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'राष्ट्रीय हातमाग दिना'निमित्त विशेष वृत्त; नागपुरात 'हातमाग' उद्योग मोजतोय अंतिम घटका, अल्प मोबदल्यामुळं नवी पिढी दुरावली!

7 ऑगस्टला साजऱ्या होत असलेल्या 'राष्ट्रीय हातमाग दिना'च्या पार्श्वभूमीवर, वाढता उत्पादन खर्च आणि अल्प मोबदल्यामुळं नागपुरातील पारंपरिक हातमाग व्यवसाय नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे.

NATIONAL HANDLOOM DAY 2026
'राष्ट्रीय हातमाग दिना'निमित्त विशेष वृत्त (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 6, 2026 at 2:24 PM IST

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नागपूर : कधीकाळी भारतीय संस्कृतीचा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग असलेला हातमाग उद्योग आज मोठ्या संकटातून जातोय. किंबहुना दुर्दैवानं ही अदभूत कला आज जवळजवळ नामशेष होण्याच्य मार्गावर आहे. असं म्हणलं तर वावगं ठरणार नाही.

एकेकाळी घराघरातून ऐकू येणारा हातमाग मशीनचा आवाज आता ऐकू येत नाही. नागपुरातही हातमागावर काम करणाऱ्या शेवटच्या पिढीतील मोजके विणकर शिल्लक राहिलेत. कापड विणताना येणारा वाढता उत्पादन खर्च, अपार मेहनत आणि त्यातून मिळणारा अल्प मोबदला. यामुळंच वडिलोपार्जित व्यवसायपुढं नेण्यासाठी आजची पिढी अजिबात उत्सुक नाही. सात ऑगस्ट दिवस हा 'राष्ट्रीय हातमाग दिन' म्हणून साजरा केला जातो. त्यानिमित्तानं हातमाग या व्यवसायाचं वैभव कसं होतं? हातमाग व्यवसायाची आज किती बिकट परिस्थिती झाली आहे?त्याला जबाबदार कोण? यावर प्रकाश टाकणारा विशेष वृत्तांत...

'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना चंद्रशेखर नगरधनकार, संतोष मौनदेकर, अमन निनावे आणि भारती बुरडकर (ETV Bharat Reporter)

राष्ट्रीय हातमाग दिन : दरवर्षी सात ऑगस्टला 'राष्ट्रीय हातमाग दिवस' साजरा केला जातो. हातमाग विणकरांच्या कलेचा योग्य सन्मान व्हावा. ऐतिहासिक ठरलेल्या स्वदेशी चळवळीची एक आठवण जतन व्हावी. तसंच देशाच्या आर्थिक विकासात हातमाग उद्योगाचं महत्त्व अधोरेखित व्हावं. यासाठी 7 ऑगस्ट 2015 रोजी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अधिकृतरित्या 'चेन्नई राष्ट्रीय हातमाग दिवस' साजरा करायला सुरुवात झाली.

National Handloom Day 2026
विणकाम दाखवताना कारागीर (ETV Bharat Reporter)

शतकानुशतकांची परंपरा संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर : हातांनी एकएक धागा गुंफत वस्त्राला हवा तसा आकार देण्याची ही कला केवळ व्यवसाय नाही. तर पिढ्यानपिढ्या जपलेला सांस्कृतिक वारसा आहे. प्रत्येक धागा, प्रत्येक नक्षी आणि प्रत्येक विणकाम यामागं अनेक तासांची मेहनत, कमालीचा संयम आणि कला कौशल्य दडलं आहे. मात्र, दुर्दैवानं विणकारांची नवीन पिढी या व्यवसायापासून दुरावली आहे. शतकानुशतकांची परंपरा हळूहळू संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे.

