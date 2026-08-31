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मनपा शाळेत शैक्षणिक गुणवत्ता निर्माण करणाऱ्या कुंदा बच्छाव यांनी कोणते उपक्रम राबविले? ; 5 सप्टेंबरला स्वीकारणार आहेत राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार

नाशिक महानगरपालिकेतील शिक्षिका कुंदा बच्छाव या 5 सप्टेंबरला राष्ट्रपतींच्या हस्ते राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार स्वीकारणार आहेत. त्यांच्या कोणत्या उपक्रमांमुळे राष्ट्रीय पातळीवर दखल घेण्यात आली? वाचा, सविस्तर.

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कुंदा बच्छाव विद्यार्थिनीला उपक्रमात माहिती देताना (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 31, 2026 at 3:31 PM IST

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नाशिक- एखाद्या शिक्षकानं विद्यार्थ्यांना घडवण्याचा निश्चय केला तर किती बदल घडू शकतो, हे नाशिक महापालिकेच्या शिक्षिका कुंदा बच्छाव यांनी आपल्या कार्यातून सिद्ध करून दाखवलं. त्यांनी पारंपारिक शिक्षण पद्धती पलीकडे जाऊन प्रयोग केले तर महानगरपालिका शाळादेखील राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचू शकते, हे सिद्ध केले. त्यांच्या शिक्षण क्षेत्रातील योगदानाची दखल घेत त्यांना सर्वोच्च राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 जाहीर झाला आहे. 5 सप्टेंबर शिक्षक दिनानिमित्त दिल्ली येथील विज्ञान भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान केला जाणार आहे.


नवीन पिढी चांगली घडावी यासाठी अनेक गुरुजन कष्ट घेतात. मात्र, अशात शैक्षणिक पालकत्व स्वीकारण्याचे दातृत्व घेणारे शिक्षक अधिकच कौतुकास्पद ठरतात. त्यातील एक नाव म्हणजे नाशिक महानगरपालिकेच्या आनंदवली शाळा क्रमांक 18 च्या उपशिक्षिका कुंदा बच्छाव आहेत. 2005 पासून त्या विद्यार्थ्यांना ज्ञानदानाचे कार्य करतात. मात्र, फक्त विद्यार्थ्यांना पुस्तकी शिक्षण नाही तर संपूर्ण गावच विद्यार्थ्यांसाठी शिकण्याचे माध्यम बनावे, या विचारातून त्यांनी आनंदवली येथे ज्ञानभिंती उपक्रम राबवला. लोकसहभागातून गावातील सुमारे 30 ते 35 घरांच्या भिंतीवर नकाशे, गणिताची सूत्रे, इंग्रजी शब्द आणि क्लुप्त्या आणि रंगवण्यात आल्या आहेत. मोबाईल गेममध्ये वेळ घालवण्याऐवजी मुले या भिंती वाचू लागले. त्यावरील कोडी सोडू लागले. आई-वडिलांसोबत उभे राहून शिक्षणाचा आनंद घेऊ लागले. शिक्षण घराबाहेर आणि गावाच्या भिंतीवर आले, ही उपक्रमाची मोठी ताकद ठरली. त्यानंतर सामाजिक सहभागातून शाळेला डिजिटल साहित्य मिळून देत शाळा स्मार्ट आणि मॉडेल स्कूल बनवण्याचा त्यांनी यशस्वी प्रयत्न केला. मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी स्मार्ट अटेंडन्स, संविधान सापशिडी, मूल्यमापन शिडी, लोकसभागातून विद्यार्थ्यांची इस्रोला भेट असे अनेक उपक्रम त्यांनी यशस्वीपणे राबवले.

बालविवाह रोखले- कुंदा बच्छाव यांनी 2021 पासून आतापर्यंत तब्बल 150 हून अधिक विद्यार्थ्यांनींना महाविद्यालयीन शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे अनेक मुलींचे बालविवाह रोखण्यात त्यांना यश आलं. घरोघरी जाऊन मुलींच्या पालकांची भेट घेऊन त्यांना शिक्षणाचं महत्त्व पटवून दिले. त्यासोबत त्यांच्या शिक्षणाचा खर्च उचलणे आणि त्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करू दिले. यातील अनेक मुली डॉक्टर, इंजिनिअर, शिक्षक आणि प्रशासकीय अधिकारी बनण्याचं शिक्षण घेत आहेत.

