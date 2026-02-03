राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसकडून अजित पवार यांच्या अस्थींची देशव्यापी कलश यात्रा
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अस्थींचं विसर्जन राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीनं देशभरातील विविध मुख्य पवित्र नद्या आणि धार्मिक स्थळांवर करण्यात येणार आहे.
Published : February 3, 2026 at 8:23 PM IST
बारामती : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा महाराष्ट्राचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर संपूर्ण देशात शोककळा पसरली आहे. अलीकडंच बारामतीमध्ये झालेल्या विमान दुर्घटनेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं अकाली निधन झाल्यानंतर लाखो कार्यकर्ते, समर्थक तसंच सामान्य नागरिकांनी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीनं दिवंगत अजित पवार यांच्या अस्थींच्या विसर्जनासाठी नियोजनबद्ध आणि देशव्यापी कलश यात्रेचं आयोजन करण्यात आलं आहे.
देशातील प्रमुख पवित्र नदी-धार्मिक स्थळांवर करणार अस्थी विसर्जन : राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अस्थींची कलश यात्रा काश्मीर ते कन्याकुमारी प्रवास करणार आहे. तसंच देशातील प्रमुख पवित्र नद्या आणि धार्मिक स्थळांवर अस्थी-कलश विसर्जन करण्यात येणार आहे. या यात्रेचा उद्देश केवळ धार्मिक विधीपुरता मर्यादित नसून अजित पवार यांनी आयुष्यभर जपलेल्या राष्ट्रएकता, सामाजिक सलोखा आणि लोकशाही मूल्यांना अभिवादन करण्याचा असल्याचं आयोजकांनी सांगितलं.
कुठ करणार अस्थी-कलश विसर्जन : कलश यात्रेअंतर्गत उत्तराखंडमधील हरिद्वार येथील हर की पौडी, उत्तर प्रदेशातील तीर्थराज प्रयागराज येथील पवित्र संगम, तसंच वाराणसीतील मणिकर्णिका घाट इथं गंगा नदीत अस्थी-कलश विसर्जन करण्यात येणार आहे. यासोबतच बिहारमधील गयाजी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरळ, पंजाब, काश्मीरसह देशातील अनेक राज्यांमधील प्रमुख धार्मिक स्थळांवर श्रद्धांजलीपर कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत. ही देशव्यापी कलश यात्रा भारताच्या चारही दिशांना प्रवास करणार आहे. ही यात्रा 4 फेब्रुवारी ते 7 फेब्रुवारी या कालावधीत होणार आहे. या चार दिवसांच्या कालावधीत ही यात्रा 14 हून अधिक राज्यांमधून मार्गक्रमण करणार आहे. यात्रेची विधिवत सुरुवात देवभूमी हरिद्वार येथील हर की पौडी आणि तीर्थराज प्रयागराजच्या संगमावरून करण्यात येणार आहे.
यात्रेत कार्यकर्ते होणार सहभागी : या संपूर्ण देशव्यापी कलश यात्रेचं नेतृत्व राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा करणार आहेत. त्यांच्या सोबत विविध राज्यांतील युवक पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि अजित पवार यांचे असंख्य समर्थक सहभागी होणार आहेत. या यात्रेमुळं देशभरात अजित पवार यांच्या कार्याची आणि विचारांची आठवण जागवली जाईल. तसंच त्यांच्या स्मृतीस भावपूर्ण मानवंदना दिली जाईल, असा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला आहे.