National Handloom Day 2026
विणकाम करताना कारागीर (ETV Bharat Reporter)

कला, परंपरा जिवंत ठेवण्यासाठी विणकारांची धडपड : एकेकाळी नागपुरात अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह हातमागावर अवलंबून होता. दिवसाची सुरुवात हातमागाच्या आवाजानं व्हायची. विणकारांच्या घरातील प्रत्येक सदस्य कापड विणण्याच्या कामात हातभार लावायचा. परंतु, बदलत्या काळानुसार हे चित्र पूर्णपणे पालटलं आहे. सध्या नागपुरात हातमाग चालवणारे केवळ दोन ते चार विणकर उरले आहेत. अनेकांनी हा व्यवसाय बंद करून दुसरा रोजगार स्वीकारला. तर काहींनी वाढत्या खर्चामुळं हातमागाचं काम कायमचं थांबवलं आहे. मात्र, ज्येष्ठ विणकर अजून परंपरा जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु, त्यांच्यानंतर ही कला पुढं नेणारे हात मिळतील का? हा मोठा प्रश्न आहे.

विणकारांची दिवस-रात्र मेहनत अन् मिळकत फक्त 200 रुपये : हातमागवर विणलं जाणारं वस्त्र केवळ धाग्यांचं जाळं नसतं. तर ते त्या कारागिराची कला आणि संस्कृती त्यामध्ये उतरलेली असते. मात्र, कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती, कमी नफा, बाजारपेठेपर्यंत थेट पोहोच नसणं आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजेच कुशल कारागिरांची घटलेली संख्या हा मोठा प्रश्न आहे. यामुळं हा व्यवसाय आता दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. ज्यावेळी हातमागवर एखादी साडी किंवा वस्त्र विणलं जातं, त्यासाठी किमान एक ते दोन दिवस जातात. पण, वस्त्र विणण्यासाठी कारागिराला अवघी दोनशे ते तीनशे रूपये प्रति दिवस अशी मिळकत मिळते. इतक्या मोबदल्यात कारागिरांना घर चालवणं आणि आपल्या गरजा भागवणंसुद्धा शक्य होत नाही. त्यामुळं विणकारांची आजची पिढी या पारंपरिक व्यवसायापासून दुरावलेली आहे.

यांत्रिक युगाच्या 'हातमाग'साठी अस्तित्वाची लढाई : एकेकाळी भारतीय वस्त्रोद्योगाची ओळख खरी असलेला हातमाग आज अस्तित्वासाठी संघर्ष करत आहे. यंत्रमागाच्या वेगवान उत्पादनामुळं आणि बदलत्या बाजारपेठेमुळं हातमाग उद्योग अनेक मोठ्या आव्हानांचा सामना करत आहे. एकीकडं हातमाग उद्योग हा ग्रामीण भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार मानला जात असे. अत्यंत कमी भांडवलात रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता उद्योगात आहे. मात्र, यांत्रिक युगात हा व्यवसाय अस्तित्वाची लढाई लढताना दिसतोय.

शासन दरबारी इतक्या विणकारांची नोंद : केंद्र शासनानं 2018-19 मध्ये केलेल्या हातमाग गणनेनूसार राज्यामध्ये 3 हजार 354 हातमाग असून 3 हजार 509 विणकर नोंदणीकृत आहे. तसंच 2025-26 मध्ये केंद्र शासनानं 2 हजार 807 विणकरांना नव्यानं 'ई-पहचान कार्ड' दिलं आहे. त्यामुळं केंद्र शासनाकडं नोंदणीकृत असलेले 6 हजार 316 विणकर राज्यामध्ये आहेत.

महाराष्ट्राचं पारंपारीक वस्त्र अन् शासनाची मान्यता : राज्यामध्ये पैठण (छत्रपती संभाजीनगर), येवला (नाशिक), छत्रपती संभाजीनगर, धापेवाडा (नागपूर), नागपूर, सोलापूर, अचलपूर (अमरावती), आंधळगांव-मोहाडी (भंडारा) या ठिकाणी हातमाग विणकर मोठया प्रमाणात आहेत. राज्यामध्ये विदर्भाची करवती साडी आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या पैठणी साडीला केंद्र शासनाकडून जी. ओ. टॅग मिळाले आहेत. महाराष्ट्रातील सोलापूरची चादर, छत्रपती संभाजीनगरची हिमरू शाल जगप्रसिध्द आहे. पैठणी साडी, हिमरु शाल,करवत काठी साडी, घोंगडी, खण फॅब्रीक यांना पारंपारीक वस्त्र म्हणून राज्य शासनानं मान्यता दिली आहे.

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राष्ट्रीय हातमाग दिन 2026
NATIONAL HANDLOOM DAY 2026

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