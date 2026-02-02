राष्ट्रगीत सुरू होताच, संपूर्ण गाव होतं सावधान; सौंदाळा ग्रामपंचायतीचा ऐतिहासिक निर्णय
सौंदाळा ग्रामपंचायतीनं दररोज सकाळी 10 वाजता राष्ट्रगीत वाजवण्याचा निर्णय घेत नागरिकांमध्ये देशप्रेम वाढवण्याचा उपक्रम सुरू केलाय.
Published : February 2, 2026 at 3:31 PM IST
नेवासा (अहिल्यानगर) : शाळेच्या प्रार्थनेच्यावेळी राष्ट्रगीतासाठी उभे राहून ते संपल्यानंतर 'भारत माता की जय' म्हणताना जो राष्ट्राभिमान वाटायचा त्याला कशाचीच तोड नाही. आता मात्र तो अनुभव आपणास घेता येत नाही. मात्र, महाराष्ट्रातील एका गावी मात्र रोज सकाळी दहाच्या सुमारास राष्ट्रगीताचा आवाज घुमतो आणि त्या गावाचं नाव आहे 'सौंदाळा'.
सौंदाळा ग्रामपंचायतीचे समाजोपयोगी उपक्रम : विविध समाजोपयोगी उपक्रम राबवणाऱ्या नेवासा तालुक्यातील सौंदाळा ग्रामपंचायतीनं आज पुन्हा एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आजपासून दररोज सकाळी ठीक 10 वाजता ग्रामपंचायत क्षेत्रात राष्ट्रगीत वाजवलं जाणार असून, त्यावेळी गावातील प्रत्येक नागरिकांनी जिथे असतील तिथेच थांबून उभे राहून राष्ट्रगीताचा सन्मान करावा असं आवाहन ग्रामपंचायतीमार्फत नागरिकांना करण्यात आलं आहे. राष्ट्र प्रथम या संकल्पनेतून हा उपक्रम सुरू करण्यात आल्याची महिती, सरपंच शरद आरगडे यांनी दिली.
शालेय विद्यार्थ्यांकडं मोबाईल देण्यास बंदी : सौंदाळा ग्रामपंचायतीनं आजपर्यंत समाजोपयोगी विविध उपक्रम राबवले आहेत. गावातील महिला आणि पुरुषांनी तसंच बाहेरून आलेल्या लोकांनी शिवीगाळ केल्यास 500 रुपयांचा दंड सक्तीनं आकारण्यात येतो. त्याचबरोबर राज्यातील पहिली ग्रामपंचायत म्हणून संध्याकाळी 7 ते रात्री 9 या वेळेत घरातील शालेय विद्यार्थ्यांकडं मोबाईल देण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मोबाईल दिसल्यास त्या कुटुंबीयांना 500 रुपयांचा दंड असा ठराव करण्यात आला असून अनेकांकडून दंडही वसूल करण्यात आला आहे. तसंच बालकामगारमुक्त गाव करण्यासाठी बालकामगार दाखवा, एक हजार रुपये मिळवा असं आवाहनही करण्यात आलं होतं.
हुंडा घेणारा कळवा, 5 हजार रुपये मिळवा : मागील वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळं शेतकऱ्यांच्या पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं. कर्जाचा बोजा आणि अपुरी मदत यामुळं शेतकऱ्यांवर मोठं संकट ओढवलं होतं. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांवरील शैक्षणिक खर्चाचा भार हलका करण्यासाठी सौंदाळा ग्रामपंचायतीनं पुढाकार घेतला होता. सौंदाळा गावातील प्रत्येक मुलीचं पालकत्व ग्रामपंचायतीने स्वीकारलं होतं. त्याचबरोबर गावात हुंडा घेणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेत हुंडा घेणारा कळवा, 5 हजार रुपये मिळवा असा ठराव ग्रामसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. या ठरावामुळं केवळ हुंडा प्रथा थांबवण्याबरोबरच कौटुंबिक हिंसाचार रोखण्यासाठीही मदत होणार असल्याचं ग्रामपंचायतचे सरपंच शरद आरगडे यांनी सांगितलं.
राष्ट्रगीत लावून ग्रामस्थांना प्रेरित करणार : सौंदाळा गावात नेहमीच समाजहिताचे अभिनव उपक्रम राबवले जातात. यावेळी राष्ट्र प्रथम हा विचार प्रत्येक भारतीयाच्या मनात रुजला पाहिजे. आपण या किंवा त्या जातीचे आहोत हे महत्त्वाचं नसून, भारत मातेचे सर्व सुपुत्र आहोत ही भावना गावकऱ्यांच्या मनात खोलवर रुजावी, यासाठी आजपासून गावात दररोज सकाळी 10 वाजता ग्रामपंचायतीच्यावतीनं राष्ट्रगीत लावून ग्रामस्थांना प्रेरित करण्यात येणार असल्याचं सरपंच शरद आरगडे यांनी सांगितलं. या निर्णयामुळं गावातील सर्वांच्या मनात देशप्रेम निर्माण होऊन दररोज देशाप्रती सन्मान करण्याची संधी निर्माण होईल. लहान मुलांमध्येही देशप्रेमाचे संस्कार होतील. देशाची एकता आणि अखंडता टिकवून ठेवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरेल असं ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांनी सांगितलं. या गावातील सामाजिक समरसता आणि देशभक्तीची भावना अधिक दृढ होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
सकाळी ठीक 10 वाजता भोंग्यावर वाजणार राष्ट्रगीत : गावातील शाळांमध्येही राष्ट्रगीताच्यावेळी उभे राहून सन्मान करण्याचं आवाहन शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना केलं आहे. या निर्णयाचं गावातील नागरिकांनी स्वागत केलं असून हा निर्णय देशाच्या भवितव्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल असं मत व्यक्त केलं आहे. या उपक्रमामुळं देशातील जातीयवाद संपून देश अखंड राहील आणि सर्व नागरिकांमध्ये एकता आणि समरसता निर्माण होईल, असं ग्रामपंचायतीच्या सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांनी सांगितलं. ग्रामपंचायतीच्यावतीनं गावात लावण्यात आलेल्या भोंग्यावर सकाळी ठीक 10 वाजता राष्ट्रगीत लागल्यानंतर शेतात काम करणारे तसंच रस्त्याने जाणारे नागरिकांच्या कानावर राष्ट्रगीत ऐकू येताच जिथे असतील तिथेच थांबून राष्ट्रगीताचा सन्मान करतात. ग्रामपंचायतीच्यावतीनं आजपासून राष्ट्र प्रथम या संकल्पनेतून हा उपक्रम सुरू करण्यात आल्यानं याचं सर्वत्र कौतुक करण्यात येत आहे. हा उपक्रम राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींनी राबवावा असं आवाहनही सरपंच शरद आरगडे यांनी केलं आहे.