स्मार्ट अटेंडन्स उपक्रम- पालक कामावर गेल्यानंतर त्यांची मुले शाळेत पोहचली की नाही, याची त्यांना चिंता असायची. ही चिंता दूर करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना स्मार्ट ओळखपत्र दिले. विद्यार्थी शाळेत येताना आणि घरी जाताना कार्ड स्कॅन केल्यानंतर त्यांच्या उपस्थितीचा संदेश पालकांच्या मोबाईलवर जातो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची शाळेतील नियमितता अधिक वाढली आहे. तसेच पालकांची चिंताही कमी झाली आहे.



मूल्ये आणि नैतिक शिक्षण गरजेचे- एखाद्या शाळेची गुणवत्ता केवळ निकालावर ठरत नाही. विद्यार्थ्यांमध्ये शिकण्याची इच्छा निर्माण झाली. पालकांचा विश्वास वाढला. मुलांना आपली शाळा आवडू लागली तर तोही गुणवत्तेचा महत्त्वाचा भाग आहे. आज आम्ही राबवलेल्या उपक्रमामुळे शाळेची पटसंख्या वाढली. आमच्या शाळेतील विद्यार्थी जर्मनी आणि स्पॅनिश भाषा बोलतात. 1500 हून अधिक पाढे त्यांना पाठ आहेत. संविधानाचे कलम ते सांगतात. शाळेचे अनेक विद्यार्थी राष्ट्रीय परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण झाले. महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थीही कुठे कमी नाहीत, हे आम्ही दाखवून दिलं आहे. पुस्तकी शिक्षण विद्यार्थ्यांना कुठूनही मिळू शकते. इंटरनेटवर आज हजारो पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र, चांगला नागरिक घडवण्यासाठी आवश्यक असलेली मूल्ये आणि नैतिकता इंटरनेट शिकू शकत नाही. सध्य किशोरवयीन मुलांमध्ये वाढणारी गुन्हेगारी प्रवृत्ती आणि मोबाईलचे वाढते व्यसन ही चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे शिक्षकांनी केवळ अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासावर भर देण्याची नितांत गरज असल्याचं मत शिक्षिका कुंदा बच्छाव यांनी व्यक्त केलय.

तिन्ही बहिणींच्या शिक्षणाचा खर्च उचलला- माझ्या वडिलांच्या कोरोनामध्ये मृत्यू झाला. माझी आई घरकाम करते. आम्ही तीन बहिणी आहोत. आर्थिक परिस्थितीमुळे आठवीनंतर मी शिक्षण सोडून देण्याचा निर्णय घेणार होते. अशात कुंदा बच्छाव मॅडमनं आमच्या घरी येऊन माझ्या आईची चर्चा केली. माझ्या तिन्ही बहिणींचा शैक्षणिक खर्च त्यांनी उचलला. यात कॉलेजची फी, शैक्षणिक साहित्य हा सर्व खर्च त्या करत आहेत. त्यांच्यामुळे आज आम्ही तिन्ही बहिणी शिक्षण घेत आहोत, असं स्वाती राजगुरू या विद्यार्थ्यांनीनं सागितलं.


शिक्षिका कुंदा बच्छाव यांनी शाळेत राबविलेले उपक्रम

  • विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी स्मार्ट अटेंडन्स उपक्रम
  • संविधान साप शिडी उपक्रम,मूल्यमापन शिडी उपक्रम
  • आनंदवली शिक्षण कट्टा उपक्रम
  • अमेरिकेतील शाळांशी ई- ट्रेनिंग द्वारे संवाद उपक्रम
  • 2000 हून अधिक पुस्तकांचे खुले वाचनालय.
  • शाळेत स्किल लॅब, रेकॉर्डिंग रूम,स्टेम क्लास रूम
  • शैक्षणिक पालकत्व उपक्रम
  • लोकसहभागातून विद्यार्थ्यांना विमानाने इस्रो बेंगलोर आणि विधान भवन मुंबई येथे सहल घडवली..


    शिक्षिका कुंदा बच्छाव यांनी केलेलं कार्य
  • लोकसहभागातून विद्यार्थ्यांना विमानानं इस्रोला भेट
  • लोकसहभागातून विद्यार्थ्यांना विमानानं विधान भवन मुंबई येथे सहल
  • 150 मुलींचे बालविवाह रोखले
  • लोकसहभागातून 50 लाख उभे करून मुलींना दिले शिक्षण

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TAGGED:

TEACHER KUNDA BACHHAV
कुंदा बच्छाव शिक्षक पुरस्कार
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कुंदा बच्छाव यांचे शैक्षणिक कार्य
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