तपोवनातील झाडं तोडण्यास हरित लवादाची स्थगिती: 15 जानेवारीपर्यंत पर्यावरण प्रेमींना दिलासा
तपोवनातील झाडं तोडण्यास हरित लवादानं 15 जानेवारीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे पर्यावरण प्रेमींना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Published : December 12, 2025 at 10:16 PM IST|
Updated : December 12, 2025 at 10:25 PM IST
नाशिक : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी पंचवटी भागातील तपोवन परिसरात तब्बल 1800 झाडं तोडून तिथं साधुग्राम उभारण्यात येणार आहे. याला नाशिकच्या पर्यावरण प्रेमींसह राज्यभरातून मोठा विरोध होत आहे. अशात आज झाडं तोडण्यास राष्ट्रीय हरिद लवादानं काही काळासाठी अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे नाशिककर पर्यावरण प्रेमींनी समाधान व्यक्त केलं आहे.
कोणतीही प्रक्रिया न राबवता वृक्षतोडीचा घाट : "नाशिक महानगरपालिकेनं कोणतीही प्रक्रिया न राबवता वृक्षतोडीचा घाट घातला घातला. तो मोडीत काढण्याचा आमचा प्रयत्न होता. कायदेशीर प्रक्रिया व्हावी आणि त्यानंतर आवश्यकता असेल, तरच वृक्षतोड व्हावी, या अपेक्षेनं आम्ही हरित लवादाकडं याचिका दाखल केली आहे. त्यावर त्यांनी निर्णय देताना पुढच्या सुनावणीची तारीख 15 जानेवारी दिली आहे. तोपर्यंत वृक्षतोडीवर स्थगिती आहे," अशी माहिती याचिकाकर्तेचे वकील श्रीराम पिंगळे यांनी दिली आहे.
काय म्हणाले वकील पिंगळे : "नाशिक महानगरपालिकेनं 1775 वृक्ष संवर्धनाच्या कायद्यानुसार वृक्ष अधिकाऱ्यानं नोटीस जारी करायला हवी. पण 12 नोव्हेंबरला जारी केलेली नोटीसच बेकायदा आहे. त्यात कोणत्या प्रकारचे किती वृक्ष तोडले जाणार आहेत, याची माहितीच दिलेली नाही. ही बाब आम्ही हरित लवादाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. महानगरपालिकेनं हरकती मागवल्या होत्या, त्यावर हजारो लोकांनी आक्षेप घेतला आहे. मग हे असताना नेमकं तिथं कशासाठी झाडं तोडणार आहेत, याबाबत सविस्तर माहिती ट्री ऑफिसरनं करून एक रिजन्ड ऑर्डर पारित करणं अपेक्षित आहे, असं मी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं," अशी माहिती पिंगळे यांनी दिली आहे.
झाडं तोडण्यास स्थगिती दिल्याचा आनंद : नाशिक "महानगरपालिकेनं झाडं तोडण्याचा निर्णय घेतला तोच चुकीचा आहे. याबाबत त्यांनी पारदर्शकता ठेवली नाही. किती झाडं तोडणार ? कोणती झाडं तोडणार? त्या बदल्यात किती झाडं कुठं लावणार आहे? याबाबत कुठलीही माहिती त्यांनी दिली नाही. त्यावर आज हरित लवादानं झाडं तोडण्यास स्थगिती दिली आहे, याचा मला आनंद आहे," असं पर्यावरणप्रेमी राजेश पंडित यांनी म्हटलं आहे.
महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना अभ्यास नाही : आमची "महानगरपालिका आयुक्तांसोबत बैठक झाली, त्यात अधिकाऱ्यांनाच माहीत नाही, कुठली झाडं तोडायची, किती तोडायची. प्रदर्शन केंद्र उभारण्यासाठी महानगरपालिकेचा अट्टाहास सुरू आहे. नाशिकच्या उद्यान विभागानं निसर्गाचा ऱ्हास केला आहे. नाशिकमध्ये ठिकठिकाणी वृक्षांची कत्तल केली आहे," असं पर्यावरण प्रेमी देवांग जानी यांनी म्हटले आहे
15 हजार झाडे लावणार : नाशिक महानगरपालिकेकडून तोडण्यात येणाऱ्या झाडांच्या बदल्यात 15 हजार नवीन झाडं लावण्यात येणार आहेत. यासाठी राजमुद्रीत इथून तब्बल 15 हजार देशी झाडांचा पहिल्या फेजमधील मोठा कंटेनर नाशिक शहरात दाखल झाला आहे. गिरीश महाजन यांनी स्वतः आंध्र प्रदेश इथं जाऊन 15 हजार देशी झाडांची निवड केली. उद्यापासून शहरातील विविध भागात झाडं लागवड करण्यात येणार आहे. यात वड, पिंपळ, नीम, जांभूळ अशी देशी प्रजातीची झाडं लावली जाणार आहेत.
