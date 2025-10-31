राष्ट्रीय एकता दिन 2025 : सरदार वल्लभभाई पटेल : इतिहासाचे अध्याय बदलणारा नेता, महाराष्ट्रासाठी काय योगदान?
सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त यंदाचा राष्ट्रीय एकता दिन हा विशेष सोहळा असणार आहे.
Published : October 31, 2025 at 1:19 PM IST
मुंबई : भारताचे लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त दरवर्षी 31 ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रीय एकता दिवस (राष्ट्रीय एकता दिन) साजरा केला जातो. राष्ट्रीय एकता दिवस भारताची एकता, अखंडता आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचं प्रतीक आहे. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त यंदाचा राष्ट्रीय एकता दिन हा विशेष सोहळा असणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रासाठी सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी केलेल्या योगदानाबद्दल जाणून घेऊया... सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी देशाचे गृहमंत्री म्हणून महाराष्ट्रात थेट योगदान दिलं नसलं, तरी त्यांच्या देशव्यापी कार्याचा अप्रत्यक्षपणे महाराष्ट्राला फायदा झाला. स्वातंत्र्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्रासह अनेक संस्थानांना एकत्र केलं आणि भारताची एकता साधली. महाराष्ट्रातील संस्थानांचं विलीनीकरण करून त्यांनी महाराष्ट्राला एक केलं आणि भारताचा एक भाग म्हणून स्थापित केलं.
भारतात एकूण 565 संस्थानं होती : 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला. त्यावेळी भारतात एकूण 565 संस्थानं होती. त्यापैकी जुनागढ, भोपाळ आणि हैदराबाद वगळता सर्व संस्थानांनी भारतात सामील होण्याचा निर्णय घेतला. नंतर जुनागढवर कारवाई करण्यात आली, तर भोपाळनं भारतात सामील होत असल्याचं जाहीर केलं. परंतु हैदराबाद संस्थानाकडून स्वतंत्र राहण्याची घोषणा करण्यात आली. निजामानं विलिनीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला आणि त्याऐवजी हैदराबादला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून घोषित केलं. मात्र, सरदार पटेलांसाठी, भारताच्या मध्यभागी असलेल्या स्वतंत्र देशाचं अस्तित्व खूप मोठं धोक्याचं होतं, ते ते कधीही होऊ देऊ शकत नव्हते. बळाची आवश्यकता असली तरीही ते विलिनीकरण करण्याचा त्यांचा दृढनिश्चय होता.
हैदराबाद संस्थानाच्या निजामाला सुरूवातीला काय वाटलं होतं?: भारतानं जरी आर्थिक नाकेबंदी केली तरी हैदराबाद राज्याकडे स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची क्षमता आहे, असं सुरूवातीला निजामाला वाटलं होतं. तसंच नव्यानं स्वतंत्र झालेल्या भारतात कोणतीही कारवाई करण्यासाठी पुरेसे लष्करी सामर्थ्य नाही. जरी भारतानं कारवाई केली तरी सर्व मुस्लीम राष्ट्रे आपोआप निजामाला मदत करण्यासाठी पुढं येतील आणि संयुक्त राष्ट्रांना हस्तक्षेप करण्यास भाग पाडतील.
ऑपरेशन पोलो : 7 सप्टेंबर 1948 रोजी सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी स्वतंत्र भारताच्या सैन्याला हैदराबाद संस्थानावर पोलीस बळाचा वापर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार 13 सप्टेंबर रोजी ऑपरेशन पोलो सुरू करण्यात आले. त्यानंतर 17 सप्टेंबर रोजी निजामने माघार घेतली आणि मराठवाडा निजामाच्या तावडीतून मुक्त झाला. 17 सप्टेंबर 1948 रोजी हैदराबाद राज्य निजामाच्या राजवटीतून मुक्त झालं आणि भारतीय संघराज्यात विलीन झालं. त्यावेळी, भारतीय सैन्यानं 'ऑपरेशन पोलो' नावाच्या लष्करी कारवाईद्वारे हैदराबाद ताब्यात घेतलं आणि निजामाचा पराभव केला. त्यामुळं हैदराबाद राज्यातील मराठवाडा प्रदेश देखील मुक्त झाला आणि भाषेच्या आधारावर तो महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यात आला. फेब्रुवारी 1949 च्या शेवटच्या आठवड्यात सरदार वल्लभभाई पटेल हे हैदराबादला गेले. त्यावेळी निजामानं विमानतळावर येऊन सरदार वल्लभभाई पटेल यांचं स्वागत केलं होते. तेव्हा पराभूत निजामाला त्यांनी दिलेल्या आदरयुक्त वागणुकीमुळं निजामाच्या मनातील भीती दूर झाली होती.
