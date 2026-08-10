आळस वाईटच असतो का? ‘राष्ट्रीय आळस दिना’निमित्त जाणून घ्या आळस आणि विश्रांतीचे फायदे
कोल्हापुरातील एका नामांकित महाविद्यालयातील प्राध्यापक डॉ. युवराज मोटे यांनी राष्ट्रीय आळस दिन हा मजेशीर दिवस असल्याचं सांगितलं.
Published : August 10, 2026 at 7:02 PM IST
कोल्हापूर : रोजच्या धकाधकीच्या जीवनात व्यस्त दिनक्रमामुळे मानवी शरीर आणि मनाला पुरेशी विश्रांती मिळणं गरजेचं आहे. झोप आणि विश्रांतीचा मानवी आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होत असतो. याच पार्श्वभूमीवर दरवर्षी 10 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय आळस दिन साजरा केला जातो. तणाव कमी करणं आणि विश्रांतीचं महत्त्व समाजाला समजावून देणं हा या दिवसामागील उद्देश आहे.
दैनंदिन कामातून स्वतःसाठी वेळ काढणाऱ्यांची संख्या कमी आहे. अनेकांचा आळस झटकून कामाला लागण्याचा स्थायीभाव असतो. मात्र, योग्य प्रमाणातील आळस आणि त्यातून मिळणारी झोप ही मानवी जीवनासाठी काही प्रमाणात फायदेशीर ठरू शकते. पुरेशी झोप आणि विश्रांतीमुळे मन, शरीर आणि बुद्धिमत्ता ताजीतवानी राहण्यास मदत होते. त्यामुळे मानवी जीवनात विश्रांतीला महत्त्व असलं पाहिजे, असं मत व्यक्त केलं जातं.
आळस दिनाचं महत्त्व : कोल्हापुरातील एका नामांकित महाविद्यालयातील प्राध्यापक डॉ. युवराज मोटे यांनी राष्ट्रीय आळस दिन हा मजेशीर दिवस असल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले, “दरवर्षी 10 ऑगस्ट रोजी साजरा होणारा हा दिवस धावपळीच्या आयुष्यातून थोडा वेळ काढून पूर्णपणे आराम करण्यासाठी आणि काहीही न करण्याचा आनंद घेण्यासाठी प्रोत्साहन देतो. या दिवशी माझी सकाळ उशिरा होते. दैनंदिन कामंही आरामात करतो आणि थोडी जास्त झोप घेण्याचा प्रयत्न करतो. इंटरनेटच्या माध्यमातून मला या दिवसाची माहिती मिळाली. गेल्या 5 वर्षांपासून मी अनेकांना या दिवसाचं महत्त्व सांगत असून, माझ्या पद्धतीनं हा दिवस साजरा करण्याचा प्रयत्न करतो.”
स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणारा तरुण अमोल पलंगे यालाही या दिवसाचं विशेष अप्रूप आहे. अभ्यासाच्या तणावातून जाणीवपूर्वक वेळ काढून हा दिवस आरामात घालवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं त्यानं सांगितलं. “आयुष्यात असे दिवस असायला हवेत,” अशी प्रतिक्रिया अमोल पलंगे याने व्यक्त केली.
आळस आणि झोप एकाच नाण्याच्या दोन बाजू : आळस हा माणसाचा शत्रू असल्याचं म्हटलं जातं. मात्र, याच आळसाला सकारात्मक ऊर्जेचा स्रोत बनवून अनेकांनी आयुष्यातील आळस झटकून टाकला आहे. मानवी शरीर थकल्यानंतर आळस येतो आणि या आळसाचं रूपांतर झोपेत होतं. मानवी शरीरासाठी झोप ही वरदान मानली जाते. सुदृढ व्यक्तीसाठी किमान 7 ते 8 तासांची झोप आवश्यक मानली जाते.
पुरेशी झोप घेतल्यानं मन प्रसन्न राहतं आणि शरीरात सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते. तसेच, पुरेशी झोप मिळाल्यास शरीराच्या विविध कार्यांना अधिक गती मिळते. त्यामुळे विश्रांती आणि झोपेला मानवी जीवनात महत्त्व असून, राष्ट्रीय आळस दिन हा सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे, अशी प्रतिक्रिया कोल्हापुरातील मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. प्रफुल्ल हुपरीकर यांनी व्यक्त केली.
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