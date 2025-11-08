ETV Bharat / state

रुपाली चाकणकरांवर आरोप करणं भोवलं: रुपाली ठोंबरे यांना पक्षाची नोटीस

महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांच्याविरोधात त्यांच्याच पक्षाच्या नेत्या रुपाली ठोंबरे या आक्रमक झाल्या. फलटण डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्येवरुन त्यांनी रुपाली चाकणकरांवर टीका केली.

Rupali Chakankar vs Rupali Thombare
रुपाली ठोंबरे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 8, 2025 at 1:38 PM IST

1 Min Read
पुणे : फलटण इथल्या महिला डॉक्टर आत्महत्यानं राज्यभर खळबळ उडाली. या प्रकरणी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी केलेल्या वक्तव्यानं त्यांच्याच पक्षातील नेत्या रुपाली ठोंबरे यांनी त्यांच्याविरोधात आंदोलन करत आवाज उठवला. मात्र रुपाली चाकणकर यांच्यावर आरोप करणं रुपाली ठोंबरे यांना चांगलच भोवलं आहे. या प्रकरणी पक्षाचे संघटन सरचिटणीस संजय खोडके यांनी त्यांना नोटीस पाठवत 7 दिवसात खुलासा मागितला आहे. पक्षाच्या नोटीसनंतर आज रूपाली ठोंबरे यांनी पक्षाचे अध्यक्ष अजित पवार यांची त्या पुण्यात भेट घ्यायला आल्या.

Rupali Chakankar vs Rupali Thombare
रुपाली ठोंबरे (ETV Bharat Reporter)

शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये ? : पक्षाचे सरचिटणीस संजय खोडके यांनी पाठवलेल्या नोटीसमध्ये म्हणण्यात आलं आहे की, "आपणास राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रदेश प्रवक्ते पदाची जबाबदारी दिली आहे. मात्र तरीही आपण राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष आणि पक्षाच्या महिलाध्यक्षा यांच्याबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये केलेले वक्तव्य हे पक्षशिस्त भंग करणारे आहे. म्हणून आपल्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये, याचा खुलासा प्रदेश कार्यालयाकडं 7 दिवसांच्या आत करावा, अन्यथा आपल्या विरुद्ध योग्य ती पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी," असं नमूद करण्यात आलं आहे.

Rupali Chakankar vs Rupali Thombare
रुपाली ठोंबरे (ETV Bharat Reporter)

रूपाली चाकणकर यांच्या विरोधात आक्रमक : गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात रूपाली विरुद्ध रूपाली असा संघर्ष पाहायला मिळत आहे. फलटण इथल्या डॉक्टर महिला आत्महत्या प्रकरणानंतर रूपाली ठोंबरे या राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांच्या विरोधात आक्रमक झाल्या. थेट त्यांच्या माध्यमातून चाकणकर यांच्यावर टीका केली जात आहे. याबाबत आता पक्षानं त्यांना नोटीस बजावली असून सात दिवसात उत्तर मागितलं आहे.

