रान्सजेंडर व्यक्तींची ओळख पटवण्याबाबत चर्चा झाली. पण याबाबत कोणतीही चर्चा करण्यात आली नसल्याचे सांगितले.
या तरतुदींवर आक्षेप
- या विधेयकामुळे व्यक्तीला स्वतःची लिंग ओळख (self-identification) ठरवण्याचा अधिकार कमकुवत होतो, अशी टीका केली जात आहे.
- ‘ट्रान्सजेंडर’ ही व्याख्या फक्त काही ठराविक गटांपुरती मर्यादित केली जात आहे. त्यामुळे अनेक लोक बाहेर राहू शकतात.
- अनेकांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही. व्याख्या कमी केल्यामुळे काही ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना कायद्याचे हक्क आणि संरक्षण मिळणार नाही.
- प्रक्रिया अधिक कठीण होऊ शकते. ओळखपत्र मिळवण्यासाठी अधिक कागदपत्रे आणि अटी लागू शकतात, ज्यामुळे अडचणी वाढतील.
- कायद्याचा गैरवापर होण्याची भीती निर्माण होते. काही तरतुदींचा वापर करून ट्रान्सजेंडर लोकांना किंवा त्यांना मदत करणाऱ्यांना त्रास दिला जाऊ शकतो, अशी भीती आहे.
ठराविक ट्रान्सजेंडर गटांचे संरक्षण करण्याचा उद्देश : विधेयकात असे नमूद करण्यात आले आहे की, समाजात अत्यंत भेदभावाला सामोरे जाणाऱ्या ठराविक ट्रान्सजेंडर गटांचे संरक्षण करण्याचा उद्देश आहे. “ट्रान्सजेंडर” ही सध्याची व्याख्या खूप व्यापक असल्यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांची ओळख पटवणे कठीण होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, या कारणावरून केवळ प्रशासकीय अडचण सांगत व्याख्या मर्यादित करणे हे घटनाविरोधी ठरू शकते, अशी टीका तज्ज्ञांकडून केली जात आहे.
हेही वाचाः