हैदराबादच्या लोकांना उद्देशून भाषण : याचबरोबर, फतेह मैदानावर झालेल्या जाहीर सभेला संबोधित करताना सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी हैदराबादच्या लोकांना उद्देशून म्हटलं होतं की, "तुम्ही आता फक्त भारताचा भाग नसून भारताचे हृदय बनले आहात." त्यामुळं आजही हैदराबादच्या लोकांच्या मनात सरदार वल्लभभाई पटेल यांचं स्थान 'आपले तारणहार' म्हणून आहे. ज्या परिस्थितीत सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी हे काम केलं. त्यावरून त्यांची महानता सिद्ध होते. विशेष म्हणजे, "देशावर अनेक संकटे आली आहेत, परंतु पटेलांचे निधन हे देशासाठी सर्वात मोठं संकट आहे," असं पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहताना म्हटलं होतं. पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे हे वाक्य सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या महानतेचं अचूक वर्णन करतंय.
नागपूरमधील सरदार वल्लभभाई पटेल यांचं भाषण : 3 सप्टेंबर 1923 रोजी सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी महाराष्ट्रातील नागपूर इंथ एका जाहीर सभेत एक भावनिक भाषण केलं होतं. ध्वज सत्याग्रहादरम्यान कैद झालेल्या सत्याग्रहींच्या सुटकेचा आनंद साजरा करण्यासाठी ही सभा आयोजित करण्यात आली होती आणि त्यानंतर राष्ट्रध्वज घेऊन मोर्चा काढण्यात आला होता. आपल्या भाषणात, सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी ध्वज सत्याग्रहाच्या आचरणाचं थोडक्यात वर्णन केलं आणि सत्याग्रह संपवण्यासाठी सरकारशी झालेल्या करारात तडजोड केल्याबद्दल अँग्लो-इंडियन प्रेसनं त्यांच्यावर केलेल्या आरोपांवर भाष्य केलं. त्यांनी या आरोपांचं जोरदार खंडन केलं आणि त्यांच्याविरुद्ध असे आरोप केल्याबद्दल प्रेसवर टीका केली. दरम्यान, सत्याग्रहींच्या तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर जाहीर सभेत सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी केलेले भाषण देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्यांच्या शौर्य आणि बलिदानाचे प्रतीक आहे. नागपूर काँग्रेस समितीची या कार्यासाठी अढळ वचनबद्धता आणि सत्याग्रहाच्या यशाने लोकांना स्वातंत्र्याच्या लढाईसाठी प्रेरणा आणि संघटित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. स्वातंत्र्यासाठी तुरुंगात गेलेल्या आणि त्रास सहन करणाऱ्या लोकांनी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण त्यागांची त्यांनी कबुली दिली.
मुंबईत भारताच्या फाळणीचं समर्थन : सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी 30 ऑक्टोबर 1948 रोजी मुंबई इथं केलेल्या भाषणात भारताच्या फाळणीचं समर्थन केलं होतं. "जर आपण भारताची फाळणी केली नसती, तर फाळणीमुळं जे घडले असते त्यापेक्षा त्याचे परिणाम खूपच वाईट झाले असते. त्यावेळी आपण आपापसात भांडत होतो आणि लढत होतो. आपण ज्या दुविधेत होतो आणि ज्या परिस्थितीत आपण अडकलो होतो, त्यातून तिसरा पक्ष पूर्ण फायदा घेत होता. आपल्याला आपल्या स्वातंत्र्याची किंमत मोजावी लागली. त्यानंतरच आम्ही ठरवलं की, जर परदेशी सरकारनं शक्य तितक्या लवकर निघून जाण्याचं वचन दिलं तर फाळणीची किंमत मोजण्यासारखी आहे. फाळणीमुळं आम्हाला खूप त्रास सहन करावा लागला. एक अंग फाटले आणि आम्हाला भरपूर रक्तस्त्राव झाला. पण आमच्यासाठी जे त्रास झाले असते आणि ज्याचा सामना करावा लागला असता, त्या तुलनेत ते काहीच नव्हतं. म्हणून, फाळणी स्वीकारल्याबद्दल मला कोणताही पश्चात्ताप नाही. सरकारच्या माझ्या अनुभवानं मला खात्री पटवून दिली की जर आपण ज्या पद्धतीने चालत होतो, त्याच पद्धतीने चाललो तर आपण आपल्या मौल्यवान वस्तू गमावू," असं सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी म्हटलं होतं.
सरदार वल्लभभाई पटेल यांचं मुंबईत निधन : स्वातंत्र्यानंतर सुरुवातीला त्यांना भारताचे पहिले गृहमंत्री आणि त्याच वेळी भारतीय सशस्त्र दलांचे कमांडर-इन-चीफ म्हणून नियुक्त करण्यात आलं होतं. नंतर ते भारताचे पहिले उपपंतप्रधान देखील बनले. 1947 ते 1950 पर्यंत भारताचं नेतृत्व करणाऱ्या तीन नेत्यांपैकी सरदार वल्लभभाई पटेल हे एक होते. सरदार वल्लभभाई पटेल यांचं 15 डिसेंबर 1950 रोजी मुंबईतील बिर्ला हाऊसमध्ये हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्यानं निधन झालं.
हेही वाचा :